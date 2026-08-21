México
Agregar Infobae enGoogle

Jugadora de Pachuca alza la voz tras polémica en Cruz Azul: “Si no les gusta el futbol femenil, no lo vean”

Yirleidis Minota, futbolista de las Tuzas, lanzó contundente mensaje previo al partido de la Liga Femenil BBVA contra Chivas de Guadalajara

Las jugadoras sufrieron violencia digital por la goleada del Club América. (Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)
Las jugadoras sufrieron violencia digital por la goleada del Club América. (Oswaldo Aguilar / EMX imageStudio Sport)
Guardar

Este fin de semana se jugará la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. En la Bella Airosa, las jugadoras del Club Pachuca Femenino aumentan el paso para estar en óptimas condiciones de cara al duelo ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Hoy en conferencia de prensa, la futbolista, Yirleidis Minota, compareció en rueda de prensa para hablar de su próximo partido. Además, hizo hincapié a los comentarios de misógina y machismo que recibieron las jugadoras de Cruz Azul Femenil, por uno de los integrantes del pódcast Pláticas del Mal.

La futbolista colombiana exigió respeto para sus compañeras y afirmó que ellas como jugadoras de futbol harán su mejor esfuerzo para brindar un producto de calidad a la verdadera afición que sigue y alienta en la Liga Femenil BBVA.

PUBLICIDAD

“Todo esto está super mal. Cada quien verá qué opina, pero si no les gusta el futbol o el futbol femenino, pues no lo vean y ya y nosotros como jugadores pues seguir haciendo lo que nos gusta sin importar lo que digan los demás”, sentenció Yirleidis Minota.

Jugadoras de Cruz Azul sufrieron víctima digital

Un grupo grande de mujeres y hombres con uniformes deportivos azules y blancos posa en un campo de césped verde. Hay una valla con vegetación al fondo.
Las futbolistas quieren olvidar el mal episodio cuando reciban a Tigres UANL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derivado del 10-0 que sufrieron las futbolistas de la Máquina en su visita al Club América, en el pódcast, Pláticas del Mal, uno de los miembros que, dice ser aficionado de Cruz Azul, se atrevió a emitir declaraciones que han sido condenadas por el gremio deportivo.

La institución capitalina respaldó a sus jugadoras y también a su directora deportiva, María Fernanda Pons, ya que también ha sido víctima de los ataques en redes sociales, amagando con emprender acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales).

PUBLICIDAD

“El club siempre estará abierto a la crítica y al diálogo en términos deportivos. No obstante, rechazamos categóricamente todas las expresiones misoginia, homofobia, y violencia de género en contra de cualquier mujer”, manifestó Cruz Azul Femenil.

AMFpro exige consecuencias a este tipo de actos

Tres esféricos listos para rodar en el estadio de Cruz Azul
Tres esféricos listos para rodar en el estadio de Cruz Azul (X / CRUZ AZUL FEMENIL)

A través de un comunicado, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) solicitó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la Liga Femenil BBVA que estos hechos no queden en condenas públicas y “que se tomen medidas concretas, dentro de sus facultades, para que este tipo de conductas tengan consecuencias”.

“Quienes formamos parte del Futbol Mexicano tenemos la responsabilidad de protegerlo y de dejar claro qué acciones no tienen cabida en él”, puntualizó la organización independiente en México que representa y defiende los derechos de las y los jugadores.

“No queremos que ninguna futbolista tenga que acostumbrarse a ser insultada, sexualizada, amenazada o violentada por ejercer su profesión. Hoy estamos juntas. Por las jugadoras de Cruz Azul. Por todas las Futbolistas. Que No se normalice. Que no quede sin consecuencias”, concluye el pronunciamiento de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro).

