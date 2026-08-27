Sullivan, La Merced y Tlalpan: las tres zonas donde el presunto violador serial acechaba a trabajadoras sexuales en la Cuauhtémoc

Un automóvil permanece estacionado junto a la acera en una avenida comercial iluminada por carteles luminosos durante la noche en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron ayer a Noé ‘N’, presunto violador serial que atacaba a trabajadoras sexuales extranjeras en la zona de Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc. El hombre seleccionaba a jóvenes que ofrecían servicios de compañía en ese corredor y, presuntamente, las agredía sexualmente; al menos dos víctimas lo han identificado ante las autoridades.

El caso llegó a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial a través de denuncias recibidas en la línea del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia por los delitos de extorsión y trata de personas. A partir de esas denuncias, los agentes desplegaron un operativo en tres zonas de la capital: Sullivan, La Merced y Tlalpan.

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Cómo operaba Noé ‘N’ en la zona de Sullivan

El presunto agresor identificaba a sus víctimas entre las trabajadoras sexuales extranjeras que ejercen en la avenida Sullivan. Una vez que establecía contacto, presuntamente las agredía de forma sexual.

La estrategia para mantener el silencio de las víctimas era la amenaza de deportación. Según el periodista Carlos Jiménez, quien difundió la información, Noé ‘N’ les advertía que podía hacer que las deportaran si lo denunciaban ante las autoridades.

Una persona mantiene las manos sujetadas con esposas metálicas frente a una camiseta blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método resultó eficaz durante un tiempo, dado que las víctimas son extranjeras y su condición migratoria las colocaba en una situación de vulnerabilidad. La amenaza funcionó como mecanismo de control para impedir que las agresiones fueran reportadas.

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El vehículo que utilizaba el sujeto fue una pieza clave para su identificación por parte de la policía. Los agentes determinaron que se movilizaba en un Nissan Sentra azul con placas RBT-892-E para acercarse a las zonas donde atacaba a sus víctimas.

A raíz de la problemática, las indagatorias de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial arrojaron dos carpetas de investigación vinculadas al caso. Esas carpetas quedaron registradas bajo los folios CI-FIDS/FDS-7/UI-FDS-7-01/00319/07-2026 y CI-FIDS/FDS-7-UI-FDS-7-02/00240/05-2026, en las que trabajadoras sexuales señalaron a Noé ‘N’ por agresiones sexuales.

A partir del perfil del agresor y la identificación de su vehículo, los agentes rastrearon su zona de movilidad. La noche del martes lo localizaron en la calle Simón, dentro de la alcaldía Benito Juárez.

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Dos oficiales de la Policía de la Ciudad de México inspeccionan un automóvil azul durante un operativo de vigilancia en una calle de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la revisión que los uniformados le practicaron al momento de la detención, le encontraron dosis de marihuana. Por ese hallazgo, fue trasladado ante un Ministerio Público ubicado en la alcaldía Tlalpan para las diligencias correspondientes.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica. Las investigaciones continúan abiertas para establecer si existen más víctimas además de las dos que ya lo señalaron.

La zona de Sullivan y su contexto en la alcaldía Cuauhtémoc

La avenida Sullivan, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, es un corredor céntrico de la Ciudad de México situado cerca de avenidas como Insurgentes y Paseo de la Reforma. Desde hace décadas, la zona registra presencia de trabajadoras sexuales y ha sido objeto de múltiples operativos de las autoridades capitalinas.

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De acuerdo con una investigación de la Comisión Unidos contra la Trata (CUT) a la que Milenio tuvo acceso en 2014, el tramo de Sullivan entre Melchor Ocampo y Serapio Rendón abarca mil 300 metros lineales con esferas de influencia repartidas entre distintos actores. Esa investigación generó el primer mapa de trata de personas en la zona.

Un hombre permanece esposado con las manos sujetas por detrás de la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sullivan también alberga comercios, restaurantes, oficinas y distintos servicios, lo que la convierte en una zona mixta con alta afluencia de personas. Esa dinámica urbana ha sido aprovechada históricamente por quienes buscan pasar inadvertidos entre la actividad cotidiana del corredor.

La condición de extranjeras de varias trabajadoras sexuales que operan en Sullivan las expone a formas específicas de coerción, como la amenaza de deportación que presuntamente utilizó Noé ‘N’. Esa vulnerabilidad ha sido documentada por organizaciones civiles y autoridades como un factor que dificulta la denuncia de delitos en la zona.

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El caso de Noé ‘N’ se suma a una serie de investigaciones que las autoridades capitalinas han abierto en torno a delitos cometidos contra trabajadoras sexuales en Sullivan. Entre esos antecedentes figura la identificación de una banda de trata de personas en la misma zona, señalada por vínculos con el asesinato de mujeres venezolanas.

La detención del presunto violador serial fue resultado de un trabajo de inteligencia que cruzó denuncias ciudadanas con carpetas de investigación activas en distintas fiscalías. El operativo abarcó tres alcaldías —Cuauhtémoc, Tlalpan y Benito Juárez— antes de concretar la captura.

Las autoridades no descartaron que el número de víctimas aumente conforme avancen las investigaciones. La SSC-CDMX informó que las diligencias continúan para determinar el alcance total de las agresiones atribuidas a Noé ‘N’.

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