Ella es María Vargas de Jalisco, la nueva Miss Universo México 2026 que se quedará con la corona de Fátima Bosch

La ganadora del certamen celebrado en Los Cabos asume el relevo de Fátima Bosch y arranca una preparación intensiva rumbo a la edición 75 en Puerto Rico. (Instagram)

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La noche del 29 de agosto en Los Cabos concluyó con la selección de la nueva representante mexicana para Miss Universo 2026.

Treinta y dos participantes, una por cada estado, compitieron en el Rancho Tierra Sagrada por la banda nacional. El público y el jurado centraron su atención en la sucesora de Fátima Bosch, quien entregó la corona tras un año al frente del certamen.

Este 29 de agosto se definió a la sucesora de Fátima Bosch en Los Cabos. (Foto AP/Sakchai Lalit, archivo)

El anuncio de María Vargas como ganadora definió el cierre del evento y el inicio de su preparación rumbo a la competencia internacional. Su nombramiento destacó por el respaldo obtenido durante todo el proceso y por el perfil con el que llega al escenario global.

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Jalisco obtuvo la corona nacional con María Vargas

El resultado de la final generó celebración en Jalisco, luego de que María Vargas recibiera la banda de Miss Universo México 2026. La preparación de la candidata y su desenvolvimiento en las distintas etapas la colocaron entre las favoritas desde el inicio.

María Vargas tiene 28 años y es originaria de Jalisco .

Antes de obtener la corona nacional, ya contaba con experiencia como modelo , escritora y con una licenciatura en Negocios Internacionales .

El libro Miss Trouble forma parte de sus proyectos personales y es una expresión sobre cómo afrontó críticas y juicios en su carrera.

Vargas sostuvo un discurso centrado en la identidad de las mujeres y su forma de dejar huella en las personas , buscando inspirar a otras a través de su historia.

La combinación de preparación profesional, proyectos propios y una presencia constante en redes la consolidó como una de las favoritas.

El triunfo de María Vargas suma una corona más para Jalisco y abre una nueva etapa para la entidad en el certamen nacional. (Instagram)

Con este resultado, María Vargas no sólo llevó el nombre de Jalisco al escenario nacional, sino que ahora se posiciona como referente de una generación que apuesta por la autodefinición y la fortaleza personal.

El relevo de Fátima Bosch traza la siguiente ruta para la representante mexicana

El relevo de la corona nacional pasó de Fátima Bosch a la nueva reina en una ceremonia que marcó el cierre de un ciclo. La tabasqueña concluyó un año con un sinfín de actividades públicas y representación internacional.

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Fátima Bosch finalizó su periodo con una agenda de promoción, cercanía y eventos oficiales.

La nueva ganadora asumió la responsabilidad de ser vocera en proyectos sociales y actividades nacionales .

El título exige preparación en idiomas, manejo de medios y presencia en foros públicos.

La agenda de trabajo incluye entrenamiento intensivo para la siguiente etapa internacional .

El traspaso de la corona refuerza la presencia mexicana en Miss Universe y mantiene el estándar de preparación.

Fátima Bosch entregó la corona y concluyó un año de actividades públicas y representación internacional como Miss Universo México. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)

Así, la llegada de una nueva titular plantea objetivos inmediatos para la delegación mexicana de cara al siguiente reto internacional.

Puerto Rico recibió a la representante mexicana en Miss Universo 2026

Tras la final nacional, la representante mexicana viajará a Puerto Rico para competir en la edición número 75 de Miss Universe. El Coliseo José Miguel Agrelot será la sede de la gala internacional, que reunió a delegadas de más de 80 países.

El Miss Universo 2026 se llevará a cabo el 24 de noviembre en San Juan.

La delegada mexicana contará con poco más de dos meses para su preparación específica .

El programa incluirá actividades como el desfile de trajes nacionales , entrevistas y ensayos previos .

La producción especial por el aniversario atraerá cobertura internacional y asistencia de ex reinas.

La participación mexicana buscará mantener la visibilidad lograda en ediciones pasadas.

Miss Universo 2026 se realiza el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, con sede en el Coliseo José Miguel Agrelot. REUTERS/Elijah Nouvelage

En este sentido,la competencia internacional representa el siguiente paso para la nueva Miss Universo México, con el objetivo de posicionar al país en la ronda final.