México

Embajador de EEUU en México celebra reunión entre Marco Rubio y Roberto Velasco sobre fentanilo y cárteles

El diplomático Ronald Johnson afirma en X que el diálogo refleja un compromiso bilateral para contener el fentanilo y debilitar a los cárteles

El diplomático Ronald Johnson afirma en X que el diálogo refleja un compromiso bilateral para frenar los cruces irregulares, contener el fentanilo y debilitar a los cárteles, bajo el liderazgo de Trump y Sheinbaum
El diplomático Ronald Johnson afirma en X que el diálogo refleja un compromiso bilateral para frenar los cruces irregulares, contener el fentanilo y debilitar a los cárteles, bajo el liderazgo de Trump y Sheinbaum
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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, salió al paso este miércoles en su cuenta de X (@USAmbMex) para respaldar públicamente la reunión sostenida entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Roberto Velasco, encuentro que calificó como una muestra de que ambos países están “convirtiendo las prioridades compartidas en acciones concretas”.

Lo que dijo el embajador

En su publicación, Johnson afirmó que el encuentro entre ambos funcionarios refleja el compromiso bilateral para:

  • Detener la migración ilegal
  • Combatir el tráfico de fentanilo
  • Debilitar a los cárteles y organizaciones narcoterroristas

El diplomático añadió que, mediante “una estrecha coordinación y acciones decisivas”, ambas naciones seguirán buscando resultados que las hagan “más seguras y más prósperas”, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. El mensaje cerró con el hashtag #JuntosLogramosMás.

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La reunión ocurre mientras los equipos de México y Estados Unidos buscan un acuerdo para frenar nuevos gravámenes, en un momento de tensión comercial por el choque entre Washington y Ottawa sobre el futuro del T-MEC

El contexto de la reunión

La publicación de Johnson llegó como respuesta a un mensaje previo de Rubio, quien horas antes había informado en su propia cuenta que se reunió con Velasco para “discutir acciones decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y desmantelar Organizaciones Terroristas Extranjeras y cárteles”.

Se trató del primer diálogo formal entre ambos cancilleres desde que Velasco asumió el cargo, en un encuentro que —de acuerdo con reportes— tuvo una duración aproximada de hora y media y en el que no hubo comparecencia conjunta ante medios, solo fotografías y comunicados por separado.

En Washington D.C., el jefe de la diplomacia estadounidense conversa con el canciller Roberto Velasco y, según un comunicado atribuido al portavoz Tommy Pigott, plantea medidas para frenar cruces sin documentos y el envío de opioides sintéticos
En Washington D.C., el jefe de la diplomacia estadounidense conversa con el canciller Roberto Velasco y, según un comunicado atribuido al portavoz Tommy Pigott, plantea medidas para frenar cruces sin documentos y el envío de opioides sintéticos

Un encuentro en medio de tensión comercial

La reunión se desarrolló en paralelo a otro frente clave de la relación bilateral: el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encontraba también en Washington negociando un posible acuerdo para evitar nuevos aranceles a productos mexicanos, en un contexto de tensión comercial derivado del conflicto arancelario entre Washington y Ottawa por el futuro del T-MEC.

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Por su parte, la presidenta Sheinbaum había señalado previamente que existe “comunicación permanente” entre los equipos de ambos gobiernos para atender los temas pendientes de la agenda bilateral: seguridad, migración y comercio.

Puntos pendientes en la agenda bilateral

Entre los temas que continúan sobre la mesa entre ambos gobiernos se encuentran:

  • El fortalecimiento de la cooperación en seguridad fronteriza
  • La presión estadounidense por resultados “tangibles” contra el narcotráfico
  • La negociación arancelaria paralela encabezada por Ebrard
  • El respeto a la soberanía mexicana, tema que Velasco ha reiterado en encuentros previos con Washington

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