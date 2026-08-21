México
Agregar Infobae enGoogle

Sinaloa refuerza vigilancia tras detectar gusano barrenador en un perro

El monitoreo oficial indica que solo dos estados se mantienen libres de la plaga que afecta principalmente al ganado

Una veterinaria en scrubs y mascarilla examina la pata vendada de un perro golden retriever en una mesa metálica bajo luz quirúrgica, con gusanos barrenadores en un círculo.
Sinaloa refuerza vigilancia tras detectar gusano barrenador en un perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La plaga del Gusano Barrenador de Ganado activó protocolos de vigilancia en Sinaloa luego de que se detectara un caso en un canino en la zona de Campo 10, en Culiacán. La Secretaría de Salud del estado intensificó las acciones de supervisión en el área para proteger tanto a la población como a los animales.

Refuerzan estrategia sanitaria tras caso de Gusano Barrenador en Sinaloa

Hasta el momento, se tienen registrados 50 casos de gusano barrenador en bovinos en la entidad. El secretario de salud Cuitláhuac González Galindo encabezó un recorrido por la zona afectada junto con el equipo de vectores. Durante la visita se evaluó el terreno y se reforzaron acciones de vigilancia, educación y orientación dirigidas a los habitantes del área.

PUBLICIDAD

González Galindo subrayó la necesidad de prestar atención especial a las mascotas, animales de corral y de granja, así como a las personas con heridas abiertas, en especial quienes permanecen postradas, tienen llagas o viven con pie diabético.

“Se ha registrado un caso en un canino, tenemos que tener los cuidados necesarios en las comunidades, sobre todo las medidas de higiene y protección animal van a ser muy importantes”, dijo el funcionario. Agregó que la gobernadora instruyó realizar un trabajo de campo más intensivo para atender el tema.

Las autoridades de Guatemala pidieron desinfectar de inmediato las heridas en mascotas y ganado y reportar casos sospechosos para prevenir nuevas infestaciones de gusano barrenador.
Autoridades piden atender cualquier sospecha de la presencia del gusano barrenador. (MAGA)

Ganado bovino, el más afectado por la plaga

Personal especializado explicó que la mosca responsable puede viajar grandes distancias y deposita sus huevecillos en heridas de personas y animales. Por eso, mantener cualquier lesión limpia y cubierta es la medida preventiva principal.

PUBLICIDAD

El ganado bovino es el huésped más frecuente del gusano barrenador; los caninos ocupan el segundo lugar. Ante ello, las autoridades llamaron a revisar de forma constante a las mascotas y animales de corral para detectar heridas a tiempo.

La Secretaría de Salud reiteró que ante cualquier sospecha o herida con características inusuales, tanto en personas como en animales, se debe acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

Dos estados se mantienen sin casos activos

El informe de casos activos del gusano barrenador de ganado, llevado a cabo por la Secretaría de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) refiere que solo Baja California y Baja California Sur se mantienen sin presencia activa de la plaga.

Hasta el 18 de agosto de 2026, se presentaron mil 963 casos activos, donde los bovinos y caninos se mantienen a la cabeza del registro, con 876 y 726 casos, respectivamente.

Baja California y Baja California Sur se mantienen sin presencia activa de la plaga.. EFE/ Luis Torres
Baja California y Baja California Sur se mantienen sin presencia activa de la plaga.. EFE/ Luis Torres

Las entidades que concentran la mayor cantidad de casos de esta infestación, son:

  • Zacatecas (179)
  • Puebla (166)
  • Chiapas (122)
  • Oaxaca (122)
  • Veracruz (122)
  • Yucatán (177)
  • Jalisco (100)

Los casos acumulados desde el primer registro el 20 de noviembre de 2024, ya acumula 38 mil 820 casos.

Gobierno Federal atiende la crisis con planta de moscas en Chiapas

El gobierno federal inauguró una biofábrica de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, para combatir el gusano barrenador del ganado. La planta arrancó operaciones el 28 de junio y proyecta producir 100 millones de moscas por semana antes de que termine 2026, con posibilidad de escalar a 120 millones semanales.

La instalación operará de forma escalonada: para mediados de julio alcanzará 28 millones de moscas estériles semanales, cifra que crecerá de manera gradual. El Senasica evaluará la ampliación una vez que se llegue a la capacidad máxima. La planta de Chiapas se sumará a la de Pacora, Panamá, que desde 2024 produce 100 millones de moscas por semana para abastecer a Centroamérica.

Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.
Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

La inauguración contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, y el embajador Ronald Johnson. El gobierno estadounidense anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para la operación del complejo y para fortalecer los mecanismos de prevención y erradicación de la plaga en ambos países.

Temas Relacionados

Gusano BarrenadorPerroSinaloaSaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fernández Noroña niega que EEUU le revocara su visa y arremete contra medios que documentan sus viajes

El senador de Morena insiste en que aún mantiene su documento migratorio, y no está de acuerdo con el trabajo de los periodistas

Fernández Noroña niega que EEUU le revocara su visa y arremete contra medios que documentan sus viajes

María Daniela y su Sonido Lasser entra a un top de mejores canciones en Pitchfork

El icónico tema sonó en antros y discotecas, pero se ha mantenido vigente tras casi 20 años

María Daniela y su Sonido Lasser entra a un top de mejores canciones en Pitchfork

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Laguna a México

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Laguna a México

Quiénes podrían ser invitados al “confesionario” de Rosalía en sus conciertos de CDMX

El LUX Tour está por llegar al Palacio de los Deportes y comienzan las apuestas para los que acompañarán a la cantante en el escenario

Quiénes podrían ser invitados al “confesionario” de Rosalía en sus conciertos de CDMX

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se define al finalista que retará a Gema por la salvación

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se define al finalista que retará a Gema por la salvación
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Laguna a México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Laguna a México

Detienen en Colima a “El Pirul”, presunto sicario del Cártel de Los Mezcales

Capturan a 4 de “Los Mayitos” en Chiapas: operaban rutas de cocaína por el Pacífico

FGR y defensa de integrantes de Guerreros Unidos impugnan prisión domiciliaria de Murillo Karam

Secretaría de Marina deslinda a la institución de Fernando Farías Laguna tras su traslado desde Argentina

ENTRETENIMIENTO

Yahir reveló la ocasión en la que fue “infiel” por correo electrónico

Yahir reveló la ocasión en la que fue “infiel” por correo electrónico

María Daniela y su Sonido Lasser entra a un top de mejores canciones en Pitchfork

Quiénes podrían ser invitados al “confesionario” de Rosalía en sus conciertos de CDMX

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se define al finalista que retará a Gema por la salvación

Luis Ayhllón nos habla de “¡Oh, Fortuna!”, una película sobre el talento de actores jóvenes en el mundo del teatro

DEPORTES

La insólita razón por la que Miguel Borja llegó al Club América y no a Cruz Azul

La insólita razón por la que Miguel Borja llegó al Club América y no a Cruz Azul

Nery Castillo defiende a Hormiga González por elegir a Grecia

Checo Pérez convenció a Noel León de no abandonar su carrera en el automovilismo

Checo Pérez hace reír a Max Verstappen al insistirle que revele los secretos de su contrato en Fórmula 1

Confirman al verdadero culpable de la llegada de Vucetich a Tigres y que habría provocado la salida de Torrado