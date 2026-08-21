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Eclipse Lunar del 27 de agosto en México: estos son los estados donde se podrá disfrutar del evento astronómico

Este evento será el último eclipse visible en México en 2026, será un eclipse lunar parcial mejor conocido como “Luna de sangre” y ocurrirá durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28

Luna roja, fenómeno astronómico, eclipse lunar, cielo estrellado, satélite, cielo nocturno, luna brillante, fenómeno natural, astrología, colores del cielo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna llena se ilumina de un color rojizo intenso, creando un espectáculo astronómico en el cielo nocturno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 será visible en todo México, pero la experiencia puede mejorar dependiendo del lugar donde se observe.

Para disfrutar el fenómeno en su máximo esplendor, conviene elegir espacios alejados de la contaminación lumínica, con el horizonte despejado y sin obstáculos naturales o urbanos.

Sitios en zonas rurales, parques nacionales, playas y áreas elevadas ofrecen mejores condiciones para apreciar cada fase del eclipse.

La ubicación geográfica también influye en los horarios de observación, por lo que es recomendable consultar el huso horario local y llegar con tiempo suficiente para adaptarse a la oscuridad antes del inicio del evento astronómico.

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Una imagen macro de la Luna que presenta un eclipse lunar parcial profundo, con su superficie en tonos rojizos y grises, y una pequeña sección brillante.
La Luna llena muestra el contraste entre la sombra terrestre rojiza que cubre gran parte de su disco y una franja iluminada, durante un eclipse lunar parcial profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eclipse Lunar del 27 de agosto en México: cuáles son los estados donde se podrá disfrutar del evento astronómico

El eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 será visible en todos los estados de la República Mexicana. De acuerdo con la NASA y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la trayectoria de la sombra terrestre permitirá observar el fenómeno en cualquier parte del país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Las principales ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana, Chihuahua, Cancún, Acapulco y La Paz estarán entre los puntos donde podrá apreciarse mejor el eclipse; sin embargo, no hay entidades excluidas pues el evento será visible en los 32 estados.

La visibilidad del eclipse dependerá de factores como la nubosidad y la contaminación lumínica. Se recomienda buscar lugares alejados de luces artificiales y con el horizonte despejado para una mejor observación.

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Los horarios varían según el huso horario de cada región. Para la zona centro (incluyendo Ciudad de México), las fases principales serán:

  • Inicio penumbral: 19:23 horas
  • Inicio parcial: 20:33 horas
  • Punto máximo: 22:12 horas (la sombra cubrirá cerca del 90% de la superficie lunar)
  • Fin parcial: 23:51 horas
  • Fin penumbral: 01:01 horas del 28 de agosto

En otras regiones, solo hay que ajustar la hora local (una hora antes en el Pacífico, una hora después en Quintana Roo) para coincidir con el máximo del eclipse.

Infografía con un mapa de México, una luna roja, la cifra del noventa por ciento, tres relojes e iconos de observación astronómica.
Una infografía de Infobae detalla que el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 se observará en todo México, con una cobertura máxima de la superficie del 90 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para prepararse y disfrutar del eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 será visible en todo México

Los siguientes son algunos consejos prácticos para prepararte y disfrutar el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 en México:

  • Revisa el pronóstico del clima previo al evento. Busca una noche despejada, ya que la nubosidad puede impedir la visibilidad de la Luna.
  • Elige un lugar alejado de la contaminación lumínica, como zonas rurales, parques nacionales o áreas altas fuera de la ciudad.
  • Lleva ropa cómoda y de acuerdo con el clima nocturno de tu región. Considera que en algunas zonas puede bajar la temperatura durante la madrugada.
  • Llega al sitio de observación al menos 30 minutos antes del inicio del eclipse. Esto permite que tus ojos se adapten mejor a la oscuridad y puedas apreciar más detalles.
  • Lleva una manta, silla plegable o banco para sentarte y observar con comodidad.
  • Usa binoculares o un telescopio sencillo para ver detalles de la superficie lunar, aunque el eclipse es visible a simple vista.
  • Ten lista una cámara con trípode si quieres fotografiar el evento. Configura la exposición para captar la luz de la Luna durante las diferentes fases.
  • Consulta los horarios exactos del eclipse según el huso horario de tu localidad. En la zona centro de México, el punto máximo será cerca de las 22:12 horas.
  • Evita usar el celular o linternas brillantes para no perder la adaptación visual a la oscuridad.
  • Comparte la experiencia con familia o amigos y sigue las recomendaciones de instituciones como el INAOE y la NASA para disfrutar el fenómeno de manera segura.

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