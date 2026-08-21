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Fernández Noroña niega que EEUU le revocara su visa y arremete contra medios que documentan sus viajes

El senador de Morena insiste en que aún mantiene su documento migratorio, y no está de acuerdo con el trabajo de los periodistas

El senador Gerardo Fernández Noroña rechazó que le revocaran su visa americana. Crédito: X/ @MLopezSanMartin
El senador Gerardo Fernández Noroña rechazó que le revocaran su visa americana. Crédito: X/ @MLopezSanMartin
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Gerardo Fernández Noroña, senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), rechazó las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales que reportaron que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa.

El polémico legislador morenista afirmó que no ha recibido ninguna llamada del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; incluso se lanzó contra el medio digital Atypical Te Ve, que se ha caracterizado por ser un duro crítico de la “cuarta transformación”.

En una entrevista para El Universal, Fernández Noroña volvió a exhibir su intolerancia, ya que arremetió contra los medios de comunicación que documentan y cuestionan sus viajes al extranjero, los cuales le han generado diversas críticas.

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“A mí no me ha hablado el secretario de Estado, Marco Rubio, no me ha mandado ningún mensaje, ni tengo ninguna información. Parece que los Atypical son la sucursal del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos, y dicen que me la cancelaron. Ah pues, mira qué interesante, que lo demuestren”, comentó.

Irá a EEUU cuando lo considere conveniente: Noroña

Gerardo Fernández Noroña aseguró que visitará Estados Unidos cuando lo considere conveniente; al tiempo que criticó los cuestionamientos de la prensa cuando reportan sus viajes, los cuales, son muy frecuentes y, en algunos casos, en primera clase.

“Iré a Estados Unidos cuando considere conveniente ir a Estados Unidos. ¿Y para qué tendrían que ir a Estados Unidos? ¿Para que ustedes hagan lo que hacen siempre, sin cruzo, sin problema, ‘¡ahí está, en Estados Unidos!, ¿quién pagó su viaje? ¿cómo es que viene aquí?’ ¿no? Y si hubiera un agravio para que lo celebren como si ganaran el Mundial”, agregó.

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El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña no descartó viajar a EEUU en el futuro. Crédito: Especial
El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña no descartó viajar a EEUU en el futuro. Crédito: Especial

Por otro lado, el legislador aseguró que el viaja a dónde considera ir, y, actualmente, no tiene pensado visitar la Unión Americana. Aunque, no negó que, eventualmente, lo hará, pues las autoridades norteamericanas no le han retirado su visa.

Defiende a ‘Andy’ López Beltrán tras retiro de visa

El pasado 15 de agosto, Fernández Noroña consideró que el retiro de la visa de la Unión Americana a Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es un acto político que combina intereses extranjeros y la actuación de la oposición mexicana para debilitar al exmandatario y al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante su podcast La Videocharla, el senador señaló que esta medida no es un caso aislado, sino un ejemplo más de cómo los partidos PRI y el PAN han promovido la intervención de Estados Unidos como táctica para debilitar a la “cuarta transformación”.

“Un ampón como Alejandro Moreno Cárdenas, como él lo dijo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entra y sale de Estados Unidos todo el tiempo pidiéndole intervención. Es una vergüenza de político”, aseveró el morenista sobre la relación de la oposición con el gobierno estadounidense.

Noroña se niega a aceptar reto de Lilly Téllez

Durante la sesión de la Comisión Permanente del pasado 19 de agosto, Fernández Noroña se negó a romper su visa, luego del reto lanzado por la legisladora del PAN, Lilly Téllez, quien desde el Pleno del Senado de la República puso a prueba a los diputados y senadores del oficialismo a deshacerse de su documento migratorio americano.

Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Morena cierra filas con Andy López Beltrán mientras la oposición lo llama “narcojunior” y “huachicolero” por retiro de visa. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

El senador sacó de su cartera un documento que dijo era su visa; sin embargo, era de color dorado, aparentemente sin nombres ni fotografía, solo con una firma al reverso; el pretexto que usó para no romper el documento fue la lesión en su mano izquierda:

“Dicen que rompa la visa. La especialista de pasar la charola, dice que rompa la visa, pero no puedo con una mano. Me esperaré a recuperarme”.

En medio del último escándalo protagonizado por ‘Andy’ López Beltrán, durante una entrevista, Gerardo Fernández Noroña negó que le hayan revocado su visa y hasta arremetió contra los medios que documentan sus viajes.

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