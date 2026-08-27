De vendedor ambulante a estrella de Youtube: Cómo fue la vida de Alfredo Chaparro de “El Rey de las bromas”

Alfredo Alonso llegó a las redes desde la pobreza y sin buscarlo. Su vida cambió cuando se integró al canal de YouTube El Rey de las Bromas (chaparro_oficiall/Instagram)

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Alfredo “Chaparro” vendía dulces en las calles de la sierra de San Luis Potosí antes de convertirse en uno de los personajes más queridos de internet en México. Murió el miércoles 26 de agosto de 2026, a los 60 años, en plena gira de shows de comedia. Su mánager confirmó el deceso sin revelar la causa.

Alfredo Alonso llegó a las redes desde la pobreza y sin buscarlo. Su vida cambió cuando se integró al canal de YouTube El Rey de las Bromas, donde pasó de ser un desconocido a convertirse en el blanco recurrente de las bromas del equipo y, con el tiempo, en el personaje que más cariño generó entre la audiencia.

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@chaporro_oficiall/Instagram

De la calle al canal

A partir de esa aparición, los creadores le dedicaron múltiples videos con una dinámica que se repetiría una y otra vez: la promesa de regalarle una televisión de pantalla plana como anzuelo para sumarlo a las bromas.(chaparro_oficiall/Instagram)

Su debut ocurrió en el video “Tatuajes Falsos (BROMA)”: le escribieron “Te amo Ricardo” en el brazo en lugar de “Te amo Araceli”, el nombre de su difunta esposa. La reacción de Chaparro —enojo genuino, vulnerabilidad sin filtro— lo convirtió de inmediato en el favorito del canal.

A partir de esa aparición, los creadores le dedicaron múltiples videos con una dinámica que se repetiría una y otra vez: la promesa de regalarle una televisión de pantalla plana como anzuelo para sumarlo a las bromas. En la mayoría de las producciones se le veía consumiendo bebidas alcohólicas.

Lo que el canal explotó como recurso cómico, el público lo recibió como algo distinto. La autenticidad de Chaparro —su forma de reaccionar, su historia de vida a cuestas— conectó con generaciones que encontraron en él algo más que un personaje de sketches.

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Su camino propio

En sus últimas semanas se encontraba en medio de una gira de shows de comedia en vivo, actividad que desarrollaba de forma independiente.(Instagram: Alfredo Chaparro)

Con el tiempo, Chaparro construyó su propia presencia digital. Abrió su cuenta de Instagram, donde acumuló 46 mil 900 seguidores con apenas 15 publicaciones, y comenzó a generar contenido propio enfocado al humor. Sus videos alcanzaron TikTok e Instagram, donde algunos reunieron decenas de miles de reacciones.

En sus últimas semanas se encontraba en medio de una gira de shows de comedia en vivo, actividad que desarrollaba de forma independiente. Ya no mantenía relación ni colaboraciones con el canal que lo dio a conocer, por restricciones impuestas por su mánager.

Cuatro días antes de su muerte publicó una selfie disfrazado de Spider-Man que acumuló 96 mil 800 “me gusta”. El último video que subió, con 17 mil 200 reacciones, lo mostraba bailando en un evento nocturno con el texto: “mi real llegando a la peda. Sin dinero y sin permiso nomas a poner ambiente”.

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El anuncio y la confusión

La noticia generó desconcierto entre la audiencia por un antecedente concreto: a finales de 2025, el canal había publicado un anuncio falso sobre la supuesta muerte de Chaparro (Redes sociales)

El primer comunicado de su equipo fue breve: “Gracias por cada sonrisa, cada momento y por la huella que dejaste. Tu legado permanecerá siempre. Todas las fechas y presentaciones quedan canceladas”.

Poco después llegó el anuncio formal desde la cuenta @chaparro\_oficiall: “Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella especial en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y disfrutar de su talento”.

La noticia generó desconcierto entre la audiencia por un antecedente concreto: a finales de 2025, el canal había publicado un anuncio falso sobre la supuesta muerte de Chaparro. La frase “canceladas hasta nuevo aviso”, incluida en el primer comunicado, detonó decenas de comentarios que cuestionaban si la muerte era real.

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“¿Cómo que hasta nuevo aviso? ¿En lo que juntan las esferas del dragón?”, escribió un usuario. Un seguidor salió a aclarar: “Para todos los que preguntan: sí, sí es verdad. Su familia igual lo confirmó. Pido respeto, porque esta vez sí es en serio”.

La despedida del canal

Ni el canal ni el mánager informaron las circunstancias del fallecimiento. El equipo pidió “comprensión, respeto y solidaridad hacia sus familiares, amigos, equipo de trabajo y seres queridos durante este difícil momento”. (Instagram: Alfredo Chaparro)

El Rey de las Bromas reaccionó en TikTok con un mensaje que reconocía el peso del antecedente: “Quisiera de todo corazón que esto fuera una broma, pero lamentablemente no es así. Aunque muchos me conocen o bromean diciéndome ‘el rey de las bromas’, esta vez el dolor es muy real y esto no es ninguna broma”.

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Ni el canal ni el mánager informaron las circunstancias del fallecimiento. El equipo pidió “comprensión, respeto y solidaridad hacia sus familiares, amigos, equipo de trabajo y seres queridos durante este difícil momento”. Todas las presentaciones programadas quedaron canceladas de forma oficial.

Todas las presentaciones programadas quedaron canceladas de forma oficial.(Instagram: Alfredo Chaparro)