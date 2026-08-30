PSG abre academia de formación de futbolistas en Jalisco: así funcionará

Los campeones del mundo tendrán academia en México (AP Foto/Heinz-Peter Bader)

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El Paris Saint-Germain dio un nuevo paso para ampliar su presencia internacional y acercarse al futbol mexicano con la puesta en marcha de su primera academia oficial en el país.

El proyecto tiene como sede Jalisco y busca ofrecer a niñas, niños y jóvenes una formación basada en la metodología que utiliza el conjunto francés en sus categorías juveniles, con un programa que además contempla competencias y experiencias internacionales.

Así funcionará la PSG Academy en Jalisco

La primera sede de la PSG Academy México se encuentra en Guadalajara, dentro del Colegio Albert Camus, que cuenta con una cancha sintética con estándares FIFA.

Aunque el proyecto había sido anunciado previamente por el club, actualmente ya se encuentra en funcionamiento y los entrenamientos en Guadalajara comenzaron el 3 de agosto de 2026.

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La academia está dirigida a jugadoras y jugadores de 4 a 18 años, por lo que el proyecto contempla diferentes categorías y niveles de formación.

El equipo parisino también ha tenido presencia en Japón. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

De acuerdo con la información de la propia academia, existen programas con entre dos y cuatro sesiones de entrenamiento por semana, además de un día de partido, dependiendo de la edad y el grupo al que pertenezca cada futbolista.

Uno de los principales atractivos será precisamente la aplicación de la metodología oficial del PSG. Las sesiones son diseñadas bajo la filosofía de juego del club francés, que pone énfasis en la posesión del balón y la intensidad, pero también en el desarrollo de futbolistas capaces de comprender el juego y tomar decisiones por sí mismos.

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Además, los entrenadores de la academia reciben capacitación relacionada con el método del conjunto parisino.

PSG Academy México señala que existe seguimiento semanal entre sus técnicos y el personal deportivo del club, así como capacitaciones en París para garantizar que la metodología se aplique de acuerdo con los lineamientos establecidos.

De Jalisco a competencias internacionales

La apuesta del PSG en México no se limita a los entrenamientos locales. Los jugadores inscritos pueden recibir reportes periódicos sobre su evolución, participar en torneos y formar parte de distintas actividades relacionadas con la red internacional de academias del club.

En el sitio oficial hay informes (captura de pantalla)

Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de participar en torneos internacionales, dependiendo de la categoría y la temporada.

La academia contempla competencias en países como Francia, Estados Unidos, Canadá y Brasil, lo que permitiría a algunos de los jóvenes mexicanos tener contacto con futbolistas de otras sedes del proyecto.

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Entre las experiencias disponibles aparece también la PSG Academy World Cup, torneo que anualmente reúne en Francia a equipos provenientes de las diferentes academias del Paris Saint-Germain alrededor del mundo.

Los jugadores seleccionados pueden viajar para competir y vivir actividades deportivas y culturales vinculadas directamente con el club.

También llegaría a Toluca

La expansión tampoco se quedará únicamente en Jalisco. La propia PSG Academy México ya contempla una segunda sede en Toluca, cuyos entrenamientos están programados para comenzar el 7 de septiembre de 2026, una señal de que el proyecto pretende extenderse a otras regiones del país.

De esta manera, la llegada del PSG a México mediante su academia representa una nueva alternativa de formación para jóvenes futbolistas.

El proyecto parte desde Guadalajara, pero tiene como objetivo construir una presencia más amplia en territorio mexicano, combinando preparación deportiva, seguimiento técnico y la posibilidad de acceder a experiencias internacionales dentro de la estructura global del club francés.

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