Liga Femenil condena la violencia digital hacia sus futbolistas

Logotipo de Liga Femenil BBVA y texto de un boletín de prensa que reprueba la violencia digital y expresiones denigrantes hacia futbolistas
La Liga Femenil BBVA de México publica un comunicado para reprobar la violencia digital y las expresiones que denigran a sus futbolistas (X/ @LigaBBVAFemenil)

El torneo nacional femenil, encabezado por la presidenta, Mariana Gutiérrez, reprobó los insultos hacia las jugadoras de Cruz Azul Femenil y, por medio de un reporte de prensa, se manifestó la siguiente información:

“En la Liga Femenil BBVA creemos que el futbol puede generar pasión, debate y opiniones distintas. Lo que no puede generar ni justificar es violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres”, dice su comunicado.

La crítica deportiva tiene un lugar en el futbol. La violencia y la denigración, no. Por eso, todos los que formamos parte de esta Liga, rechazamos cualquier manifestación de violencia verbal, machismo, sexualización o descalificación hacia nuestras jugadoras”, agregó la Liga Femenil BBVA.

Siete mujeres con uniformes deportivos azules posan en un campo de césped verde; una está agachada, con una pared de piedra y vegetación al fondo.
Cruz Azul Femenil alza la voz contra el pódcast Pláticas del Mal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación escaló a nivel nacional que tanto la Secretaría de las Mujeres como de la ONU Mujeres condenaron condenaron las expresiones de violencia digital, señalando que la violencia verbal y la denigración no forman parte de la crítica deportiva ni del entretenimiento.

Temas Relacionados

Liga MX FemenilCruz AzulPachucaLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fernández Noroña niega que EEUU le revocara su visa y arremete contra medios que documentan sus viajes

El senador de Morena insiste en que aún mantiene su documento migratorio, y no está de acuerdo con el trabajo de los periodistas

Fernández Noroña niega que EEUU le revocara su visa y arremete contra medios que documentan sus viajes

María Daniela y su Sonido Lasser entra a un top de mejores canciones en Pitchfork

El icónico tema sonó en antros y discotecas, pero se ha mantenido vigente tras casi 20 años

María Daniela y su Sonido Lasser entra a un top de mejores canciones en Pitchfork

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Laguna a México

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Laguna a México

Quiénes podrían ser invitados al “confesionario” de Rosalía en sus conciertos de CDMX

El LUX Tour está por llegar al Palacio de los Deportes y comienzan las apuestas para los que acompañarán a la cantante en el escenario

Quiénes podrían ser invitados al “confesionario” de Rosalía en sus conciertos de CDMX

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se define al finalista que retará a Gema por la salvación

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se define al finalista que retará a Gema por la salvación
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Laguna a México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Laguna a México

Detienen en Colima a “El Pirul”, presunto sicario del Cártel de Los Mezcales

Capturan a 4 de “Los Mayitos” en Chiapas: operaban rutas de cocaína por el Pacífico

FGR y defensa de integrantes de Guerreros Unidos impugnan prisión domiciliaria de Murillo Karam

Secretaría de Marina deslinda a la institución de Fernando Farías Laguna tras su traslado desde Argentina

ENTRETENIMIENTO

Yahir reveló la ocasión en la que fue “infiel” por correo electrónico

Yahir reveló la ocasión en la que fue “infiel” por correo electrónico

María Daniela y su Sonido Lasser entra a un top de mejores canciones en Pitchfork

Quiénes podrían ser invitados al “confesionario” de Rosalía en sus conciertos de CDMX

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se define al finalista que retará a Gema por la salvación

Luis Ayhllón nos habla de “¡Oh, Fortuna!”, una película sobre el talento de actores jóvenes en el mundo del teatro

DEPORTES

La insólita razón por la que Miguel Borja llegó al Club América y no a Cruz Azul

La insólita razón por la que Miguel Borja llegó al Club América y no a Cruz Azul

Nery Castillo defiende a Hormiga González por elegir a Grecia

Checo Pérez convenció a Noel León de no abandonar su carrera en el automovilismo

Checo Pérez hace reír a Max Verstappen al insistirle que revele los secretos de su contrato en Fórmula 1

Confirman al verdadero culpable de la llegada de Vucetich a Tigres y que habría provocado la salida de Torrado