Checo Pérez convenció a Noel León de no abandonar su carrera en el automovilismo

Sergio Pérez, felicitó a Noel León por su triunfo en Hungaroring (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio Checo Pérez motiva a Noel León a seguir en la búsqueda de una oportunidad en la Fórmula Uno. El piloto de la escudería Cadillac es parte del grupo que ha ayudado al mexicano de Campus Racing a estar cada vez más cerca de conseguir un asiento en la principal categoría del automovilismo mundial.

El corredor mexicano muestra madurez y un rendimiento excepcional en su primera temporada en Fórmula 2, sin embargo su aventura por Europa no ha sido miel sobre hojuelas, pues, en entrevista con TV Azteca, reveló que tuvo en mente salir del camino rumbo a Fórmula Uno para regresar a la IndyCar Series, en Estados Unidos.

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Sin embargo, la intervención de Checo Pérez reforzó la confianza de Noel León para mantener el sueño de ser el siguiente mexicano que compite en la madre del automovilismo.

“En el 2022, Checo (Pérez) fue la persona que me ayudó a seguir en el camino de Europa, porque como lo comentaba en ciertas entrevistas, yo quería salir del camino de Fórmula Uno, quería ya regresarme a IndyCar y él me dijo que no, que siguiera intentando y que buscara otra oportunidad para hacerlo bien”, comentó Noel León.

Checo felicitó a León tras su victoria en Hungría

Es su tercera victoria del año tras las sprints de Canadá y Mónaco. (@formula2 / Instagram)

En redes sociales se viralizó el momento en que Sergio Pérez plática con Noel León después de su victoria en el Gran Premio de Budapest, Hungría en la Fórmula 2.

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“Sí vi que te estaban alcanzado al final. A seguirle así Noel”, felicitó Sergio Pérez a León Vázquez. Desde entonces los pilotos mexicanos no han vuelto a charlar, pues Checo se encontraba ocupado atendiendo diversos compromisos rumbo al reinicio de la Fórmula Uno.

“No hemos hablado, sé lo ocupado y los muchos compromisos que tiene incluso durante este verano, así que no hemos podido hablar, pero estoy seguro que cuando regresemos, yo en Monza, platicaremos un poco porque me ha apoyado bastante y siempre está muy pendiente de mi carrera”, reconoció Noel León.

Primer mexicano en ganar en la Fórmula 2

Noel León hace historia para México en Fórmula 2 al ganar en Canadá (Fórmula 2 )

Noel León Vázquez corre en la antesala de la Fórmula Uno por primera ocasión este año. En su debut firma dos victorias en carreras sprint y un triunfo histórico en el Gran Premio de Hungría, donde reveló que existe la posibilidad de competir en el Gran Circo, aunque todavía hay muros que derrumbar.

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León necesita alcanzar los puntos requeridos para la superlicencia de la FIA, por lo que necesita finalizar la campaña 2026 dentro del top 3 para estar en la órbita de alguna de las once escuderías que participan en la madre del automovilismo.

¿Cuántas carreras faltan para terminar la campaña de la Fórmula 2?

Noel León se conmueve al ganar en la F2. (@formula2 / Instagram)

El campeonato cuenta con catorce jornadas este año. La Fórmula 2 ya celebró diez grandes premios y sólo restan cinco carreras para conocer al campeón de las categoría. Noel León participará en: Monza, Madrid, Bakú, Lusail y Yas Marina para sumar los puntos que le otorguen la superlicencia.

¿Quién es Noel León, piloto mexicano que sueña con la Fórmula 1?

Noel León primer mexicano en ganar una carrera de la Fórmula 2 (Fórmula 2 )

Noel Jesús León Vázquez, nació el 21 de diciembre de 2004 en Monterrey, Nuevo León, Apunta como una de las futuras promesas del automovilismo mexicano al ser corredor de la Fórmula 2 con la escudería Campos Racing,

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Su trayectoria en las carreras de motor data en el 2019, año en que ganó el campeonato NACAM de la Fórmula 4. Dos años después, en 2021, conquistó el título de la Fórmula 4 de Estados Unidos y la NASCAR Challenge Series México.

Para 2022, Noel León dio el salto hacia las competencias en Europa y en 2023 se proclamó campeón en la Eurofórmula Open. Entre 2024 y 2025 corrió en la Fórmula 3 con la escudería Van Amersfoort Racing, con quien se apiadó de varios podios.

Ahora mismo, el volante regiomontano se afianzó una plaza en la escudería Campos Racing para ascender a la Fórmula 2, en la que ya se encuentra en la mira de ciertas escuderías de la Fórmula 1 gracias a sus victorias en competencias sprint y, principalmente, en el Gran Premio de Hungaroring.

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