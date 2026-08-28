América acelera pláticas con LAFC por Denis Bouanga: necesita vender a Brian Rodríguez para cerrar el trato

Bouanga podría llegar al América. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

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El Club América acelera las negociaciones con el LAFC para incorporar al delantero gabonés Denis Bouanga a su plantilla, pero la operación tiene un condicionante directo: las Águilas deben resolver primero la salida de Brian Rodríguez, quien ocupa una plaza de extranjero. Y el reloj ya corre.

El conjunto azulcrema tiene hasta el 2 de septiembre para responder al Ajax de Países Bajos, que habría puesto sobre la mesa una oferta de 12 millones de dólares por el uruguayo.

El escenario que se dibuja en Coapa es el de una cadena de movimientos que, de concretarse, cambiaría la fisonomía del ataque americanista de cara al cierre del torneo.

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La salida de Rodríguez abriría la plaza y los recursos para avanzar con el LAFC en los términos que el club californiano exige por Bouanga.

LAFC pide 7 millones de dólares por Bouanga

El periodista Diego Sandoval reportó que las negociaciones entre América y el LAFC ya habrían comenzado.

Según señaló, el club californiano pediría 7 millones de dólares por el gabonés, cuyo contrato con el equipo de Los Ángeles expira en 2028 y cuyo valor de mercado ronda los 8.3 millones de dólares.

Bouanga ya convivió con la afición americanista. Jessie Alcheh/Getty Images/AFP

Dichos reportes apuntan a que el interés azulcrema es real, aunque todo se mantiene en el terreno de los sondeos. No hay oferta formal confirmada ni acuerdo entre las partes.

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La operación avanza en paralelo a las conversaciones con Ajax, porque una depende directamente de la otra.

Bouanga, de 31 años, puede operar como extremo o como delantero centro. Su perfil combina velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora, atributos que lo han convertido en una de las piezas más determinantes de la MLS en los últimos años.

Su contrato vigente hasta 2028 le da al LAFC poder de negociación, lo que explica el precio que el club estadounidense habría fijado para dejarlo salir. La directiva azulcrema evalúa la viabilidad financiera de la operación sabiendo que el futbolista aportaría peso ofensivo inmediato al esquema táctico.

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América tiene fecha límite para responder por Brian Rodríguez

El cuadro neerlandés habría formalizado su interés con una propuesta económica que el América no puede ignorar. Los 12 millones de dólares que Ajax habría ofrecido por Rodríguez representan una cifra que, en el contexto del mercado de la Liga MX, resulta difícil de rechazar para cualquier directiva.

La fecha límite del 2 de septiembre le da a las Águilas apenas unos días para tomar una decisión. Si la respuesta es afirmativa, el club tendría que moverse de inmediato en el mercado, porque el periodo de registros en México cierra el 11 de septiembre. Eso deja una ventana de apenas nueve días para encontrar y registrar un sustituto.

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América vendría buscando al atacante desde hace varios torneos. Jessie Alcheh/Getty Images/AFP

Rodríguez acumula números destacados en el ataque azulcrema desde su llegada en agosto de 2022, siendo constante en el esquema ofensivo. Fue parte activa de los campeonatos recientes del club y suma títulos importantes en su trayectoria con la institución.

Por ahora, el cuerpo técnico lo contempla para el partido del fin de semana frente a Puebla en el Estadio Banorte, pero su situación podría cambiar en cualquier momento.

Para el América, la ecuación es clara: si acepta la oferta del Ajax por Rodríguez antes del 2 de septiembre, tendría recursos y plaza disponible para intentar cerrar a Bouanga antes del cierre del mercado mexicano. Si la negociación con el cuadro neerlandés no prospera, el fichaje del gabonés quedaría en pausa indefinida.

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Los próximos días definirán si las Águilas pueden completar la operación en ambos frentes o si alguna de las dos negociaciones se cae antes de llegar a buen puerto. La directiva trabaja contra reloj para cerrar una plantilla competitiva antes del límite.