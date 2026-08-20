Carles Puyol lanza contundente respaldo a Rafa Márquez antes de su debut con México

El histórico zaguero catalán recordó sus años junto al mexicano y destacó las cualidades que pueden ayudarlo a superar la presión de dirigir al representativo nacional.

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Carles Puyol conoce de primera mano la calidad futbolística y humana de Rafael Márquez, pues ambos compartieron vestidor durante una etapa importante en la historia del Barcelona. Ahora, años después de aquella sociedad en la defensa azulgrana, el histórico zaguero español no dudó en respaldar al mexicano ante el nuevo desafío que tendrá desde el banquillo de la Selección Mexicana.

Márquez comenzará una nueva aventura profesional como entrenador del combinado nacional, después de haber adquirido experiencia en las fuerzas inferiores del Barcelona. Para Puyol, el trabajo que realizó el michoacano en el filial catalán es una muestra de que cuenta con las herramientas necesarias para afrontar un escenario tan exigente como el futbol mexicano.

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“Como entrenador conocemos el trabajo que hizo en el filial del Barcelona, estábamos muy contentos y creo que en la Selección lo puede hacer bien. Si a alguien respetan es a Rafa Márquez. México tiene buenos jugadores, les puede aportar muchísimo. Es un país con mucha presión, se exige mucho a la Selección, él conoce esto perfectamente y seguro lo sabrá gestionar muy bien”, comentó Puyol en entrevista con ESPN.

El exjugador catalán también destacó la relación que construyó con Márquez cuando ambos defendían la camiseta del Barcelona. Puyol recordó que el mexicano fue una figura importante para él durante sus primeros pasos como defensor central, especialmente porque en aquel momento todavía estaba adquiriendo experiencia en una posición que posteriormente dominaría durante buena parte de su carrera.

El excapitán del Barcelona destacó el liderazgo y la experiencia de Márquez y consideró que puede manejar la enorme presión que existe alrededor del combinado nacional.

De acuerdo con el excapitán blaugrana, Márquez no solamente aportaba liderazgo dentro del terreno de juego, sino que también fue una referencia para sus compañeros más jóvenes. Esa experiencia, considera, puede convertirse ahora en una herramienta fundamental para el mexicano en su primera aventura al frente de una selección absoluta.

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“Le deseo mucha suerte, es un buen amigo. Tuve la suerte de poder compartir el vestuario con él, fueron mis inicios como central, me ayudó mucho. No tenía experiencia y él me aportó mucho”, agregó Puyol.

La relación entre ambos se remonta a una de las etapas más exitosas del Barcelona, cuando compartieron responsabilidades en la última línea y coincidieron con algunos de los futbolistas más importantes de aquella generación. Ahora, sus caminos profesionales son distintos, aunque Puyol observa con optimismo el reto que tiene por delante su antiguo compañero.

El debut de Rafael Márquez como estratega de la Selección Mexicana está programado para el próximo 26 de septiembre, cuando el conjunto nacional se mida con Colombia en Baltimore, Estados Unidos. El encuentro representará el primer examen del mexicano en su nueva responsabilidad.

Después de ese compromiso, México tendrá otros tres encuentros de preparación ante Perú, Estados Unidos y Chile, duelos que servirán para que Márquez comience a establecer su idea futbolística y prepare al equipo de cara a la Nations League, competencia que se disputará en noviembre.

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El exdefensor español recordó su etapa junto al mexicano en Barcelona y explicó por qué considera que su antiguo compañero está preparado para dirigir a la Selección Mexicana.

Antes de recibir la oportunidad con el representativo mexicano, Márquez estuvo al frente del filial del Barcelona, experiencia que le permitió trabajar con jóvenes talentos y contribuir en el desarrollo de futbolistas que posteriormente llegaron al primer equipo y a la Selección de España.

Con ese recorrido como respaldo, el exdefensor mexicano asumirá uno de los puestos con mayor presión del futbol nacional. Y desde España, una voz tan autorizada como la de Puyol ya dejó claro que confía en su capacidad para afrontar el desafío.