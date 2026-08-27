México

Jorge Álvarez Máynez se suma a las burlas contra Santos Laguna para presionar por el regreso del ascenso

Tras presentar una denuncia formal, el político impulsa nuevamente las quejas sobre la Liga MX recordando el momento viral del dueño del club

La canción Color Esperanza se viralizó tras un video de Alejandro Irarragorri interpretándola y terminó siendo retomada de forma humoristica por Máynez como símbolo de protesta. (Especial)
La canción Color Esperanza se viralizó tras un video de Alejandro Irarragorri interpretándola y terminó siendo retomada de forma humoristica por Máynez como símbolo de protesta. (Especial)
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Jorge Álvarez Máynez reavivó la discusión nacional sobre el sistema de competencia en el futbol mexicano al intervenir con un mensaje cargado de ironía contra Santos Laguna.

El político utilizó su presencia en redes sociales para exigir el retorno del ascenso y descenso en la Liga MX, aprovechando la viralización de la polémica que involucró a la directiva lagunera y la canción Color Esperanza.

Con video en homenaje a los equipos de la Liga de Expansión, el político lanzó un dardo directo a los altos mandos del futbol mexicano. (X/ @AlvarezMaynez)

Su mensaje, acompañado de un video musicalizado con imágenes de equipos de la Liga de Expansión y la frase “El ascenso es esperanza”, multiplicó la exigencia de apertura en la máxima categoría del futbol mexicano.

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Santos Laguna, Color Esperanza y la viralización del conflicto

El conflicto surgió cuando Alejandro Irarragorri, presidente de Santos Laguna, fue grabado interpretando Color Esperanza en un evento privado, en medio de una mala racha del equipo.

El Club Puebla retomó la escena y utilizó la canción en un video para burlarse de los Guerreros tras vencerlos, lo que derivó en la eliminación del contenido y el despido del responsable digital.

club Puebla se disculpa con Santos Laguna (X/ @ClubPueblaMX)
El Club Puebla tuvo que disculparse tras las burlas ejercidas contra Santos después de su derrota. (X/ @ClubPueblaMX)

La imagen de Irarragorri quedó ligada a la crisis deportiva y la melodía pasó a ser un símbolo de burla en redes. La presión social hacia la directiva de Santos se intensificó y la polémica trascendió lo meramente futbolístico.

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Con este contexto, Máynez capitalizó el momento para llevar la discusión al terreno político, logrando que la exigencia por el ascenso y descenso cobrara fuerza.

Máynez y la exigencia política por el ascenso y descenso

El 13 de agosto de 2026, Jorge Álvarez Máynez formalizó su postura al presentar una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio. Argumentó que la eliminación del ascenso y descenso fomenta estructuras monopólicas que restringen la competencia y el mérito deportivo.

El video difundido, con la leyenda “El ascenso es esperanza”, se transformó en uno de los contenidos más comentados dentro del debate futbolístico.

Jorge Álvarez Máynez envío petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para investigar la eliminación del ascenso y descenso
Álvarez Máynez envió petición a la Comisión Nacional Antimonopolio para investigar los verdaderos motivos detrás de la eliminación del ascenso y descenso (X/ @AlvarezMaynez)

Así, la protesta de Máynez amplificó la demanda pública y sumó respaldo entre aficionados y clubes de la Liga de Expansión.

El efecto del video

El posicionamiento de Máynez tuvo un efecto inmediato en la percepción sobre la Federación Mexicana de Futbol.

De acuerdo con repetidos comentarios, su intervención sirvió de catalizador para que la exigencia de regresar el ascenso y descenso se mantenga vigente.

El futbolista celebró un nuevo campeonato con el Bayern, pero una peculiar postura durante los festejos terminó vinculándolo con una protesta del futbol mexicano.
El futbolista celebró un nuevo campeonato con el Bayern, pero una peculiar postura durante los festejos terminó vinculándolo con una protesta del futbol mexicano.

El reclamo, antes limitado a jugadores y directivos, ahora es compartido por aficionados, políticos y equipos de la división de plata.

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