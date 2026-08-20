Mónica Soto está en su derecho de renunciar al Tribunal Electoral: Sheinbaum desconoce si salida es por candidatura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la renuncia de Mónica Soto como ministra presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (UEPJF), afirmando que está en su derecho de dejar el cargo sin que haya “una causa grave”.
“No voy a opinar. No, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del Tribunal”, dijo en Palacio Nacional.
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