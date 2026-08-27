Ninel Conde explota contra José Manuel Figueroa por decirle que “el bótox le está afectando la memoria” y lanza advertencia legal

José Manuel Figueroa apoya a Mar Contreras tras ataques de Ninel Conde, su ex: “Afuera te queremos muchos y mucho” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

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Ninel Conde decidió responder públicamente a José Manuel Figueroa luego de que el cantante cuestionara su versión sobre un episodio que la artista relató en su docuserie Ninel Sin Filtro. La polémica aumentó cuando Figueroa afirmó ante los medios: “Yo creo que ya está equivocada. Yo creo que el bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria, porque la verdad yo no recuerdo el episodio así”.

La cantante no dejó pasar el comentario y utilizó sus historias de Instagram para fijar su postura. Paralelamente, su equipo jurídico difundió un comunicado en el que cuestionó las expresiones relacionadas con su cuerpo, edad, salud, capacidad mental y maternidad, además de advertir que se encuentra analizando posibles acciones legales.

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El posicionamiento de Conde fue directo: “Precisamente a esto me refiero cuando digo que hay cosas que no cambian. Lo que sí ha cambiado es que ahora las mujeres no estamos solas: nos acompañamos, nos apoyamos y contamos con instituciones y autoridades responsables de proteger nuestros derechos”. Con ello, la artista explicó que decidió hablar de su pasado y defender públicamente su versión.

Ninel Conde responde y pone un límite a los ataques personales

Ninel Conde - (Instagram)

En una de sus historias de Instagram, Conde escribió: “Contar una experiencia de mi pasado en mi docu serie no le da derecho a nadie a desacreditarme o atacarme hablando de mi cuerpo, mi edad o mi maternidad”. El mensaje fue publicado después de las declaraciones de Figueroa y puso el foco en la forma en que, según ella, se ha intentado cuestionar su relato.

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La cantante también compartió una advertencia dirigida a mujeres que puedan encontrarse en situaciones de violencia: “No más guardar silencio ante los violentadores. Hay cosas que nunca cambian. ¡Huye al primer signo de violencia... tu vida puede correr peligro!”. La frase acompañó su decisión de hablar sobre experiencias que asegura haber vivido en el pasado.

En otra publicación, Conde insistió en que actualmente existen redes de apoyo e instituciones para las mujeres. “Lo que sí ha cambiado es que hoy las mujeres no estamos solas. Nos apoyamos entre nosotras y contamos con instituciones y autoridades que protegen nuestros derechos”, señaló.

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El relato que desató la nueva confrontación

Ninel Conde - (Instagram)

La nueva disputa surgió después de que Conde hablara en Ninel Sin Filtro sobre la relación que mantuvo con Figueroa. La artista recordó un episodio que describió como “terrible, terrible, terrible” y que, según su relato, ocurrió en una casa de Cuernavaca.

De acuerdo con lo narrado por Conde, en aquel momento recibió una llamada telefónica relacionada con una mujer del medio, después de que existieran rumores sobre una posible infidelidad. La cantante contó que confrontó a Figueroa y que la situación posteriormente habría escalado.

Según su testimonio, el cantante habría sacado una pistola y lanzado disparos al aire. Conde también afirmó que tomó una Biblia que se encontraba junto a la cama y le prendió fuego. El relato fue presentado como parte de las experiencias personales que decidió compartir en la producción de ViX.

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Tras ser cuestionado sobre la historia, Figueroa sostuvo que no recuerda el episodio de esa manera. “La verdad yo no recuerdo el episodio así”, afirmó. Posteriormente mencionó a Angélica Vale, a quien identificó como su pareja en ese momento, y aseguró que ella habría escuchado parte de una conversación relacionada con lo ocurrido.

José Manuel Figueroa también cuestiona el pasado de la cantante

Ninel Conde aseguró que José Manuel Figueroa la traicionó (Foto_ Cuartoscuro)

Durante sus declaraciones, Figueroa no solo negó el episodio narrado por Conde. También cuestionó que la cantante continúe hablando públicamente de aquella relación y sostuvo que su pasado juntos se convirtió en “su punto de venta”. “Que exista algo más interesante en el reality más que esta mentira”, dijo al referirse a la producción y a lo que espera que muestre el programa.

