Tres días de pérdidas: la Bolsa mexicana termina la semana en rojo

La Bolsa Mexicana extiende sus pérdidas por tercer día. EFE/ Mario Guzmán

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la jornada de este viernes con pérdidas y sumó su tercera sesión consecutiva a la baja, en una jornada marcada por la reacción de los inversionistas a los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, durante el simposio de Jackson Hole.

Bolsa Mexicana de Valores registra su tercera caída consecutiva

El principal indicador de la BMV, el S&P/BMV IPC, retrocedió 0.53% para ubicarse en 65,484.32 puntos. Por su parte, el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, disminuyó 0.45%, hasta las 1,321.18 unidades.

Con el resultado de este viernes, el índice mexicano acumuló una baja de 1.21% en sus últimas tres sesiones negativas. En el balance semanal, el retroceso fue de 0.37%, después de que la semana anterior había registrado un avance de 2.07%.

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El IPC retrocedió 0.53% y cerró en 65,484 puntos. EFE/José Méndez

Aunque el comportamiento de los mercados internacionales fue mayormente positivo durante la semana, los inversionistas mexicanos optaron por tomar utilidades después de cinco jornadas previas de ganancias.

¿Por qué cayó la bolsa mexicana este viernes?

El comportamiento de los mercados estuvo relacionado principalmente con las señales enviadas por Kevin Warsh sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense.

Durante su participación en Jackson Hole, el funcionario señaló que todavía existe trabajo por hacer para garantizar que la inflación subyacente regrese al objetivo de 2%. Sus declaraciones fueron interpretadas por los mercados como una señal de que la Fed podría mantener una postura más estricta.

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La BMV cayó ante las señales de una Fed más restrictiva. REUTERS/Gustavo Graf

Esto modificó las expectativas sobre las próximas decisiones de tasas de interés en Estados Unidos. Antes del discurso, los mercados calculaban en alrededor de 40% la posibilidad de un incremento en septiembre; posteriormente, esa perspectiva cobró mayor fuerza.

Entre los principales factores que observaron los inversionistas estuvieron:

La persistencia de las presiones inflacionarias en Estados Unidos.

La fortaleza que mantiene el mercado laboral estadounidense .

La posibilidad de que la Fed incremente las tasas de interés en septiembre.

El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas.

El mercado cambiario también reaccionó a las declaraciones provenientes de Jackson Hole. El peso mexicano terminó la jornada en 17.03 unidades por dólar, una depreciación de 0.35% frente al cierre previo.

El peso mexicano vuelve a superar las 17 unidades por dólar. REUTERS/José Luis González

La moneda mexicana había comenzado el día con un comportamiento favorable y llegó a apreciarse 0.15%, al cotizar en 16.94 pesos por dólar. Sin embargo, posteriormente perdió terreno ante el fortalecimiento de la divisa estadounidense.

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De acuerdo con especialistas de Grupo Financiero Monex, el mensaje de la Fed reflejó una postura más restrictiva debido a las preocupaciones relacionadas con la inflación y el mercado laboral.

Acciones de GAP, Peñoles y OMA encabezan las pérdidas

Dentro del S&P/BMV IPC, la mayoría de las emisoras terminaron la sesión con pérdidas. Las empresas relacionadas con el sector aéreo estuvieron entre las más afectadas.

GAP lideró las pérdidas del IPC con una caída de 3.42%. Crédito: X @ClaraBrugadaM

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) encabezó las bajas del índice con una caída de 3.42%, seguida de Industrias Peñoles, que perdió 2.42%. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) retrocedió 1.92%, mientras que Volaris descendió 1.70%.

En contraste, Axtel destacó por su desempeño positivo. Sus títulos avanzaron cerca de 13% después de que la compañía informó que su consejo de administración aprobó solicitar autorización para realizar una oferta pública de adquisición.

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¿Cómo cerraron las acciones y el mercado?

La jornada dejó resultados contrastantes entre las empresas que cotizaron en la BMV. De las 714 emisoras negociadas, 365 terminaron con ganancias, 327 registraron pérdidas y 22 no presentaron cambios.

¿Cómo cerraron las acciones y el mercado? REUTERS/Raquel Cunha

Entre las mayores variaciones positivas también destacó Grupo Gicsa, mientras que Grupo Vasconia, el Club América y Grupo Nutrisa estuvieron entre las emisoras con mayores descensos.

En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos gubernamentales mexicanos a 10 años aumentó cuatro puntos base, hasta 9.24%. El correspondiente a los bonos a 20 años también subió cuatro puntos base y cerró en 9.70%.

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En el acumulado de agosto, el S&P/BMV IPC registra una pérdida de 2.17%. Sin embargo, pese al retroceso reciente, el indicador mantiene un rendimiento positivo de 1.83% en lo que va de 2026.

La jornada también registró operaciones por 15,306 millones de pesos, correspondientes a 132.5 millones de títulos negociados.