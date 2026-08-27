Lucero Sánchez, “La Chapodiputada”, exige al Congreso desaforar a Rubén Rocha Moya como lo hicieron con ella en 2016

Lucero Sánchez comparó su desafuero de 2016 con el caso de Rubén Rocha Moya y exigió al Congreso aplicar el mismo criterio. (Captura de pantalla/Gobierno de Sinalia)

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Lucero Sánchez López, la exdiputada sinaloense conocida como “La Chapodiputada”, exigió al Congreso local y federal de México aplicar el mismo criterio que usaron con ella en 2016 y proceder al desafuero inmediato del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos.

La exdiputada fue desaforada el 14 de junio de 2016 por la Cámara de Diputados con 414 votos a favor y 37 abstenciones, tras ser señalada de haber usado documentos falsos para visitar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en el Cefereso número 1, el Altiplano. Un año después fue detenida en el Cross Border Xpress de San Diego, California, y se declaró culpable de conspiración para importar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína.

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Sánchez pide al Congreso que tome su caso como referencia para desaforar a Rocha Moya

En una publicación en sus redes sociales acompañada de dos videos, la espareja de “El Chapo” Guzmán expuso su argumento: si a ella la desaforaron en cuestión de días por el uso de un documento falso, un delito que en ese momento ni siquiera estaba tipificado en la ley penal, el Congreso no tiene justificación para no proceder contra Rocha Moya, señalado por delitos federales que traspasan fronteras.

Lucero Sánchez, “La Chapodiputada”, pidió al Congreso de México desaforar a Rubén Rocha Moya y usar como precedente el proceso que la destituyó en 2016, al asegurar que hoy existe un doble rasero en la aplicación de la justicia. (Instagram: Lucero Sánchez)

“Como ex diputada local del estado de Sinaloa, pido al Congreso local y federal tomar en cuenta mi destitución y retiro de desafuero en el año 2016. Tómese como referencia mi caso para proceder con la misma imparcialidad en el fuero constitucional del aún gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado y vinculado con el asesinato del profesor Héctor Melesio Cuén Ojeda y su participación en el secuestro del líder del cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada”, escribió en su cuenta de Instagram.

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En el video que acompañó la publicación, Sánchez fue más directa sobre la desigualdad que percibe en el trato: “Ahora una servidora que está ante ustedes exigiendo la misma justicia, la misma violencia contra la inmunidad del gobernador Rocha Moya que en su momento se ejerció en mi contra”.

En una segunda publicación, la exdiputada lanzó una pregunta que sintetiza su argumento: “Si esto fue por un documento, ¿por qué han tardado en procesar a Rocha Moya? Será que me faltaba el poder y el apoyo de JGL, M, y el resto”. Y añadió: “Me faltaba el poder y las amistades que tiene Rocha Moya, ¿no?”

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Licencia no es fuero: la distinción jurídica que Sánchez explica desde su experiencia

Lucero Sánchez, “La Chapodiputada”, pidió al Congreso de México desaforar a Rubén Rocha Moya y usar como precedente el proceso que la destituyó en 2016, al asegurar que hoy existe un doble rasero en la aplicación de la justicia. (Instagram: Lucero Sánchez)

En el segundo video, Sánchez abordó la diferencia entre la licencia temporal que tomó Rocha Moya el 1 de mayo de 2026 y el desafuero, dos figuras que, dice, se confunden con frecuencia. Su explicación parte de su propia experiencia como legisladora destituida.

“La licencia temporal es solamente para tener como ese tiempo libre para que, por ejemplo, el gobernador Rocha Moya pueda llevar su proceso con un poco de menos inmunidad. Eso no lo exime de que pueda ser detenido o no”, explicó. “Rocha Moya no ha dejado de ser gobernador. Él solamente tiene una licencia temporal o indefinida que si a él le da la gana mañana, él dice: ‘Ya no tengo nada, regreso’, como lo hizo anteriormente”.

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Rocha Moya regresó efectivamente al cargo el 21 de agosto de 2026, dos días después de la detención de Fausto Corrales Rodríguez, testigo presencial del asesinato de Cuén. Lo abandonó nuevamente al día siguiente tras las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum y del partido Morena. El fuero constitucional lo protege de cualquier proceso iniciado por la FGR mientras conserve la calidad de gobernador.