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El intérprete también hizo señalamientos sobre la maternidad y el compromiso que, según él, buscaba en una relación. Al explicar por qué habría elegido continuar con Angélica Vale, afirmó que en Conde no veía “una madre”, ni “una esposa” o una persona con el compromiso de casarse, mientras que en Vale sí encontraba esas características. Además, recordó que con Conde no estuvo casado ni tuvo hijos y calificó aquella relación como poco extensa.

Figueroa también dirigió sus comentarios hacia la apariencia y la edad de la cantante. La frase más polémica llegó cuando cuestionó su memoria: “Yo creo que ya está equivocada. Yo creo que el bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria”. Después agregó: “No tiene nada de malo envejecer con dignidad”, mientras aseguró que la mujer que conoció era “completamente diferente” a la que percibe actualmente.

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El cantante también puso en duda la manera en que Conde enfrenta su carrera y su exposición pública. “No sé si no confía en su talento como actriz, como cantante”, declaró, al cuestionar que continúe hablando de aquella relación en distintos espacios. A esto sumó una referencia a su imagen y afirmó que la ve “tan desesperada” por enfrentar el espejo ante la edad y aceptar su realidad, aunque dijo esperar estar equivocado.

Incluso sostuvo que Conde recurre nuevamente a los medios para hacer publicidad y vender su reality, al tiempo que cuestionó que el pasado entre ambos siga ocupando espacio en su exposición pública. “Sigue siendo el producto o su punto de venta”, afirmó. Sus declaraciones fueron precisamente las que provocaron que el equipo jurídico de la cantante señalara en su comunicado los comentarios relacionados con el cuerpo, la edad, la salud, la capacidad mental y la maternidad.

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El comunicado de Ninel toma una postura con perspectiva de género

Ninel Conde - (Instagram)

Ante este escenario, el equipo jurídico de Conde emitió un comunicado para establecer una postura formal. El documento señala que “la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluta ni puede utilizarse para afectar la dignidad, la vida privada o la reputación de otra persona”.

La representación legal también sostuvo que los comentarios sobre “el cuerpo, la edad, la salud, la capacidad mental o la maternidad de una mujer” no deben ser considerados automáticamente simples bromas u opiniones cuando pueden reproducir estereotipos utilizados para ridiculizar, desacreditar o silenciar.

El comunicado agrega que la perspectiva de género obliga a considerar el contexto, la reiteración y los efectos de las expresiones, además de evitar cualquier forma de revictimización. Con esta postura, el equipo de Conde dejó claro que el conflicto no se aborda únicamente como una diferencia de versiones entre dos exparejas.

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La advertencia legal de la cantante

Foto: @mundonovelero1 / Twitter - @ninelconde / Instagram

El documento también confirma que el equipo jurídico de Ninel Conde está revisando las declaraciones públicas de Figueroa. “El equipo jurídico de la señora Ninel Conde analizará las manifestaciones difundidas, su contexto, reiteración, alcance y posibles efectos”, establece el comunicado.

La propia cantante explicó que no pretende quedarse callada frente a lo ocurrido. “Decidí hablar para que ninguna joven tenga que vivir en silencio lo que yo viví”, afirmó. Después señaló que, junto con sus abogados, evalúa “las acciones legales que pudieran resultar procedentes si estas conductas continúan”.

El comunicado aclara que esta postura no busca alimentar una confrontación mediática ni limitar el debate público. El objetivo, según el equipo jurídico, es establecer un límite ante expresiones que puedan humillar, estigmatizar o menoscabar la dignidad de la artista.

El documento concluye con una declaración contundente: “LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES NO ESTÁ SUJETA A DEBATE NI PUEDE CONVERTIRSE EN MATERIA DE ESPECTÁCULO”. Así, Ninel Conde responde a los señalamientos, defiende su derecho a contar su experiencia y deja abierta la posibilidad de acudir a las autoridades si las conductas que cuestiona continúan.