México

Alex Gou revela que le paga tan bien a su hija en ‘Matilda’ que ella sola se costeó un crucero de Disney

El productor y Emilia Gou anunciaron cuándo se retomarán las funciones del famoso musical

alex gou, emilia gou -México- 27 agosto
(Instagram)
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Emilia Gou se esguinció el pie en clases de baile, pero eso no le impidió aparecer junto a su padre Alex Gou en la alfombra roja de Papá por siempre.

El productor aprovechó el encuentro con la prensa para revelar que su hija, quien protagoniza Matilda, el musical. se pagó sola un crucero de Disney con su sueldo de la obra, y para anunciar que viene una nueva temporada de Mentiras con Ernesto D’Alessio en el elenco.

Emilia Gou se pagó su propio crucero con lo que gana en Matilda

En medio de la alfombra roja, Gou presumió con orgullo el salario que le paga a su hija.

“Se fue a un crucero de Disney, la señorita, y se lo pagó con su sueldo, ¿eh? Porque le pago muy bien”, dijo el productor entre risas, mirando a Emilia.

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La niña, que llegó al evento confirmó que el regreso de Matilda será el 30 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México.

Matilda, el musical
Crédito: @pochoph

Gou explicó que el crucero fue un viaje en solitario de su hija. Cuando un periodista le preguntó si ella lo invitó, el productor respondió que no, que él tenía demasiado trabajo. “Hoy que me di cuenta todo lo que estamos trabajando”, dijo.

Ernesto D’Alessio llega a Mentiras

El productor también confirmó que Ernesto D’Alessio se integrará al elenco de Mentiras. Contó que todo comenzó en una comida con amigos en común, donde D’Alessio se puso a cantar.

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“Tiene una voz Ernesto D’Alessio cantando las canciones de su mamá, que me quedé impresionado”, dijo Gou, y agregó que él mismo lo invitó a sumarse al musical.

Matilda, el musical

Gou reconoció que antes pensaba que D’Alessio tenía exclusividad con otra compañía, pero que al comprobarlo descartó esa idea. “En el teatro yo nunca veto a nadie, en el teatro no hay exclusividades”, señaló. El estreno de D’Alessio en ese proyecto está programado para el próximo jueves.

Durante el encuentro, un periodista también le preguntó por Alexander, hijo de Emmanuel y Lupita Jones, como posible candidato para alguna producción. Gou respondió con entusiasmo: “Me encantaría. Imagínate, Emmanuel, hijo de Emmanuel y Lupita”. Aseguró que lo llamará.

La polémica por meter a su hija en Matilda

La participación de Emilia Gou en Matilda, el musical generó una ola de críticas desde que se anunció su casting. En redes sociales, usuarios señalaron favoritismo y nepotismo, sobre todo después de que se supo que Michaela Bisogno, hija del fallecido Daniel Bisogno, no participaría en la producción.

Gou defendió en su momento que la elección de Emilia no respondió a lazos familiares, sino al criterio del director londinense Matthew Warchus.

La producción de 'Matilda' en México opta por no incluir a Michaela Bisogno como protagonista, priorizando su bienestar emocional tras la muerte de su padre (IG)
La producción de 'Matilda' en México opta por no incluir a Michaela Bisogno como protagonista, priorizando su bienestar emocional tras la muerte de su padre (IG)

“Yo jamás la exhibiría, imagínate mi responsabilidad y, si hubiera sido así, lo diría, es mi obra y es mi dinero, pero lo va a demostrar arriba del escenario”, declaró el productor a la prensa en enero de 2026.

El papel de Matilda se alterna entre tres niñas: Raffaella, Elena y Emilia Gou, quienes fueron seleccionadas de entre 80 aspirantes, de los cuales solo 10 llegaron a la final.

Gou respondió a las críticas en redes con una frase indirecta: “La gente envidiosa es como los sapos: tienen grandes ojos para criticar a los demás y larga lengua para hablar de todos, pero no se dan cuenta que viven en el fango”.

Michaela Bisogno, por su parte, declinó participar por el duelo que atraviesa tras la muerte de su padre. Según relató Gou, la joven le dijo: “Tío, no lo quiero hacer, me recuerda a mi papá”. El productor aseguró que la familia de Bisogno siempre tendrá su apoyo.

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