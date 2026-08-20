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‘Ni moto, ni coche’: Olinia lanza segundo vehículo compacto eléctrico que permite cargar 12 huacales

El modelo soporta hasta 650 kilogramos, ofrece más de 120 kilómetros de autonomía y comenzará a producirse durante 2027

Una camioneta de reparto blanca con caja de carga transporta múltiples cajas de madera llenas de flores rosas y verdes. Un cartel dice 'Flores La Mañanera'.
Foto: Presidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de México presentó este jueves Olinia Carga, el segundo vehículo compacto eléctrico desarrollado por la marca nacional impulsada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante La Mañanera del Pueblo, el equipo encargado del proyecto explicó que la unidad fue diseñada principalmente para comerciantes, productores, repartidores y pequeños negocios que requieren trasladar mercancías dentro de ciudades y comunidades.

Una de sus principales características es su capacidad para transportar hasta 12 huacales, además de soportar una carga máxima de 650 kilogramos. El vehículo tiene una plancha de 2.1 metros cuadrados y una batea abatible con acceso lateral y trasero, elementos que buscan facilitar las maniobras de carga y descarga. La cabina cerrada dispone de dos asientos, uno para el operador y otro para un acompañante, ambos con cinturones de seguridad de tres puntos.

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El segundo modelo de Olinia es completamente eléctrico, alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y ofrece una autonomía superior a los 120 kilómetros por carga, de acuerdo con las especificaciones difundidas por el proyecto. Su batería de litio-ferrofosfato tiene una capacidad de 14.7 kilovatios-hora, mientras que el motor desarrolla una potencia de 13 kilovatios, suficiente para circular por calles urbanas y subir pendientes aun con mercancía.

La batería podrá conectarse a un enchufe doméstico de 110 voltios y tardará alrededor de ocho horas en cargarse desde cero. Con una instalación de 220 voltios, semejante a la utilizada por algunos equipos de aire acondicionado, el tiempo disminuirá a cuatro horas. El costo estimado de operación será de aproximadamente 50 centavos por kilómetro, frente a un peso para un motocarro y dos pesos para un vehículo comercial ligero, según los cálculos presentados por la empresa.

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Olinia Carga estará disponible en tres configuraciones: Pick-up, con batea abatible; Base, preparada para incorporar adaptaciones de acuerdo con cada negocio, y Van, con una zona protegida y un volumen de hasta mil 800 litros. La unidad contará con cámara de reversa, faros LED, frenos delanteros de disco, aire acondicionado, pantalla central de siete pulgadas, conectividad Bluetooth y puertos USB. Su producción está prevista para comenzar en 2027, aunque todavía no fue anunciado su precio de venta; el primer modelo de pasajeros, Olinia Uno, partirá de 150 mil pesos y llegará durante el verano del mismo año.

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