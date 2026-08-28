Rafa Márquez no podría debutar en el Estadio Banorte como DT de la Selección gracias a la NFL

El Káiser vivirá su presentación al mando del Tri con una gira en territorio estadounidense contra Colombia, Perú, Chile y Estados Uniudos. REUTERS

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Rafael Márquez enfrentaría la posibilidad de no debutar como director técnico de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca durante la Fecha FIFA de noviembre de 2026.

La coincidencia entre el calendario de la NFL y la agenda del Tri mantiene en suspenso la sede para el primer partido oficial del “Káiser” en casa.

La NFL exige el Estadio Azteca con días de anticipación para inspecciones, adecuaciones y montaje, lo que limitaría el acceso de la Selección Mexicana. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La decisión final dependerá de la agenda de la NFL, las negociaciones de la FMF y la viabilidad logística. Hasta ahora, no hay confirmación oficial sobre el escenario donde se jugará el esperado debut de Rafa en territorio nacional.

La NFL podría impedir el debut de Márquez en el Azteca

La principal barrera para que Rafa debute en el Banorte provendría del partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, programado como Sunday Night Football el 22 de noviembre.

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De acuerdo con el periodista especializado David Medrano, este evento internacional ha puesto en jaque la planeación del futbol mexicano.

La NFL exige el estadio con días de anticipación para inspecciones, adecuaciones y montaje de infraestructura especial.

El partido coincide con la Fecha FIFA y el calendario clave de la Selección Mexicana .

El uso exclusivo del recinto por parte de la NFL impediría que el Tri dispute ahí su partido más importante del año.

La FMF no ha logrado que la NFL libere las fechas necesarias para el uso del Azteca.

La coincidencia entre el calendario de la NFL y la agenda del Tri mantiene en suspenso la sede del primer partido oficial de Márquez en casa.(Ilustración: Jovani Pérez)

Frente a este escenario, la Selección Mexicana mantiene la incertidumbre sobre dónde podrá jugar, mientras la NFL avanza con su propio calendario y logística.

FMF exploraría sedes alternativas para el partido clave

Ante la probabilidad de perder el Banorte, la Federación Mexicana de Futbol ya analizaría nuevas sedes para asegurar que la Selección juegue su partido oficial en casa. El objetivo es no dejar al Tri sin respaldo local en un juego de eliminatoria directa.

La FMF estudiaría opciones como el Estadio Akron , el BBVA , el Nemesio Diez y el TSM .

Cada inmueble sería evaluado por su disponibilidad, infraestructura y capacidad para cumplir con los requisitos de la competencia .

Las gestiones se mantendrían abiertas, con la Federación recibiendo propuestas de distintas ciudades.

No hay fecha límite oficial, pero la resolución debe llegar antes de la convocatoria final.

La FMF exploraría sedes alternativas como el Estadio Akron, el BBVA, el Nemesio Diez y el TSM para garantizar un juego oficial en México. REUTERS/Daniel Becerril

En este sentido, la prioridad de la FMF sería mantener el partido clave en territorio mexicano, sin importar el cambio de sede, para que Rafa tenga el respaldo de la afición nacional en su primer duelo oficial en casa.

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Sólo un partido oficial previsto en México para Márquez

La planificación de la Selección para el cierre de 2026 contempla únicamente un partido oficial en México bajo el mando de Márquez: la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en noviembre. Los amistosos previos serán fuera del país.

Los amistosos de septiembre y octubre se jugarán en Baltimore , Nueva York , Glendale y Los Ángeles .

Los rivales serán Colombia , Perú , Chile y Estados Unidos .

Hasta ahora no existe un segundo partido oficial ni amistoso confirmado en territorio nacional para este ciclo.

El debut de Rafa ante la afición mexicana dependerá de la resolución sobre la sede.

La Selección Mexicana sólo tiene previsto un partido oficial en México en 2026 con Márquez: la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en noviembre. (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Así, la atención se concentra en la definición de la sede, que marcará el primer contacto formal entre el nuevo cuerpo técnico y la afición nacional.

La nueva era de la Selección Mexicana con el Káiser

El arranque del ciclo de Rafael Márquez marca una etapa de renovación y expectativa para el futbol mexicano. El nuevo cuerpo técnico combina experiencia internacional y figuras de peso en el entorno del futbol mundial.

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Márquez estará acompañado por Juan Manuel Lillo , Andrés Guardado y Vidal Paloma como auxiliares; Xabier Mancisidor será el entrenador de porteros y Pol Lorente el preparador físico.

El staff tiene trayectoria en Mundiales , Champions League y ligas europeas, pero enfrentará el reto de trabajar bajo presión y con poco tiempo de integración.

Las primeras convocatorias estarán condicionadas por la actividad de clubes y la falta de partidos en casa.

El ex capitán de México será auxiliar técnico junto a Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma, mientras Xabier Mancisidor y Pol Lorente completan el equipo.

El entorno exige resultados inmediatos y adaptación rápida, mientras la incertidumbre sobre el debut en territorio nacional suma presión al inicio de esta nueva etapa.