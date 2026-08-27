México

Sullivan, La Merced y Tlalpan: las tres zonas donde el presunto violador serial acechaba a trabajadoras sexuales en la Cuauhtémoc

Al menos dos trabajadoras sexuales lo señalaron formalmente ante la SSC-CDMX. La dependencia no descarta que el número de víctimas aumente

Un sedán azul oscuro estacionado junto a la acera de una calle iluminada con comercios y peatones de noche en Ciudad de México.
Un automóvil permanece estacionado junto a la acera en una avenida comercial iluminada por carteles luminosos durante la noche en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron ayer a Noé ‘N’, presunto violador serial que atacaba a trabajadoras sexuales extranjeras en la zona de Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc. El hombre seleccionaba a jóvenes que ofrecían servicios de compañía en ese corredor y, presuntamente, las agredía sexualmente; al menos dos víctimas lo han identificado ante las autoridades.

El caso llegó a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial a través de denuncias recibidas en la línea del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia por los delitos de extorsión y trata de personas. A partir de esas denuncias, los agentes desplegaron un operativo en tres zonas de la capital: Sullivan, La Merced y Tlalpan.

PUBLICIDAD

Cómo operaba Noé ‘N’ en la zona de Sullivan

El presunto agresor identificaba a sus víctimas entre las trabajadoras sexuales extranjeras que ejercen en la avenida Sullivan. Una vez que establecía contacto, presuntamente las agredía de forma sexual.

La estrategia para mantener el silencio de las víctimas era la amenaza de deportación. Según el periodista Carlos Jiménez, quien difundió la información, Noé ‘N’ les advertía que podía hacer que las deportaran si lo denunciaban ante las autoridades.

Manos de una persona sujetadas con esposas de metal plateado sobre una camiseta blanca.
Una persona mantiene las manos sujetadas con esposas metálicas frente a una camiseta blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método resultó eficaz durante un tiempo, dado que las víctimas son extranjeras y su condición migratoria las colocaba en una situación de vulnerabilidad. La amenaza funcionó como mecanismo de control para impedir que las agresiones fueran reportadas.

PUBLICIDAD

El vehículo que utilizaba el sujeto fue una pieza clave para su identificación por parte de la policía. Los agentes determinaron que se movilizaba en un Nissan Sentra azul con placas RBT-892-E para acercarse a las zonas donde atacaba a sus víctimas.

A raíz de la problemática, las indagatorias de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial arrojaron dos carpetas de investigación vinculadas al caso. Esas carpetas quedaron registradas bajo los folios CI-FIDS/FDS-7/UI-FDS-7-01/00319/07-2026 y CI-FIDS/FDS-7-UI-FDS-7-02/00240/05-2026, en las que trabajadoras sexuales señalaron a Noé ‘N’ por agresiones sexuales.

A partir del perfil del agresor y la identificación de su vehículo, los agentes rastrearon su zona de movilidad. La noche del martes lo localizaron en la calle Simón, dentro de la alcaldía Benito Juárez.

Dos agentes de policía con chalecos negros junto a un automóvil azul detenido en una calle nocturna ante una patrulla con luces encendidas.
Dos oficiales de la Policía de la Ciudad de México inspeccionan un automóvil azul durante un operativo de vigilancia en una calle de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la revisión que los uniformados le practicaron al momento de la detención, le encontraron dosis de marihuana. Por ese hallazgo, fue trasladado ante un Ministerio Público ubicado en la alcaldía Tlalpan para las diligencias correspondientes.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica. Las investigaciones continúan abiertas para establecer si existen más víctimas además de las dos que ya lo señalaron.

La zona de Sullivan y su contexto en la alcaldía Cuauhtémoc

La avenida Sullivan, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, es un corredor céntrico de la Ciudad de México situado cerca de avenidas como Insurgentes y Paseo de la Reforma. Desde hace décadas, la zona registra presencia de trabajadoras sexuales y ha sido objeto de múltiples operativos de las autoridades capitalinas.

De acuerdo con una investigación de la Comisión Unidos contra la Trata (CUT) a la que Milenio tuvo acceso en 2014, el tramo de Sullivan entre Melchor Ocampo y Serapio Rendón abarca mil 300 metros lineales con esferas de influencia repartidas entre distintos actores. Esa investigación generó el primer mapa de trata de personas en la zona.

Las manos de un hombre están sujetas por la espalda con esposas metálicas.
Un hombre permanece esposado con las manos sujetas por detrás de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sullivan también alberga comercios, restaurantes, oficinas y distintos servicios, lo que la convierte en una zona mixta con alta afluencia de personas. Esa dinámica urbana ha sido aprovechada históricamente por quienes buscan pasar inadvertidos entre la actividad cotidiana del corredor.

La condición de extranjeras de varias trabajadoras sexuales que operan en Sullivan las expone a formas específicas de coerción, como la amenaza de deportación que presuntamente utilizó Noé ‘N’. Esa vulnerabilidad ha sido documentada por organizaciones civiles y autoridades como un factor que dificulta la denuncia de delitos en la zona.

