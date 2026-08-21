Sinaloa refuerza vigilancia tras detectar gusano barrenador en un perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La plaga del Gusano Barrenador de Ganado activó protocolos de vigilancia en Sinaloa luego de que se detectara un caso en un canino en la zona de Campo 10, en Culiacán. La Secretaría de Salud del estado intensificó las acciones de supervisión en el área para proteger tanto a la población como a los animales.

Refuerzan estrategia sanitaria tras caso de Gusano Barrenador en Sinaloa

Hasta el momento, se tienen registrados 50 casos de gusano barrenador en bovinos en la entidad. El secretario de salud Cuitláhuac González Galindo encabezó un recorrido por la zona afectada junto con el equipo de vectores. Durante la visita se evaluó el terreno y se reforzaron acciones de vigilancia, educación y orientación dirigidas a los habitantes del área.

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González Galindo subrayó la necesidad de prestar atención especial a las mascotas, animales de corral y de granja, así como a las personas con heridas abiertas, en especial quienes permanecen postradas, tienen llagas o viven con pie diabético.

“Se ha registrado un caso en un canino, tenemos que tener los cuidados necesarios en las comunidades, sobre todo las medidas de higiene y protección animal van a ser muy importantes”, dijo el funcionario. Agregó que la gobernadora instruyó realizar un trabajo de campo más intensivo para atender el tema.

Autoridades piden atender cualquier sospecha de la presencia del gusano barrenador. (MAGA)

Ganado bovino, el más afectado por la plaga

Personal especializado explicó que la mosca responsable puede viajar grandes distancias y deposita sus huevecillos en heridas de personas y animales. Por eso, mantener cualquier lesión limpia y cubierta es la medida preventiva principal.

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El ganado bovino es el huésped más frecuente del gusano barrenador; los caninos ocupan el segundo lugar. Ante ello, las autoridades llamaron a revisar de forma constante a las mascotas y animales de corral para detectar heridas a tiempo.

La Secretaría de Salud reiteró que ante cualquier sospecha o herida con características inusuales, tanto en personas como en animales, se debe acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

Dos estados se mantienen sin casos activos

El informe de casos activos del gusano barrenador de ganado, llevado a cabo por la Secretaría de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) refiere que solo Baja California y Baja California Sur se mantienen sin presencia activa de la plaga.

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Hasta el 18 de agosto de 2026, se presentaron mil 963 casos activos, donde los bovinos y caninos se mantienen a la cabeza del registro, con 876 y 726 casos, respectivamente.

Baja California y Baja California Sur se mantienen sin presencia activa de la plaga.. EFE/ Luis Torres

Las entidades que concentran la mayor cantidad de casos de esta infestación, son:

Zacatecas (179)

Puebla (166)

Chiapas (122)

Oaxaca (122)

Veracruz (122)

Yucatán (177)

Jalisco (100)

Los casos acumulados desde el primer registro el 20 de noviembre de 2024, ya acumula 38 mil 820 casos.

Gobierno Federal atiende la crisis con planta de moscas en Chiapas

El gobierno federal inauguró una biofábrica de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, para combatir el gusano barrenador del ganado. La planta arrancó operaciones el 28 de junio y proyecta producir 100 millones de moscas por semana antes de que termine 2026, con posibilidad de escalar a 120 millones semanales.

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La instalación operará de forma escalonada: para mediados de julio alcanzará 28 millones de moscas estériles semanales, cifra que crecerá de manera gradual. El Senasica evaluará la ampliación una vez que se llegue a la capacidad máxima. La planta de Chiapas se sumará a la de Pacora, Panamá, que desde 2024 produce 100 millones de moscas por semana para abastecer a Centroamérica.

Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

La inauguración contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, y el embajador Ronald Johnson. El gobierno estadounidense anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para la operación del complejo y para fortalecer los mecanismos de prevención y erradicación de la plaga en ambos países.

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