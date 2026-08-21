Luis Ayhllón nos habla de “¡Oh, Fortuna!”, una película sobre el talento de actores jóvenes en el mundo del teatro

¡Oh, Fortuna! fue grabada íntegramente en la Ciudad de México con apoyo de la Secretaría de Cultura y Filmoteca UNAM. Dodo Escenas, la productora de Luis Ayhllón, la realizó con diez o veinte veces menos dinero del que gasta en promedio una película mexicana. (cortesía)

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¡Oh, Fortuna! estrena este 21 de agosto en la Cineteca Nacional de Coyoacán. La película, escrita y dirigida por Luis Ayhllón, narra la historia de un grupo de actores recién egresados que buscan abrirse paso en la Ciudad de México montando una obra de teatro callejera basada en Aristófanes.

En entrevista con Infobae México, Luis Ayhllón nos cuenta:

Oh, Fortuna!, su quinto largometraje, que estrena este 21 de agosto en la Cineteca Nacional de Coyoacán. (cortesía)

“Es una película coral sobre un grupo de jóvenes actores recién egresados que, tras la pandemia, tienen dificultades para desarrollar su oficio y deciden hacer una obra de teatro callejera basada en una obra de Aristófanes. Lo que el espectador va a ver va a ser el retrato de una serie de artistas tratando de abrirse paso en la Ciudad de México. Es una película muy divertida, muy ágil y que de cierta forma está basada en experiencias que vivimos, porque la película reconstruye un proceso de trabajo que tuvimos en realidad con este grupo de actores adaptando una obra de Aristófanes para las calles de la Ciudad de México”.

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Sobre el proceso de escritura, el escritor nos contó: “Sorprendentemente, es la primera película que tengo que es muy abierta, en el sentido de que solamente desarrollé una sinopsis muy bien estructurada y gran parte de la película se estructuró con improvisaciones y con el instinto dramático que he desarrollado a lo largo del tiempo, sobre todo por mi trabajo en teatro. Yo soy un guionista que siempre ha privilegiado estructuras fuertes, personajes fuertes y un trabajo muy dedicado para la construcción del guion. Sin embargo, decidí explorar otras formas para llevar a cabo la producción de esta película y resultó muy divertido, pero también muy difícil a la hora de editarla, porque tenía muchísimas horas de material y me tardé diez meses en poder terminar la película. Y debo decir que para esto fue fundamental el ojo profesional de Roberto Bolado, que es un gran editor que tenemos y que entró en el último proceso de armado de la película para potenciar más el discurso.”

Una película honesta sobre ser actor en México

Ernesto Rocha, Carlos Abraham Gongo, Marya Sotelo, Sergio Biviano, Francisco Aurelio Sánchez, David Zambrano, Emmanuel Pavía, Margareth Linares, Diego Alonso, Alexis Briseño Jaramillo, Priscila Rosado y Alejandrina García Zavala, son parte del elenco del filme (cortesía)

La única proyección previa al estreno fue para el equipo de producción y algunos invitados. Sobre lo que han dicho quienes ya la vieron y sus expectativas del público, Luis Ayhllón dijo: “Es una película muy emocional. Es una película que intenta ser muy honesta en cuanto a la profesión de ser actor en este país. Las personas que deciden dedicarse al teatro o a la actuación no siempre la tienen fácil y eso se refleja en la película. Y por otro lado, el estreno será en la Cineteca Nacional. No hemos tenido manera de probarla con el público. Hicimos una proyección para el crew y para ciertos invitados y efectivamente sí hay una percepción de que se trata de una película muy entrañable, muy conmovedora.”

