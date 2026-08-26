Citlalli Hernández deja en manos de la Comisión de Honestidad el futuro de Rocha Moya en Morena. (Fotos: redes sociales)

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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, precisó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), es el único organismo interno del partido oficialista para decidir la permanencia o imponer alguna sanción en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por su apresurado regreso bajo una decisión “personal”.

La declaración de la dirigente se da en el contexto del revuelo que generó el breve regreso de Rocha Moya a la gubernatura sinaloense, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación por las acusaciones de Estados Unidos sobre vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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Comisión de Honestidad podría emitir “valoración” sobre caso Rocha Moya

En un breve encuentro con medios de comunicación desde el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, Hernández Mora mostró una vez más su desacuerdo con la decisión que generó polémica y presión entre el 21 y el 22 de agosto:

“Es una decisión que tiene que tomar la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo y pues se le está investigando por delitos de los que se le acusan”.

La dirigencia de Morena también se deslindó del regreso de Rubén Rocha al gobierno de Sinaloa. Crédito: X/ @PartidoMorenaMx

Detalló que una cosa es que las autoridades mexicanas se encuentren investigando al mandatario estatal, y en cuanto al partido, pese a que dirigencia, gobernadores, senadores y diputados mostraron su desacuerdo con la “decisión personal”, la “Comisión Nacional de Honestidad y Justicia seguramente tendrá una valoración”.

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La decisión que provocó distanciamiento del gobernador de Sinaloa

La mañana del viernes 21 de agosto, Rocha Moya decidió publicar en sus redes sociales el anuncio que provocó un mayor distanciamiento del oficialismo con su gobierno: su regreso como gobernador de Sinaloa tras casi cuatro meses de licencia.

La decisión no fue bien recibida y la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el que deslindaba al Gobierno de México de lo anunciado, calificándolo como un actuar “personal” y reiterando que la Fiscalía mantiene abierta la investigación, rechazando la versión del sinaloense.

En el video, el gobernador acusado de presuntos nexos con Los Chapitos afirmó que asume nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente. Crédito: @rochamoya_

Al paso de las horas, los comunicados del partido de Morena, senadores, diputados y gobernadores del guinda, se apegaron al discurso oficialista, tomando distancia de Rocha Moya y mostrando su respaldo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El mensaje de Sheinbaum que causó revés en la decisión del mandatario

La mandataria mexicana publicó un mensaje en sus redes sociales, donde sin mencionar a Rubén Rocha Moya, puntualizó los tintes que reflejaban la decisión del morenista.

Comenzó diciendo que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”, entre sus comentarios se encuentra que “la ambición desnuda del poder por el poder” se estaba anteponiendo por “ encima de México no es el bienestar de su gente”.

Recordó que “los cargos son pasajeros pero la responsabilidad ante la Nación es eterna”. El breve mensaje, mostró reacciones entre la oposición mexicana, y por la tarde del 22 de agosto, Rubén Rocha Moya volvió a encender el debate sobre su actuar al frente del gobierno de Sinaloa: presentó por segunda vez la solicitud de licencia al cargo que volvió a asumir apenas un día antes.

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El gobernador solicitó la licencia a solo un día de haber regresado al cargo.

El Congreso local sesionó de manera extraordinaria un día después y aprobó la licencia del mandatario, la oposición puso sobre el debate la posibilidad de abrir un juicio político en contra de Rocha Moya, un tema que podría abordarse en el siguiente periodo de sesiones ordinarias.

Fue este martes 25 de agosto cuando el Congreso de Sinaloa nombró a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, quien se prevé duré en el cargo hasta octubre de 2027.