Sánchez explicó que para que el mandato de Rocha Moya termine de forma definitiva se requiere un juicio político en el Congreso que derive en la eliminación de su fuero. Si el delito es federal, corresponde al Congreso federal. Si es local, al Congreso de Sinaloa.

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La exdiputada también señaló que un procedimiento de desafuero podría abrirse mientras Rocha Moya se encuentre con licencia indefinida, y que si la Legislatura llegara a declarar que hay lugar a proceder, la consecuencia sería más grave que una licencia: abriría el camino para que la autoridad penal procediera contra él e impediría que simplemente terminara la licencia y regresara al Ejecutivo.

“Nunca esperaron la muerte del profesor Cuén”: Sánchez señala a Rocha por la reunión en Huertos del Pedregal

Las recientes declaraciones del Mayo Zambada han sacudido el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. (CUARTOSCURO/FB: Héctor Melesio Cuén)

Sobre los hechos del 25 de julio de 2024, “La Chapodiputada” ofreció su lectura de lo ocurrido en la finca Huertos del Pedregal. Dijo que la reunión donde fue asesinado Cuén y secuestrado Zambada fue algo “muy muy planeado” que “se les salió de control”.

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“Nunca esperaron la muerte, tal vez, del profesor Héctor Melesio Cuén. Y esto es lo que viene a destapar todo este meollo y todo este asunto”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que Rocha Moya haya tenido conocimiento del operativo, dijo: “Pudiera ser una complejidad más para Rocha Moya si se llegara a determinar que él fue quien orquestó la reunión y que sabía del plan que se estaba ejecutando para traer al Mayo Zambada y también para, tal vez, sacar del camino a Héctor Melesio Cuén”.

Sánchez aclaró que no puede adelantar qué ocurrió exactamente, pero señaló que entre los crímenes imputados a Rocha Moya también está la guerra que se desató en Sinaloa a raíz de la captura de Zambada. “No son daños colaterales, es algo planeado”, dijo.

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Cómo llegó Lucero Sánchez a la política y cómo cayó

Joaquín "El Chapo" Guzmán y Lucero Sánchez, "La Chapodiputada". (Captura de pantalla)

Lucero Sánchez López nació el 23 de mayo de 1989 en Cosalá, Sinaloa. Conoció a Joaquín Guzmán Loera en 2010, cuando tenía 21 años, tras ser trasladada a la comunidad de Los Remedios, en Tamazula, Durango, y posteriormente al Rancho San Juan, donde trabajaba como estilista.

Su entrada a la política estuvo mediada por el PAS. Según reportes del diario Noroeste de 2017, Sánchez buscó primero el respaldo de la entonces diputada Francisca Corrales, quien la rechazó por su juventud y por conocer su relación con El Chapo. Fue entonces cuando se vinculó con Carla Úrsula Corrales, secretaria de Organización del PAS en Cosalá, quien la conectó con Héctor Melesio Cuén Ojeda. Ese contacto la llevó a obtener el respaldo para ser nominada al Congreso.

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Resultó electa diputada local por el distrito XVI en 2013 bajo la coalición “Unidos Ganas Tú”, que integraba al PAN, el PRD, el PT y el PAS. Obtuvo 4,167 votos frente a los 3,292 de Aidé Corrales, hija de la misma diputada que la había rechazado años antes.

En abril de 2015, siendo ya diputada, fue vista visitando a El Chapo en el Altiplano con documentos falsos. El 14 de junio de 2016, la Cámara de Diputados le retiró el fuero. Se declaró culpable de conspiración para importar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y testificó contra Guzmán Loera en el juicio celebrado en Nueva York en enero de 2019. Su pena se redujo por esa cooperación.

Cuando se conoció su relación con El Chapo, Cuén Ojeda restó importancia al escándalo. “Creo que es una caricatura lo de la diputada Lucero, comparado con lo que ha pasado en la política”, dijo entonces, y argumentó que cuando ella se registró para ser diputada su documentación estaba en regla.