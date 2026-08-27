México

Megaoperativo contra el Cártel del Golfo destapa rancho con 135 animales exóticos en Tamaulipas: les arrebatan hienas, tigres y un camello

Autoridades federales y de las Fuerzas Armadas catearon cinco inmuebles donde también localizaron 68 mil litros de diésel y detuvieron a un hombre

Cateos en Tamaulipas
Las autoridades informaron que al menos 35 de los animales se encuentran en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-210. Foto: SSPC
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Cateos en inmuebles relacionados con huachicol destaparon la presencia de 135 animales exóticos en un rancho del estado de Tamaulipas, entre los que se encuentran hienas, tigres, un camello y hasta monos araña.

Las diligencias se llevaron a cabo como parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con este delito, por lo que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales, de desplegaron en cinco domicilios ubicados en los municipios de Tampico y Altamira.

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Animales exóticos Tamaulipas
Foto: Marina

Como parte de las acciones, fueron cateados un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y el rancho donde se localizaron los animales.

Infobae México pudo conocer que los cateos contra la venta de combustible ilegal se realizaron contra la célula de Los Rojos del Cártel del Golfo, en un golpe que representó una afectación económica de 33 millones 955 mil 145 pesos.

La célula criminal de Los Rojos mantiene presencia en los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, de acuerdo con información de la agencia especializada en narcotráfico Insight Crime.

Las autoridades localizaron una amplía variedad de ejemplares, entre ellos:

  • 5 tigres de Bengala
  • 3 jaguares
  • Un ligre
Animales exóticos en Tamaulipas
Foto: Marina
  • 21 monos araña
  • 2 hienas
  • 3 leones africanos
Animales exóticos en Tamaulipas
Foto: Marina
  • Bisontes
  • Tortugas sulcata
  • Búfalos
  • Un camello
Animales exóticos en Tamaulipas
Foto: Marina

Las autoridades informaron que al menos 35 de los animales se encuentran en riesgo en México conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre los que se identificaron monos araña mexicanos, jaguares. un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, que están catalogados en peligro de extinción; así como borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, que están sujetos bajo protección especial.

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Además, en el rancho fueron halladas especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre ellas tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.

Todos los animales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Aseguran 68 mil litros de huachicol y detienen a un hombre

Animales exóticos Tamaulipas
Foto: Marina

Las autoridades informaron que en los cuatro inmuebles restantes se aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, un vehículo tipo tractocamión, 2 pipas, un vehículo tipo pick up, 2 frac tanks, 2 autotanques, 4 bombas de presión, 2 tanques reactores, 4 tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras, contenedores relacionados con el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita, equipos de comunicación, 2 armas de fuego y cartuchos.

Un hombre fue detenido en las acciones, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación legal. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada y salvaguardar para proteger y preservar la vida silvestre de México”, aseguró la Marina en un comunicado.

Acciones contra el huachicol también alcanzaron en CDMX a red vinculada a Ernesto Ruffo

En los inmuebles las autoridades confirmaron la localización de material presuntamente vinculado con la simulación de operaciones de importación de combustible. Crédito: FGR
En los inmuebles las autoridades confirmaron la localización de material presuntamente vinculado con la simulación de operaciones de importación de combustible. Crédito: FGR

Estos cateos se suman a los realizados en dos bodegas de la Ciudad de México en el marco de la investigación contra la red de contrabando de combustible por vía férrea presuntamente encabezada por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

La acción fue encabezada por la FGR, y con respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En los inmuebles —identificados por sus portones corredizos color naranja, propios de servicios comerciales de renta por módulo— los ministerios públicos y personal de la FGR localizaron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que, según la fiscalía, acreditan la simulación de operaciones de comercio exterior. También se hallaron documentos vinculados a otros esquemas delictivos que la institución ya tiene bajo pesquisa.

Qué reveló la fiscal Godoy Ramos sobre el operativo

Las imágenes del cateo fueron compartidas por autoridades. Crédito: FGR
Las imágenes del cateo fueron compartidas por autoridades. Crédito: FGR

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, difundió un video en el que precisó que el material asegurado permite identificar indicios sobre las operaciones de comercio exterior de la empresa investigada en el caso, y de la que el exgobernador sería accionista. A su juicio, los hallazgos aportan nuevos elementos sobre el modo de operar de la red y abren líneas adicionales de investigación.

Godoy Ramos también aclaró que, hasta el momento, la FGR no había recibido notificación alguna de que la defensa de Ruffo Appel hubiera solicitado sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario y añadió que durante su reclusión en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, se le garantiza atención médica y sus derechos.

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