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Sobre por qué las historias de jóvenes conectan con audiencias de todas las edades, Luis Ayhllón dijo: “Mi teoría es que cuando algo está bien escrito, cuando algo es honesto, las personas de cualquier edad se pueden reflejar en las historias. Creo que hay poco cine que esté destinado a los jóvenes en México y creo que esa película es para todo público, para jóvenes y adultos sobre todo, pero sí apela a que los jóvenes se vean reflejados. Y conté con un equipo maravilloso de artistas que antes de pandemia me buscaron para trabajar juntos. Durante pandemia estuvimos platicando varias veces por Zoom para ir definiendo qué es lo que íbamos a hacer y afortunadamente el proyecto se concretó después de varios años. Entonces, se podría decir que ¡Oh, Fortuna! es el resultado de un esfuerzo de un grupo de jóvenes y de tu servidor para hacer este proyecto a lo largo de varios años. Esto es como la cúspide de un esfuerzo en común.”

Luis Ayhllón tardó diez meses en editar ¡Oh, Fortuna! debido al volumen de material filmado. El editor Roberto Bolado entró en la última etapa del armado para potenciar el discurso final de la película. (cortesía)

Sobre cómo fue trabajar con ese elenco, Luis Ayhllón dijo: “Era muy gratificante, como dices, porque ellos tienen toda la voluntad, son personas que sienten una pasión por el oficio y además tienen esta garra que tenemos los artistas cuando comenzamos a hacer cosas. Y es algo que yo como creador no he querido perder a lo largo del tiempo. Siento que cuando un artista pierde esta garra, de alguna manera se acomoda y comienza a hacer un trabajo más rutinario. Para mí como artista siempre ha sido muy importante conservar esta pasión y este arrojo, que como bien dices, los jóvenes no necesariamente te lo garantizan, pero este grupo en específico entró con todo al proyecto.”

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El reparto está conformado por Ernesto Rocha —nominado al Premio Ariel 2026 por Adiós, Amor—, Carlos Abraham Gongo, Marya Sotelo, Sergio Biviano, Francisco Aurelio Sánchez, David Zambrano, Emmanuel Pavía, Margareth Linares, Diego Alonso, Alexis Briseño Jaramillo, Priscila Rosado y Alejandrina García Zavala. La fotografía es de Sergio Matamoros y la música original de Carlo Ayhllón.

“Necesitamos que el cine sea un bien cultural”

(cortesía)

Sobre la forma de lograr que las audiencias volteen a ver el cine independiente, Luis Ayhllón dijo: “Tiene que ver con las políticas públicas. Tiene que haber una política pública que esté preocupada por considerar al cine como un bien artístico de nuestra sociedad, que sea algo con una visión comunitaria y que tiene que haber un mayor subsidio, tiene que haber una mayor distribución. Tenemos una maravillosa Cineteca Nacional. Gracias a ella podemos, artistas independientes, lograr una distribución, pero desafortunadamente solamente es en la Ciudad de México. Necesitamos salas de esa índole en todos lados. Necesitamos que se defienda el cine como un bien cultural, que nos dejen ver los gringos como un mercado de distribución en el cual todas las películas que se exhiben de otros mercados acaparan las salas comerciales. Necesitamos que el cine sea un bien cultural en el Tratado de Libre Comercio y que podamos los cineastas aspirar a que la cartelera tenga un porcentaje en salas que sea diferente al diez por ciento que hay ahora. Necesitamos que los incentivos fiscales se democraticen, que sea una bolsa ciega la que produzca todos los proyectos, porque de pronto son las empresas las que eligen qué proyectos van a apoyar. Necesitamos que haya más salas de cine. De pronto tenemos alcaldías como Milpa Alta que no tienen una sola sala de cine. Y yo creo que a partir de ahí podremos ir creando un público, pero necesitamos el apoyo del Estado. De forma solitaria, es muy improbable que se pueda lograr eso. No es responsabilidad solamente de las y los artistas. Nosotros hacemos lo que podemos, estamos haciendo productos que tienen una rama económica. Dos Escenas nos ha contratado a decenas de artistas que trabajan y que han dado su talento para cada uno de los proyectos que hacemos en teatro y en cine. Y yo trato de hacer siempre contenidos que hablen de nosotros desde una manera honesta y que al mismo tiempo resulten atractivos para el público. Esa es parte de mi trabajo. Todo eso creo que se podría comenzar a hacer.”

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