México

Feria Internacional del Libro del Zócalo 2026: fechas, horarios y todo lo que necesitas saber antes de ir

Diez días de libros, música y actividades gratuitas llegan al corazón de la CDMX en la XXVI edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo

Una joven con auriculares y anteojos observa libros sobre una mesa en un evento al aire libre con la catedral al fondo.
La Feria Internacional del Libro del Zócalo es uno de los encuentros literarios con mayor asistencia de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirma, mediante convocatoria oficial publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, que la XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo se realizará del 9 al 18 de octubre de 2026 en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

Durante diez días, el Zócalo se llena de stands donde se pueden comprar libros de editoriales independientes, sellos grandes y pequeñas librerías, además de asistir a charlas, conciertos, obras de teatro y actividades para niños, todo con entrada gratuita.

El evento lo organizan en conjunto la Secretaría de Cultura capitalina y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Vista de una calle con jacarandás morados en flor, Palacio de Bellas Artes y Torre Latinoamericana, personas y tráfico bajo un cielo azul despejado.
El evento reúne cada año en la capital a escritoras, escritores, académicos y periodistas de México y del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2025 reunió a más de 1.3 millones de personas en diez días, según informó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al cierre de la XXV FIL Zócalo.

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Diez días de libros, conciertos y actividades gratuitas en el Zócalo

Los stands estarán abiertos a todo público del viernes 9 de octubre al domingo 18 del mismo mes. Aunque la Secretaría de Cultura no ha compartido los horarios oficiales, se prevé que sea de 11 a 21 horas.

La plaza es accesible en metro desde cualquier punto de la ciudad: la estación Zócalo, de la Línea 2, queda a menos de dos minutos a pie de la feria. También se puede llegar bajando en Pino Suárez, Línea 1, con apróximadamente diez minutos de caminata.

Se trata de la edición número 25 de este evento cultural.
La entrada a todos los stands, foros y actividades de la feria es gratuita.

Los expositores solo podrán comercializar objetos relacionados con el libro, la lectura y la escritura: novelas, ensayos, libros infantiles, cómics, revistas literarias y material de papelería vinculado a la escritura, según establece la convocatoria oficial.

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De literatura a ciencia e historia: los sellos y géneros que se esperan en la feria

Con base en ediciones anteriores, además de sellos comerciales e independientes, se prevé la participación de sellos editoriales de instituciones públicas como el Fondo de Cultura Económica, la UNAM, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros.

Vista aérea de una concurrida Feria del Libro al aire libre con múltiples puestos bajo carpas, gente hojeando libros y músicos tocando guitarras.
La feria incluye actividades para públicos de todas las edades, desde infancias hasta adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas casas editoriales ofrecen títulos de literatura, historia, ciencia y pensamiento social, muchos de ellos a precios accesibles o subsidiados.

La programación cultural también suele incluir conciertos gratuitos de distintos géneros —ska, jazz, rock y música clásica— así como obras de teatro, lecturas poéticas y actividades para niñas y niños a lo largo de los diez días que dura el evento.

Premios literarios que se entregan durante la feria

La FIL Zócalo es también el escenario donde se entregan varios reconocimientos literarios. Entre ellos: el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle, la Crónica de la Ciudad de México, el Premio de Poesía Joven Alejandro Aura y el Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero.

Persona estilizada con gafas y sudadera sentada con las piernas cruzadas, sostiene un libro abierto que emite luz en un fondo oscuro.
La XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo se realizará del viernes 9 al domingo 18 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La feria también distribuye de forma gratuita una colección de libros editada especialmente para cada edición. En la última edición, la Secretaría de Cultura repartió títulos como Rosario Castellanos, de Felipe Ávila, y Los migrantes que no importan, de Óscar Martínez.

El programa completo se dará a conocer en las próximas semanas

La agenda de actividades de la edición 2026 aún no se ha publicado.

Con base en ediciones anteriores, la feria suele organizar sus actividades en cuatro foros temáticos con nombres tomados de versos de poetas.

Ahí conviven presentaciones de libros, debates políticos, conciertos, danza, teatro y talleres para todas las edades.

Una ilustración digital muestra seis siluetas sin rostro, de diversos géneros y edades, leyendo libros y unidas por líneas de neón arcoíris sobre un fondo azul oscuro.
El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2025 dejó una referencia clara de lo que puede esperarse: charlas sobre gentrificación, ciencia ficción y violencia de género compartieron cartelera con lecturas de poesía en zapoteco, obras de teatro y un homenaje a los 40 años de Rockotitlán.

El debate político también tuvo su lugar, con mesas sobre periodismo, democracia y América Latina. Para las infancias, la carpa Ludotecas Comunitarias ofreció cuentacuentos, danza prehispánica y mediación lectora.

Ilustración acuarela de una concurrida feria del libro. Una mujer en primer plano hojea un libro mientras personas de diversas edades caminan y examinan estantes.
Sellos de instituciones públicas como el Fondo de Cultura Económica, la UNAM y El Colegio de México tienen presencia habitual en la feria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última edición también operó una Cocina Literaria —con talleres y lecturas temáticas— y una Ludoteca con actividades de poesía, baile y pintura para niñas y niños, según información de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

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