El caso de Noé ‘N’ se suma a una serie de investigaciones que las autoridades capitalinas han abierto en torno a delitos cometidos contra trabajadoras sexuales en Sullivan. Entre esos antecedentes figura la identificación de una banda de trata de personas en la misma zona, señalada por vínculos con el asesinato de mujeres venezolanas.

La detención del presunto violador serial fue resultado de un trabajo de inteligencia que cruzó denuncias ciudadanas con carpetas de investigación activas en distintas fiscalías. El operativo abarcó tres alcaldías —Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez— antes de concretar la captura.

Las autoridades no descartaron que el número de víctimas aumente conforme avancen las investigaciones. La SSC-CDMX informó que las diligencias continúan para determinar el alcance total de las agresiones atribuidas a Noé ‘N’.

Temas Relacionados

CuauhtémocTlalpanLa MercedCDMXSSCNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Embajador de EEUU en México celebra reunión entre Marco Rubio y Roberto Velasco sobre fentanilo y cárteles

El diplomático Ronald Johnson afirma en X que el diálogo refleja un compromiso bilateral para contener el fentanilo y debilitar a los cárteles

Embajador de EEUU en México celebra reunión entre Marco Rubio y Roberto Velasco sobre fentanilo y cárteles

Alex Gou revela que le paga tan bien a su hija en ‘Matilda’ que ella sola se costeó un crucero de Disney

El productor y Emilia Gou anunciaron cuándo se retomarán las funciones del famoso musical

Alex Gou revela que le paga tan bien a su hija en ‘Matilda’ que ella sola se costeó un crucero de Disney

El ranking de los peores salarios: las 10 carreras que menos ganan en México en el 2026

La medición “Compara Carreras 2026” señala que la desvinculación es más marcada en comunicación y periodismo y en ciencias políticas, con apenas 4% en su ámbito, mientras el empleo sin seguridad social pasa de 22% a 24%

El ranking de los peores salarios: las 10 carreras que menos ganan en México en el 2026

Cómo el consumo diario de café podría ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer y Parkinson

Estas enfermedades lideran la lista de trastornos neurológicos progresivos en el mundo, caracterizándose por un avance lento y la destrucción irreversible de neuronas

Cómo el consumo diario de café podría ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer y Parkinson

De vendedor ambulante a estrella de Youtube: Cómo fue la vida de Alfredo Chaparro de “El Rey de las bromas”

Su primera aparición fue en el video “Tatuajes Falsos (BROMA)”, donde le cambiaron el nombre en una dedicatoria; su reacción lo volvió recurrente en el contenido y terminó siendo el rostro más querido

De vendedor ambulante a estrella de Youtube: Cómo fue la vida de Alfredo Chaparro de “El Rey de las bromas”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Megaoperativo contra el Cártel del Golfo destapa rancho con 135 animales exóticos en Tamaulipas: les arrebatan hienas, tigres y un camello

Megaoperativo contra el Cártel del Golfo destapa rancho con 135 animales exóticos en Tamaulipas: les arrebatan hienas, tigres y un camello

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: operativo contra huachicol en Tamaulipas termina con 135 animales exóticos asegurados en un rancho

Fausto Corrales, testigo del asesinato de Héctor Cuén y el secuestro de “El Mayo”, negociaba con EEUU, según expediente de la FGR

“La Chapodiputada” exige al Congreso desaforar a Rubén Rocha Moya como lo hicieron con ella en 2016

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

ENTRETENIMIENTO

Ninel Conde explota contra José Manuel Figueroa por decirle que “el bótox le está afectando la memoria” y lanza advertencia legal

Ninel Conde explota contra José Manuel Figueroa por decirle que “el bótox le está afectando la memoria” y lanza advertencia legal

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Karina Torres enfrenta su primera nominación, Flor Vigna es cuestionada por “red flags”

Alex Gou revela que le paga tan bien a su hija en ‘Matilda’ que ella sola se costeó un crucero de Disney

De vendedor ambulante a estrella de Youtube: Cómo fue la vida de Alfredo Chaparro de “El Rey de las bromas”

“La Súper Mana”, se somete a procedimiento estético con toxina botulínica con Dr. Gamaliel Román

DEPORTES

Aficionado arremete contra hija de Federico Viñas y le desea la muerte: “Ojalá pronto sea su funeral”

Aficionado arremete contra hija de Federico Viñas y le desea la muerte: “Ojalá pronto sea su funeral”

Toluca y América avanzan a semifinales de la Leagues Cup y aseguran campeón de Liga MX

Jorge Álvarez Máynez se suma a las burlas contra Santos Laguna para presionar por el regreso del ascenso

Keylor Navas reafirma compromiso con Pumas tras rechazar oferta de la MLS

Mauricio Sulaimán felicitó al Pitbull Cruz por regresar al ring junto a Eddy Reynoso: “Un paso inteligente”