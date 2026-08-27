México

El ranking de los peores salarios: las 10 carreras que menos ganan en México en el 2026

La medición “Compara Carreras 2026” señala que la desvinculación es más marcada en comunicación y periodismo y en ciencias políticas, con apenas 4% en su ámbito, mientras el empleo sin seguridad social pasa de 22% a 24%

Dos personas de espalda sostienen libros, una calculadora y carpetas junto a una balanza metálica con el logotipo de IMCO.
Dos profesionistas posan junto a una balanza con el logotipo del IMCO que simboliza la disparidad de ingresos según la carrera elegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Mexicano para la Competitividad (iMCO) presentó su duodécimo estudio “Compara Carreras 2026″. Este análisis, que evalúa las condiciones de casi ochenta especialidades universitarias, revela las profundas desigualdades salariales en el territorio nacional, demostrando que no todas las licenciaturas garantizan la misma cantidad de ingresos y bienestar social.

Aunque el ingreso promedio de las personas con título profesional experimentó un incremento del diez por ciento en términos reales desde el año 2020, las divergencias monetarias entre disciplinas resultan abismales. La brecha de remuneración entre las áreas mejor valoradas y aquellas con los sueldos más precarios alcanza cerca de 14 mil pesos mensuales. Esta polarización subraya la urgencia de que los aspirantes universitarios cuenten con datos precisos para tomar decisiones informadas sobre su futuro, evitando así integrarse al aparato productivo con desventajas.

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Obtener un diploma universitario sigue siendo rentable, pues otorga ganancias un setenta y cuatro por ciento superiores a las de quienes únicamente concluyeron el bachillerato. Sin embargo, existen campos de formación que enfrentan un horizonte adverso. Algunas ocupaciones no solo figuran en la base del tabulador salarial, sino que incluso retrocedieron en sus percepciones frente a años previos. A esto se suma el desafío de la economía sumergida y la notoria desconexión entre la preparación recibida y el empleo ejecutado.

Top profesiones con ingresos más castigados en 2026

Al analizar la investigación, se identifican las ramas del conocimiento con las compensaciones más deficientes actualmente. De acuerdo con el IMCO, destacan especialidades fuertemente ligadas a la enseñanza y al apoyo comunitario:

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  1. Diseño curricular.
  2. Pedagogía.
  3. Orientación e intervención educativa.
  4. Trabajo y atención social
  5. Ciencias sociales
  6. Sociología y antropología
  7. Terapia y rehabilitación
  8. Gastronomía y servicios de alimentos
  9. Formación docente en preescolar
  10. Nutrición
  11. Literatura
Gráfica comparativa con barras verdes y rojas que detallan carreras universitarias y sus ingresos promedios según datos del IMCO
Una gráfica elaborada por el IMCO detalla los ingresos promedio mensuales de las carreras con mayores y menores sueldos en México para 2026. (IMCO)

Top carreras mejor pagadas en México 2026

El contraste es drástico al comparar estas disciplinas con las opciones mejor pagadas, como:

  1. Matemáticas
  2. Medicina general
  3. Finanzas
  4. Arquitectura
  5. Ciencias políticas
  6. Electrónica y mecánica
  7. Construcción e ingeniería civil
  8. Diseño industrial de moda e interiores
  9. Planeación, evaluación e investigación educativa
  10. Ciencias computacionales

Además, el reporte advierte que no todas las trayectorias gozaron del aumento salarial generalizado. Áreas como Formación docente en secundaria, Ciencias de la educación y Producción agrícola y ganadera sufrieron una merma en su poder adquisitivo en contraste con los niveles de 2020.

Esto refleja una evidente devaluación en la retribución del sector formativo y agropecuario, evidenciando una desproporción entre el esfuerzo educativo y su recompensa en el mercado.

El reto de la vinculación laboral y la informalidad

Más allá de los sueldos precarios, el reporte expone un fenómeno estructural alarmante: el 54% de los egresados ejerce oficios ajenos a su especialización para sustentar sus ingresos. Esta desconexión es muy pronunciada en Planes generales de ciencias sociales, Comunicación y periodismo, y Ciencias políticas, donde 4% de los profesionales labora en su ámbito original. En contraste, Medicina, Docencia primaria y Enfermería sostienen la mayor inserción laboral en relación a sus estudios.

Dos manos sostienen un micrófono profesional negro y una grabadora digital plateada con botones rojos sobre un fondo claro desenfocado.
Una persona sostiene un micrófono profesional mientras otra activa la grabación en una grabadora digital portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque trabajar fuera del área formativa permite diversificar destrezas (logrando percibir un 61% más de ingresos que las personas con solo nivel bachillerato), el verdadero conflicto radica en la precariedad. La investigación indica que la tasa de informalidad para profesionistas se elevó del veintidós al veinticuatro por ciento en este lustro. Para mitigar esta problemática, el IMCO sugiere implementar una orientación vocacional robusta en nivel medio superior y fomentar una transparencia proactiva sobre la calidad educativa. Así, los jóvenes podrán esquivar las ocupaciones mal remuneradas y edificar trayectorias exitosas en un entorno cambiante.

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