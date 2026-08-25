Rayados vs Chicago Fire: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

El equipo regiomontano busca dar un golpe de autoridad y clasificarse a semifinales de la mano de Matías Almeyda. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Rayados de Monterrey y Chicago Fire se enfrentan este martes 25 de agosto a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el SeatGeek Stadium. El encuentro corresponde a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Rayados, una de las esperanzas de la Liga Mx

Los Rayados de Monterrey buscan conseguir el pase a semifinales. (Alan Poizner-Imagn Images)

Rayados de Monterrey llega a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 tras una clasificación dramática.

El equipo regiomontano obtuvo su boleto gracias a un gol de último minuto del Chicago Fire, su rival de esta ronda, quienes vencieron al Cruz Azul en la fase anterior y, con ese resultado, aseguraron el pase de los Rayados.

En la Liga MX, Monterrey terminó en la cuarta posición como producto de dos victorias y una derrota. El torneo comenzó de forma irregular para el equipo dirigido por Matías Almeyda, que tuvo un debut gris frente al Orlando City.

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Sin embargo, el plantel encontró su mejor ritmo al superar al Inter de Miami y, posteriormente, al Nashville, lo que les permitió avanzar en la competencia internacional.

Pese al buen momento en la Leagues Cup, Rayados viene de una derrota en la Liga MX, tras caer como visitante ante León el viernes pasado.

Este resultado expuso la falta de regularidad que ha caracterizado al equipo en el torneo local, donde la búsqueda de estabilidad se mantiene como uno de los principales objetivos del cuerpo técnico y la directiva.

El partido ante Chicago Fire representa una oportunidad para que Monterrey recupere confianza y fortalezca su proyecto de cara a los próximos compromisos.

Un resultado positivo en este duelo internacional podría significar el impulso que el equipo necesita para consolidar su rendimiento tanto en la Liga MX como en el plano internacional.

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Chicago Fire busca que Lewandowski los impulse al campeonato

Chicago Fire busca el título de la Leagues Cup con Robert Lewandowski. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Chicago Fire apuesta por la experiencia de Robert Lewandowski para buscar el título de la Leagues Cup 2026. El delantero polaco, con un amplio recorrido en el futbol europeo, se perfila como la principal referencia ofensiva del conjunto estadounidense en la fase decisiva del torneo.

Más allá del peso de Lewandowski en el ataque, el rendimiento colectivo del Chicago Fire durante la fase regular fue sobresaliente.

El equipo sumó nueve puntos, posicionándose como el mejor clasificado de la MLS en la competencia. tras vencer a equipos como Santos, Cruz Azul y Necaxa, lo que les permitió avanzar con paso firme a los cuartos de final.

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Con esta buena racha, el equipo confía en mantener el nivel mostrado y asegurar su pase a las semifinales. La solidez demostrada en el torneo y la jerarquía de sus figuras alimentan las expectativas de que Chicago Fire continúe como protagonista en la Leagues Cup.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo

El encuentro entre los Rayados de Monterrey y Chicago Fire podrá seguirse a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de la plataforma de Apple TV.