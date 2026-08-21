Jugadora de Pachuca alza la voz tras polémica en Cruz Azul: “Si no les gusta el futbol femenil, no lo vean”

Las jugadoras sufrieron violencia digital por la goleada del Club América. (Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)

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Este fin de semana se jugará la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. En la Bella Airosa, las jugadoras del Club Pachuca Femenino aumentan el paso para estar en óptimas condiciones de cara al duelo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Hoy en conferencia de prensa, la futbolista, Yirleidis Minota, compareció en rueda de prensa para hablar de su próximo partido. Además, hizo hincapié a los comentarios de misógina y machismo que recibieron las jugadoras de Cruz Azul Femenil, por uno de los integrantes del pódcast Pláticas del Mal.

La futbolista colombiana exigió respeto para sus compañeras y afirmó que ellas como jugadoras de futbol harán su mejor esfuerzo para brindar un producto de calidad a la verdadera afición que sigue y alienta en la Liga Femenil BBVA.

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“Todo esto está super mal. Cada quien verá qué opina, pero si no les gusta el futbol o el futbol femenino, pues no lo vean y ya y nosotros como jugadores pues seguir haciendo lo que nos gusta sin importar lo que digan los demás”, sentenció Yirleidis Minota.

Jugadoras de Cruz Azul sufrieron víctima digital

Las futbolistas quieren olvidar el mal episodio cuando reciban a Tigres UANL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derivado del 10-0 que sufrieron las futbolistas de la Máquina en su visita al Club América, en el pódcast, Pláticas del Mal, uno de los miembros que, dice ser aficionado de Cruz Azul, se atrevió a emitir declaraciones que han sido condenadas por el gremio deportivo.

La institución capitalina respaldó a sus jugadoras y también a su directora deportiva, María Fernanda Pons, ya que también ha sido víctima de los ataques en redes sociales, amagando con emprender acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales).

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“El club siempre estará abierto a la crítica y al diálogo en términos deportivos. No obstante, rechazamos categóricamente todas las expresiones misoginia, homofobia, y violencia de género en contra de cualquier mujer”, manifestó Cruz Azul Femenil.

AMFpro exige consecuencias a este tipo de actos

Tres esféricos listos para rodar en el estadio de Cruz Azul (X / CRUZ AZUL FEMENIL)

A través de un comunicado, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) solicitó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la Liga Femenil BBVA que estos hechos no queden en condenas públicas y “que se tomen medidas concretas, dentro de sus facultades, para que este tipo de conductas tengan consecuencias”.

“Quienes formamos parte del Futbol Mexicano tenemos la responsabilidad de protegerlo y de dejar claro qué acciones no tienen cabida en él”, puntualizó la organización independiente en México que representa y defiende los derechos de las y los jugadores.

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“No queremos que ninguna futbolista tenga que acostumbrarse a ser insultada, sexualizada, amenazada o violentada por ejercer su profesión. Hoy estamos juntas. Por las jugadoras de Cruz Azul. Por todas las Futbolistas. Que No se normalice. Que no quede sin consecuencias”, concluye el pronunciamiento de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro).

Liga Femenil condena la violencia digital hacia sus futbolistas

La Liga Femenil BBVA de México publica un comunicado para reprobar la violencia digital y las expresiones que denigran a sus futbolistas (X/ @LigaBBVAFemenil)

El torneo nacional femenil, encabezado por la presidenta, Mariana Gutiérrez, reprobó los insultos hacia las jugadoras de Cruz Azul Femenil y, por medio de un reporte de prensa, se manifestó la siguiente información:

“En la Liga Femenil BBVA creemos que el futbol puede generar pasión, debate y opiniones distintas. Lo que no puede generar ni justificar es violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres”, dice su comunicado.

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“La crítica deportiva tiene un lugar en el futbol. La violencia y la denigración, no. Por eso, todos los que formamos parte de esta Liga, rechazamos cualquier manifestación de violencia verbal, machismo, sexualización o descalificación hacia nuestras jugadoras”, agregó la Liga Femenil BBVA.

Cruz Azul Femenil alza la voz contra el pódcast Pláticas del Mal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación escaló a nivel nacional que tanto la Secretaría de las Mujeres como de la ONU Mujeres condenaron condenaron las expresiones de violencia digital, señalando que la violencia verbal y la denigración no forman parte de la crítica deportiva ni del entretenimiento.