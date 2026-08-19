Así fue el recibimiento a Miguel Borja en CDMX: ya tendría fecha de debut con América

Borja llegó escoltado tras atravesar muchos periodistas(captura de pantalla)

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Miguel Borja ya está en la Ciudad de México para comenzar una nueva etapa en la Liga MX, ahora como refuerzo del América.

El delantero colombiano arribó a la capital mexicana mientras las Águilas terminan de concretar los últimos detalles de su incorporación, en una operación que representa su regreso al futbol mexicano después de que meses atrás no pudo convertirse en jugador de Cruz Azul.

El atacante de 33 años llega procedente del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, donde disputó 16 partidos y marcó ocho goles durante su última etapa.

Miguel Ángel Borja durante su paso por los Emiratos Árabes Unidos - crédito Al Wasl

Así fue recibido Miguel Borja en CDMX

El arribo de Miguel Borja a la capital mexicana generó expectativa entre aficionados del América, quienes acudieron para recibir al nuevo atacante azulcrema.

El colombiano volvió a pisar territorio mexicano con una diferencia importante respecto a su primera visita: esta vez su destino sí sería el equipo que lo espera para reforzar su ofensiva.

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Borja llega con una trayectoria que explica la expectativa alrededor de su contratación.

Muchos medios ya lo esperaban para ver si lograban sacarle una declaración. (captura de pantalla)

Antes de pasar por el futbol de Emiratos Árabes Unidos, el atacante tuvo una etapa importante con River Plate, institución en la que disputó 159 encuentros, marcó 62 goles y registró 10 asistencias.

Su capacidad para jugar como referencia dentro del área es precisamente una de las características que habría convencido al proyecto encabezado por Guillermo Almada.

Su incorporación también llega en un momento en el que América busca fortalecer su ataque y aumentar las alternativas disponibles para el cuerpo técnico.

El colombiano tendrá que competir por minutos con los elementos que ya forman parte de la plantilla, pero su experiencia internacional lo coloca como una de las principales apuestas ofensivas para lo que resta del Apertura 2026.

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La prioridad inmediata será completar los procedimientos correspondientes y quedar registrado para poder debutar oficialmente con las Águilas.

Borja jugará tuvo un paso destacado con River. (REUTERS)

Miguel Borja y la historia que no pudo terminar con Cruz Azul

La llegada del colombiano al América también revive una historia que comenzó a finales de 2025, cuando Cruz Azul parecía tener encaminada su contratación.

Borja incluso viajó a CDMX, presentó parte del proceso necesario para incorporarse al club y permaneció varias semanas en territorio mexicano mientras la directiva intentaba resolver la situación administrativa que impedía su registro.

El problema estuvo relacionado con la liberación de una plaza para un jugador No Formado en México (NFM). Al no resolverse a tiempo la situación, las negociaciones terminaron por romperse y Borja decidió escuchar otras propuestas.

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Posteriormente explicó que la demora en liberar el cupo de extranjeros fue determinante para abandonar la operación.

El atacante colombiano dedicó un mensaje de respeto a seguidores y directiva de Cruz Azul y no cierra la puerta a un reencuentro. (Instagram/ @miguelaborja23)

Ahora, varios meses después, el delantero regresa a la capital mexicana, aunque con un destino completamente distinto. Lo que en aquella ocasión terminó siendo uno de los fichajes frustrados del mercado, ahora puede convertirse en una incorporación para el equipo más ganador del futbol mexicano.

¿Cuándo podría debutar Miguel Borja con América?

La principal incógnita después de su llegada será saber cuándo podrá ponerse por primera vez la camiseta del América en un partido oficial.

Las Águilas tienen programado su siguiente compromiso de Liga MX para el viernes 21 de agosto, cuando visitarán a FC Juárez por la Jornada 5 del Apertura 2026.

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Sin embargo, por los tiempos de su incorporación, el encuentro que aparece como una posibilidad más realista para su presentación es el de la Jornada 6, cuando América reciba al Puebla el sábado 29 de agosto en el Estadio Banorte.

Ese partido permitiría que Borja tenga algunos días para completar su proceso de adaptación, trabajar con sus nuevos compañeros y ponerse a disposición de Almada.

Así, Miguel Borja vuelve a CDMX con una nueva oportunidad para jugar en la Liga MX. Después de haber estado cerca de convertirse en futbolista de Cruz Azul, el colombiano ahora apunta a estrenarse con el América, donde buscará demostrar que su capacidad goleadora todavía puede marcar diferencia en el futbol mexicano.

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