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Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

El técnico del Tri estaría considerando nuevos perfiles que se adapten al cambio generacional y a su planteamiento táctico

La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial de 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador (X@miseleccionmx)
Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos (X/ @miseleccionmx)
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Rafael Márquez inicia su gestión como técnico de la Selección Mexicana con una restricción para su primera convocatoria: solo podrá llamar a dos jugadores por club de la Liga MX, según la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Esta medida aplica para el amistoso ante Colombia, programado para este 26 de septiembre en Baltimore, durante la Jornada 10 del Apertura 2026.

Con esta nueva condición, el estratega analizaría incluir algunos perfiles nuevos que tienen el nivel competitivo para estar en el Tricolor. Recientemente, David Medrano filtró detalles de quiénes serían los nuevos jugadores que podrían ser convocados por el Kaiser.

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Entre algunas de las novedades que destacan es que los futbolistas que recientemente brillaron con la Sub-20 podrían ser considerados para el primer listado de Rafa Márquez.

¿Qué futbolistas va a convocar Rafa Márquez?

Captaron a Rafa Márquez en el juego de México vs Panamá del Premundial Sub-20 (X/ @miseleccionsubs)
Captaron a Rafa Márquez en el juego de México vs Panamá del Premundial Sub-20 (X/ @miseleccionsubs)

Según con la información que adelantó David Medrano, jugadores como Alan Medina, Hugo Camberos, Iván Tona, Santiago Sandoval e Isaías Violante serían considerados por Rafa Márquez para esta primera convocaría.

“En el debut de Rafa Márquez para enfrentar a la Selección de Colombia habrá pocas caras nuevas, la base será la mundialista. Dentro de esas caras nuevas hay nombres que analiza el cuerpo técnico mexicano. Santiago Sandoval, Alan Cervantes, Hugo Camberos, Iván Tona e Isaías Violante”, explicó.

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David Medrano expuso los desafíos que enfrenta el estratega del Tricolor ante la restricción de convocar únicamente a dos jugadores como máximo por equipo, lo que podría provocar que varios futbolistas queden excluidos de los próximos encuentros de la Selección de México. Medrano explicó que esta medida genera incertidumbre para el director técnico, especialmente de cara al partido contra Colombia.

Límite de jugadores afectaría a Rafa Márquez

El límite obliga al técnico a seleccionar con cuidado entre equipos que suelen aportar más jugadores, como América, Chivas, Cruz Azul y Pachuca, y favorece la inclusión de futbolistas mexicanos que militan en el extranjero.

El nuevo director técnico de la Selección Mexicana realizó su primera aparición tras tomar al Tri mayor después del Mundial 2026, observó el juego de la sub-20 que busca su pase a semifinales (X/ @enlineadeportiv)

La Federación indica que la restricción solo aplicará en ese primer encuentro y quedará sin efecto después de la Jornada 10. Posterior al partido contra Colombia, el calendario contempla amistosos frente a Perú el 29 de septiembre, Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6 de octubre.

Para noviembre, la selección mexicana tiene programado un partido de Nations League en territorio nacional, con sede por definir. El cuerpo técnico que acompañará a Márquez continúa en negociaciones y será anunciado una vez que concluyan los acuerdos, según la FMF.

El debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana genera una fuerte expectativa en Estados Unidos. El partido amistoso contra Colombia en Baltimore, programado para septiembre, ya registra 50,000 boletos vendidos a más de un mes del encuentro. Esta respuesta impulsa a los organizadores a considerar la apertura de la parte alta del M&T Bank Stadium, inmueble con capacidad para más de 70,000 personas y casa de los Ravens de la NFL.

La venta de boletos para el México vs Colombia avanzó rápidamente desde el inicio de la oferta. Este primer juego se convierte en una prueba de convocatoria para el nuevo ciclo del Tri. Baltimore se incorpora por primera vez a la ruta de amistosos del equipo mexicano en territorio estadounidense, como parte de una apuesta por explorar nuevas ciudades fuera de las sedes habituales.

La gira de Rafael Márquez incluye cuatro partidos en Estados Unidos entre septiembre y octubre. México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en distintas ciudades. Además de Baltimore, la Selección Mexicana jugará en el Sport Illustrated Arena, sede de los New York Red Bull, donde también se evaluará la capacidad de convocatoria del equipo.

Posteriormente, México se presentará en Phoenix, Arizona, contra Estados Unidos, una de las ciudades donde suelen reunir a más aficionados. La gira de presentación del nuevo entrenador cerrará en Los Ángeles con un partido ante Chile.

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