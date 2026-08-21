Yahir reveló la ocasión en la que fue "infiel" por correo electrónico después de una premoción (Captura de pantalla )

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El cantante reveló a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026, la ocasión en la que fue “infiel” por correo electrónico.

Yahir señaló que se encontraba en una premiación cuando la manager de una celebridad llegó para comentarle que su representada era muy fanática de él y de su música.

“Llegan y me dicen ‘Oye, te quiere conocer fulana de tal y que no sé qué, y que le encanta tu disco de no sé qué’. Llegó la morra, impresionantemente guapa, impresionantemente guapa”, señaló Yahir.

Yahir contó que la actitud de la artista le pareció tan interesante que la premiación transcurrió rápido y sin incomodidad.

“A toda madr* y empezamos a cotorrear, entonces, durante toda la entrega de premios estuvimos cotorreando y cotorreando. Y cuando llegó la hora del after, no, pues yo no voy a ir. Yo pensando en ‘¿A qué, a qué voy’”, comentó Yahir.

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El cantante optó por no ir a la fiesta posterior a la premiación; sin embargo, la manager de la artista le entregó una tarjeta con el correo electrónico de su representada para mantener contacto.

“Bueno, pero resulta, que me voy al hotel, la representante de ella me dejó la tarjeta y que le tiró un mail ‘Oye, qué cosa impresionante, todo el rollo, tu personalidad, me dejaste impactado y la madre y todo el pedo’”, según Yahir solo con admiración, sin alguna intención de por medio.

Yahir aseguró que en ese momento se encontraba soltero: “No, pues me hubiera ido al after, güey, andaba solo”.

Yahir compartió su "infidelidad" con sus compañeros de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

Un descubrimiento seis meses después

El cantante señaló que seis meses después, mientras se encontraba de viaje, dejó su correo electrónico abierto en su computadora.

Su pareja en ese momento revisó sus correos enviados, encontrando el correo que había enviado hace meses.

“Pero déjame decirte una cosa, cacharon ese mail seis meses después, o sea, imagínate todas las conversaciones que tuvo que aventarse la morra pa’ llegar a esa”

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El cantante aseguró que no hubo más mensajes entre ellos, el correo que ocurrió después de la premiación fue el único que compartió con esa celebridad, incluso señaló que no recibió respuesta por parte de la artista.

“Andaba de viaje, no me acuerdo dónde chingados, y de repente suena el teléfono y me dice así directamente. ‘Quien es fulana de tal, no te hagas, pendej*, quién es fulana de tal, estoy en la computadora y le pusiste tal, tal y tal’. Y ahí me cayó el veinte, güey, a la madre”

Yahir aseguró que al volver intentó solucionar las cosas con su pareja de ese momento, y a pesar de continuar juntos la relación se volvió en una constante vigilancia hacia él.

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“Pues ya me aventé el jale, andaba ya no sé dónde, regresé a la casa y ya le dije: ‘¿sabes qué?, pasó esto y esto. Nada más, no pasó ni más ni menos’, pero se convirtió, o sea, me convertí en un vato muy observado”, concluyó Yahir.

El cantante aseguró que el correo electrónico que envió fue "descubierto" seis meses después (Captura de pantalla )

La otra cara de la moneda

A pesar de que Yahir no mencionó el nombre de su pareja en ese momento, las redes sociales recuperaron una entrevista de Claudia Álvarez, quien fuera pareja de Yahir por casi tres años, desde 2007 hasta 2010.

En la entrevista rescatada Claudia Álvarez relata la otra cara de la moneda, al ser cuestionada sobre si alguna vez vivió una infidelidad, la actriz compartió su experiencia sin dudar.

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“Sí, me di cuenta porque yo me metí a la computadora y esta persona dejó su mail abierto y yo dije ‘ay a ver’”, comentó Álvarez.

Claudia aseguró que mientras se encontraba revisando los correos enviados se encontró con el correo relatado por Yahir en La Casa de los Famosos México 2026.

“De repente veo yo un mensaje que dice ‘amo Brasil, eres la mujer más hermosa que he conocido por dentro y por fuera, me encanto conocerte’ y yo dije, ‘yo no soy de Brasil’”, comentó Álvarez.

Claudia Álvarez reveló infidelidad que sufrió mientras era pareja de Yahir (Captura de pantalla )

La actriz señaló que “ni corta ni perezosa” llamó a su pareja en ese momento para recibir una explicación, ahora se sabe que la pareja a la que se refería era Yahir.

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“Yo así de me puedes decir que es esto y esto, ‘que haces metiéndote a mi mail’, ya sabes enojado porque yo me había metido a su mail, pero estaba abierto, ahora si que si ves pasto pues juegas”, señaló Claudia Álvarez.

Claudia comentó que nunca pudo comprobar nada, pero su intuición le dijo en ese momento que hubo algo más que solo el correo.

“No lo comprobé, pero ya para que alguien le diga eso a una persona es importante”, comentó.

Claudia Álvarez fue pareja de Yahir desde 2007 hasta 2010. (Captura de pantalla )

Concluyó señalando que muchas personas no quieren terminar sus relaciones por miedo y prefieren que su pareja lo haga para no cargar con esa responsabilidad.

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“Yo creo que también hay muchas relaciones y personas que no se atreven a decir ya no quiero estar contigo y empiezan a hacer cosa para que tu tomes la decisión”, concluyó.

Ambos contaron su versión de los hechos, pero ninguno mencionó el nombre de la artista involucrada, solo se sabe que es brasileña.