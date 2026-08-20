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Agentes del FBI y la DEA se reunieron con Fernando Farías Laguna previo a su traslado a México, revela abogado

El excontralmirante de la Marina se encuentra en el penal de Ezeiza esperando que inicie su proceso de envió al país

Los abogados afirman que se podría tratar de una deportación, aunque el proceso en su contra en Argentina continúa. Crédito: Especial
Los abogados afirman que se podría tratar de una deportación, aunque el proceso en su contra en Argentina continúa. Crédito: Especial
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Félix Helou, abogado que encabeza la defensa en Argentina de Fernando Farías Laguna, confirmó que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de la Administración para el Control de las Drogas (DEA) sostuvieron una reunión con el excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar).

Fue en entrevista con Azucena Uresti que Helou confirmó la reunión, aunque aseguró desconocer los temas que tocaron los agentes de Estados Unidos con el excontralmirante, quien fue detenido en abril en Buenos Aires y enfrenta acusaciones en México por presunto huachicol fiscal.

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El encuentro se realizó en medio de los trámites para el traslado de Farías Laguna a México, en el que sus abogados afirmaron no haber sido notificados debido a que su proceso en Argentina aún no termina.

“También es cierto que ayer miembros del FBI y del gobierno de Estados Unidos pidieron una reunión con Fernando Farías Laguna (…) No sé lo que habrá hablado con los agentes federales”, afirmó.

Esto lo confirmó luego de que el periodista Arturo Ángel reportó la reunión, la cual se llevaría a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además, el comunicador citó a fuentes con conocimiento del caso que le habrían confirmado que el contexto de la negociación para trasladarlo a México sería que el gobierno de Donald Trump intervino para convencer al gobierno de Javier Milei para entregar a Fernando Farías sin extradición.

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No descarta una posible colaboración con EEUU

Fernando Farías Laguna mantiene abiertos dos procesos en Argentina: uno de extradición y otro de deportación. (Infobae-Itzallana)
Fernando Farías Laguna mantiene abiertos dos procesos en Argentina: uno de extradición y otro de deportación. (Infobae-Itzallana)

Helou tampoco descartó que Fernando Farías colabore con el gobierno de Estados Unidos debido a que “siempre hay una posibilidad” debido a que ese país y México mantienen intercambio constante.

Sobre las condiciones en las que se realizará el traslado del excontralmirante, el abogado detalló que él no recibió ninguna notificación al respecto, ya que el proceso de extradición solicitado por México tiene una audiencia fijada para el 27 de agosto que debe seguir un procedimiento estricto.

Sin embargo, fue enfático al señalar que ese proceso, “Si no se respeta, es ilegal”. Además, el abogado explicó que un juez debe ser quien analice los procesos de deportación y extradición que mantiene en Argentina, no solo ser enviado a México sin enfrentarlos.

“Debería existir una causa y el juez la debería analizar y fallar al respecto. Pero así, de la noche a la mañana, con noticias que lo suben a un avión o no suben a un avión, me recuerda a esas situaciones donde operaciones de inteligencia secuestran a gente por fuera del sistema legal”, dijo.

Sheinbaum confirmó su envío a México y pidió a la SRE y FGR informar, pero hasta ahora no lo hacen

Sheinbaum Fernando Farías
Foto: Gabinete de Seguridad / Captura de pantalla- Conferencia matutina

El traslado de Fernando Farías a México no ha esclarecido por las autoridades pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que serían la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quienes informarían sobre las condiciones en que se realizará, y solo se limitó a confirmarlo.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, la mandataria reiteró que el excontralmirante será enviado a México, pero explicó que el proceso se retrasó debido a que tenía un “asunto jurídico” pendiente en Argentina.

Al respecto, el abogado explicó que Fernando Farías ingresó a Argentina con un pasaporte falso debido a su “estado de necesidad”, pero que antes de ser detenido solicitó formalmente asilo político.

Sin embargo, Argentina se lo negó de inmediato y la defensa pidió la reconsideración de ese rechazo, argumentando que la solicitud original fue presentada con errores técnicos.

Farías Laguna se encuentra en el penal de Ezeiza, a la espera de su traslado a México

La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna acusa a la FGR de incumplir la entrega completa de la carpeta de investigación. (Marina)
La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna acusa a la FGR de incumplir la entrega completa de la carpeta de investigación. (Marina)

Helou detalló que Fernando Farías se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad Ezeiza, en el que tiene acceso a luz natural solo cuatro horas al día.

No tiene acceso para un lápiz y no puede ejercer la defensa, no puede estudiar la causa, no se le puede acercar documentos”, denunció.

Hasta el momento, el excontralmirante se encuentra detenido en el penal, a la espera de su traslado a México para enfrentar las acusaciones que la FGR tiene en su contra por presuntamente liderar junto a su hermano, Manuel Roberto Farías, una red de huachicol fiscal.

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