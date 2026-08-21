Hasta cuándo durará el interinato de Victor Manuel Vucetich como entrenador de Tigres

Vucetich es ahora el DT de los felinos(@TigresOficial)

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Víctor Manuel Vucetich regresó a Tigres en medio de la búsqueda de un nuevo proyecto deportivo y, aunque su llegada al banquillo fue anunciada como una solución interina, todavía no existe una fecha definida para que deje el cargo.

El experimentado entrenador asumirá la responsabilidad del primer equipo mientras la directiva trabaja en la elección del estratega que tomará las riendas de manera definitiva.

Sin embargo, su permanencia podría depender tanto de la velocidad con la que avance esa búsqueda como de los resultados que consiga durante las próximas jornadas del Apertura 2026.

Vucetich dirigirá mientras Tigres encuentra a su nuevo entrenador

La llegada de Víctor Manuel Vucetich a Tigres contempla una doble responsabilidad. Además de tomar temporalmente el mando del equipo, el técnico tendrá funciones como vicepresidente deportivo, posición desde la que participará en decisiones relacionadas con la estructura futbolística de la institución.

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Como técnico interino y vicepresidente deportivo, la continuidad de Vucetich quedará sujeta a resultados y objetivos alcanzados. (X/ @TigresOficial)

Por ello, su presencia no debe interpretarse únicamente como la de un entrenador contratado para cubrir un partido específico.

La directiva universitaria encontró en el experimentado estratega una alternativa para hacerse cargo del equipo en un momento de transición, mientras continúa con el proceso para definir quién será el encargado del proyecto a largo plazo.

Hasta ahora, Tigres no ha establecido públicamente un número determinado de partidos para el interinato.

Aunque han circulado versiones que apuntan a una estancia breve, lo más prudente es señalar que Vucetich dirigirá al equipo mientras la institución no tenga a su entrenador definitivo.

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Esto abre la puerta a que el periodo sea más corto si la directiva logra cerrar rápidamente una negociación, pero también a que se extienda si el proceso toma más tiempo.

El calendario del torneo todavía permite que el club valore distintas alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

Además de Vucetich, varios movimientos se hicieron dentro de la institución, incluida la despedida de Gerardo Torrado. (TW Tigres UANL)

La idea es que busquen al DT ideal con ‘calma’

Otro elemento que puede influir directamente en la duración del interinato serán los resultados.

Vucetich conoce la institución y cuenta con una amplia experiencia en la Liga MX, por lo que su etapa provisional podría convertirse en algo más prolongado si consigue estabilizar al equipo y obtener buenos resultados.

En ese escenario, Tigres tendría que valorar si resulta conveniente modificar nuevamente el banquillo en plena competencia o permitir que el técnico continúe al frente hasta el final del Apertura 2026.

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No significa que su continuidad esté garantizada, pero sí que un buen desempeño podría cambiar las condiciones iniciales con las que fue presentado.

Setién se encuentra entre los candidatos al banquillo felino.

La situación también dependerá de las necesidades deportivas del club. Con un torneo todavía en marcha, la prioridad será recuperar estabilidad y conseguir puntos, por lo que la directiva tendrá que equilibrar la búsqueda de un nuevo entrenador con la necesidad de mantener competitivo al equipo.

Además, el papel de Vucetich como vicepresidente deportivo puede facilitar que la transición se realice sin romper completamente la estructura del proyecto.

Mientras trabaja desde esa posición, también tendrá la oportunidad de evaluar de cerca al plantel y determinar qué necesita Tigres para la siguiente etapa.

En consecuencia, no existe actualmente una fecha exacta para el final de su interinato.

La idea inicial es que sea una solución temporal, pero su permanencia estará condicionada por la llegada del técnico definitivo y, especialmente, por lo que consiga durante las próximas jornadas.

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El interinato de Víctor Manuel Vucetich en Tigres, por ahora, no tiene una fecha de caducidad establecida.

Su permanencia dependerá de cuándo la directiva encuentre al entrenador definitivo, pero si los resultados acompañan y el equipo recupera estabilidad, tampoco puede descartarse que el experimentado estratega continúe al frente durante buena parte del Apertura 2026 o incluso termine el torneo.

Por ahora, el club tiene en sus manos decidir cuánto durará esta nueva etapa del llamado Rey Midas en el banquillo universitario.