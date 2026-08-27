Aficionado arremete contra hija de Federico Viñas y le desea la muerte: “Ojalá pronto sea su funeral”

El usuario con nombre de Alejandro Martínez justificó sus comentarios, señalando que los futbolistas uruguayos juegan violento y deben dejar de lesionar a los demás jugadores. (X@TolucaFC)

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Después de la victoria de Toluca 2-0 sobre Austin FC en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, un hecho ajeno a lo deportivo generó indignación en redes sociales cuando un aficionado escribió en una publicación de Federico Viñas un mensaje deseando la muerte a la hija del delantero uruguayo: “Ojala pronto sea su funeral”.

El usuario con nombre de cuenta en Instagram @alejandromm9 justificó su comentario señalando que, según él, los futbolistas uruguayos juegan de manera violenta y sucia con patadas que ponen en peligro a los demás jugadores.

El usuario con nombre de Alejandro le deseó la muerte a la hija del jugador de Toluca (Captura de Pantalla)

Ante ello, el delantero de los Diablos reaccionó de inmediato en sus redes sociales, denunciando públicamente el mensaje y pidiendo respeto hacia su familia.

Amenazas en redes tras comentario ofensivo contra la familia Viñas

Este es otro de los comentarios que Alejandro Martínez realizó en contra de los aficionados de Toluca. (Captura de pantalla)

Amigos cercanos a la familia Viñas y publicaciones de los propios familiares relatan que, después de un comentario ofensivo dirigido a la hija de Federico Viñas en redes sociales, el propio futbolista decidió mandarle un mensaje al usuario para defender a su niña, a lo cual reaccionó @alejandromm9 comentando en su segunda publicación:

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“Bobo juegas muy sucio, uruguayo tenías que ser. Espero que al llegar a casa te encuentres tu familia en bolsa de basura. Aprende a jugar bobo”.

Identifican al usuario y reacción del Hotel California Salou

Hotel responde ante el supuesto vínculo del usuario con la empresa (Captura de Pantalla)

Inmediatamente, la familia Viñas realizó una búsqueda para identificar al usuario que lanzó las amenazas. Revisaron sus historias de Instagram y detectaron que trabajaba en el Hotel California Salou, en España.

Los familiares llamaron directamente al hotel para preguntar por él. Ellos relatan que la llamada fue recibida y los pusieron en espera, aunque finalmente ya no contestaron.

Horas más tarde, Jessy Jasso, esposa del jugador quien usa el nombre de usuario @jessyjv8 en Instagram, informó a través de sus historias que el hotel respondió por correo electrónico.

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En el mensaje, la empresa lamentó profundamente la situación y aclaró que el implicado ya no forma parte de su cuerpo de trabajadores desde el año pasado. Además, el hotel exhortó a la familia a presentar una denuncia formal, pues consideró que se trata de un asunto grave.

Mensajes privados de Alejandro a una de las amigas cercanas de Federico Viñas (Captura de pantalla)

Dicho agresor todavía contactó a una de las amigas de Viñas a través de mensajes privados, donde aseguró que no busca atención mediática, sino que espera que “un tipo peligroso” reflexione y deje de poner en riesgo a otros compañeros de profesión, refiriéndose a Federico Viñas como un futbolista sucio.

Esposa de Federico Viñas lamenta la situación

Alejandro justifica sus comentarios haciendo referencia a la forma de jugar de los futbolistas de Uruguay (Captura de Pantalla)

Jessy Jasso, esposa de Federico Viñas, utilizó sus historias de Instagram para compartir su sentir sobre la situación que enfrenta su familia.

Relató que, cuando vivían en España y Viñas formaba parte del Real Oviedo, nunca experimentaron amenazas ni comentarios de odio. Al contrario, afirmó que la gente en España siempre los trató con respeto y cariño, lo que hace aún más lamentable el episodio actual.

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Jasso subrayó que lo sucedido representa una falta grave y advirtió que no se trata de algo con lo que se deba jugar, sobre todo por el contexto de inseguridad y violencia que atraviesa México.

Por su parte, el usuario señalado como Alejandro respondió justificando sus comentarios, argumentando lo siguiente:

“Dos futbolistas uruguayos ya lesionaron a dos jugadores de España en el Mundial y no fueron más porque fueron eliminados rápidamente. Esto me puso en la obligación de comentar lo que puse, para que reflexione y deje de intentar lesionar a más jugadores.”