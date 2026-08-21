María Daniela y su Sonido Lasser entra a un top de mejores canciones en Pitchfork

Pobre Estúpida está en el top 21 de electroclash (Imagen Ilustrativa Infobae)

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María Daniela y su Sonido Lasser obtuvo reconocimiento internacional por parte de una revista, pues la canción Pobre Estúpida entró a un top de mejores melodías en el mundo.

La revista Pitchfork incluyó Pobre Estúpida en el puesto 21 de su lista de las mejores canciones de electroclash de todos los tiempos.

El listado, publicado el 19 de agosto de 2026, sitúa a la canción mexicana junto a figuras emblemáticas del género.

El impacto de esta elección trasciende lo anecdótico. “Pobre Estúpida” comparte espacio con temas de Peaches, Fischerspooner, Miss Kittin, The Hacker, Ladytron, Felix Da Housecat, Uffie, Crystal Castles y Yelle, lo que confirma que el proyecto de María Daniela ha dejado una huella en la escena electrónica global.

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Para Pitchfork, la canción mantiene su fuerza casi veinte años después gracias a una “electrónica juguetona, actitud insolente y pop sintético”, elementos que han convertido a la artista en un nombre propio de la música en México.

Origen y permanencia de un himno nocturno

El tema fue lanzado en 2007, cuando la Ciudad de México vivía un auge de fiestas y cultura nocturna marcada por los sintetizadores y el pop electrónico.

La pieza se distingue por su mezcla de sintetizadores, ritmo electrónico, humor y una personalidad provocadora.

Estos rasgos la alinean con el espíritu irreverente del electroclash, un movimiento que, según la publicación, une electro temprano, máquinas electrónicas exigidas al máximo, actitud pop y una inclinación por lo excesivo.

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Reconocimiento y centralidad en la escena electroclash

El análisis de Pitchfork subraya el papel que “Pobre Estúpida” jugó como banda sonora de una generación de fiestas en la capital mexicana.

El puesto obtenido por María Daniela en la lista cobra relevancia porque la ubica por encima de artistas como Yelle, Uffie, The Rapture y Crystal Castles, lo que la posiciona dentro del núcleo de la conversación global sobre el electroclash.

¿Qué es la revista Pitchfork y qué tipo de tops musicales hace?

Crédito: X@sonico

Pitchfork es una publicación dedicada a la crítica musical, reconocida internacionalmente por su influencia en la industria. Su línea editorial está enfocada en la música alternativa, el indie, la electrónica y tendencias emergentes. Publica reseñas de álbumes, entrevistas, reportajes y, especialmente, listas y rankings musicales que suelen marcar agenda.

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Entre sus tops más consultados están:

Listas anuales de los mejores discos y canciones del año.

Rankings históricos sobre géneros específicos, como “los mejores discos de los 90”, “mejores canciones del siglo XXI” o selecciones temáticas, por ejemplo, “los mejores discos de electrónica”.

Listas dedicadas a fenómenos o subgéneros concretos, como el electroclash, el indie pop o el hip hop, donde eligen las canciones más representativas o influyentes de cada categoría.

Sus listas suelen ser referencia para músicos, sellos y público especializado, y su selección tiende a destacar propuestas innovadoras o influyentes en la cultura musical global.

Cuando se estrenó Pobre Estúpida

“Pobre Estúpida” aparece en 2007 y se convierte en uno de los temas más reconocibles de María Daniela y su Sonido Lasser, proyecto clave en el electroclash mexicano.

La canción surge en un momento donde la vida nocturna y el pop electrónico dominan la escena de la Ciudad de México.

Su mezcla de sintetizadores, ritmos electrónicos y una actitud deliberadamente provocadora la sitúa como himno de fiestas y clubes.

A lo largo de los años, la canción genera rumores sobre su destinataria, en especial por la supuesta referencia a Denisse Guerrero, vocalista de Belanova.

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Aunque María Daniela lo niega, ambas artistas interpretan juntas una versión llamada “Amigas y Rivales Mix”, lo que refuerza el carácter icónico del tema en la cultura pop mexicana.

La selección de Pitchfork reconoce el impacto de “Pobre Estúpida” no solo como parte de la banda sonora de una generación, sino como pieza clave del movimiento electroclash y la música electrónica de México.