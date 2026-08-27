México

“La Súper Mana”, se somete a procedimiento estético con toxina botulínica con Dr. Gamaliel Román

Daniel Vives acudió a la clínica del Dr. Gamaliel Román para realizarse un procedimiento mínimamente invasivo con medicina estética para suavizar líneas de expresión

Daniel Vives acudió a la clínica del Dr. Gamaliel Román para realizarse un procedimiento mínimamente invasivo con medicina estética para suavizar líneas de expresión
Daniel Vives acudió a la clínica del Dr. Gamaliel Román para realizarse un procedimiento mínimamente invasivo con medicina estética para suavizar líneas de expresión
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Daniel Vives, conocido por su personaje de “La Súper Mana”, recurrió nuevamente a la medicina estética. El actor y activista acudió a la clínica del cirujano Gamaliel Román, también conocido como Dr. Gama, para someterse a un procedimiento con toxina botulínica, sustancia utilizada para reducir temporalmente la apariencia de algunas líneas de expresión.

Vives explicó que esta es apenas su segunda experiencia con procedimientos relacionados con la medicina estética y que decidió acercarse a alternativas de mínima invasión como parte del cuidado de su imagen.

En esta ocasión eligió la aplicación de toxina botulínica, uno de los procedimientos que se utilizan para tratar principalmente las llamadas arrugas dinámicas, es decir, aquellas relacionadas con el movimiento repetitivo de determinados músculos faciales.

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De acuerdo con la información proporcionada por Gamaliel Román durante la visita de Daniel Vives, la toxina botulínica actúa bloqueando temporalmente determinadas señales nerviosas, lo que permite relajar los músculos en las zonas donde se aplica.

¿Para qué sirve la toxina botulínica que se aplicó “La Súper Mana”?

Gamaliel Román explicó que la toxina botulínica es una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium botulinum y que su mecanismo de acción permite bloquear señales nerviosas para relajar o paralizar temporalmente determinados músculos.

En el ámbito de la medicina estética, detalló, se utiliza para reducir, suavizar o prevenir arrugas dinámicas y líneas de expresión, particularmente aquellas que aparecen en zonas como el entrecejo, la frente y alrededor de los ojos, conocidas comúnmente como patas de gallo.

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Daniel Vives acudió a la clínica del Dr. Gamaliel Román para realizarse un procedimiento mínimamente invasivo con medicina estética para suavizar líneas de expresión
Daniel Vives acudió a la clínica del Dr. Gamaliel Román para realizarse un procedimiento mínimamente invasivo con medicina estética para suavizar líneas de expresión

Daniel Vives manifestó su interés por conocer este tipo de procedimientos y señaló que decidió acudir con el Dr. Gamaliel Román para experimentar con una opción mínimamente invasiva enfocada en el cuidado de su apariencia.

La aplicación de toxina botulínica se ha convertido en uno de los procedimientos recurrentes dentro de la medicina estética debido a que no requiere una intervención quirúrgica. Sus efectos, sin embargo, son temporales y la aplicación debe ser realizada por profesionales capacitados, tras una valoración individual de cada paciente.

Daniel Vives habla de su experiencia con la medicina estética

El actor indicó que esta es la segunda ocasión en la que se acerca a la medicina estética y explicó que busca probar tratamientos de mínima invasión que le permitan cuidar su imagen.

La apariencia forma parte importante de su actividad pública, especialmente por la presencia que mantiene en redes sociales a través de “La Súper Mana”, personaje con el que ha construido una relación cercana con sus seguidores.

Durante la visita también se habló sobre las actividades que prepara la clínica encabezada por Gamaliel Román con motivo de su décimo aniversario.

Daniel Vives y el Dr. Gamaliel Román hicieron una invitación para estar pendientes de las actividades previstas por los 10 años de las clínicas Dr. Gama. De acuerdo con lo anunciado, la celebración contempla un concierto con invitados especiales, además de rifas y otras sorpresas que serán dadas a conocer mediante las redes sociales de Román.

De esta manera, la visita de “La Súper Mana” no solamente estuvo relacionada con su nuevo acercamiento a la medicina estética, sino que también coincidió con los preparativos para la celebración del aniversario de las clínicas.

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