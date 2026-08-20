Rivers entra al confesionario de Rosalía y revela una dolorosa traición: “Me falló”

Rivers y Rosalia durante el "confesionario"

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Rosalía convirtió la noche del 19 de agosto en una celebración frente a sus seguidores en la Arena Monterrey, donde se presentó como parte de su gira mundial LUX Tour 2026. Entre gritos y aplausos apareció una invitada muy especial para el público local: Samy Rivers, quien tuvo la oportunidad de participar en el llamado “confesionario”, una de las dinámicas que forman parte del espectáculo de la cantante española.

La presentación de Rivers ocurrió ante un público completamente entregado. “Monterrey, ella es una de ustedes”, expresó Rosalía antes de pedir una ovación especial para la streamer. “Quiero que se escuche en todo Nuevo León”, agregó, provocando una nueva reacción de los asistentes. Después, la cantante la recibió directamente en el escenario: “Vente conmigo, ¿Qué tal, Rivers?”. Rivers respondió con naturalidad: “Bien, todo bien, ¿tú?”, mientras Rosalía le aseguró: “Bien, estamos felices de estar contigo”.

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Pero lo que parecía ser una aparición especial terminó convirtiéndose en una de las conversaciones más llamativas de la noche. Frente a los seguidores de Rosalía, Rivers abrió una historia personal que se remonta a sus años de secundaria y que, entre risas, terminó siendo presentada como una de esas experiencias capaces de dejar una lección difícil de olvidar.

Rivers llevó al escenario una decepción de secundaria

Rivers y Rosalia durante el "confesionario"

La dinámica comenzó con una pregunta directa. “Esta es la noche, este es el momento y este es el lugar”, dijo Rivers, antes de advertir: “Tengo muchas cosas que confesar”. Rosalía quiso saber más y la streamer comenzó a contar una experiencia ocurrida cuando tenía aproximadamente 13 o 14 años.

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Rivers explicó que en aquella época había un chico que le gustaba mucho. Primero eran amigos, pero con el paso del tiempo comenzaron a acercarse y él terminó diciéndole que también sentía algo por ella. “Me tenías emocionada, estoy emocionada. Me falló”, recordó durante la conversación. Rosalía inmediatamente preguntó: “¿Por qué?”, y Rivers respondió que todo ocurrió después de que él le expresara su intención de intentar una relación.

La historia tomó un giro cuando se acercaba el cumpleaños del joven. Según contó Rivers, él quería acudir a un festival de música en Monterrey, por lo que ella decidió ahorrar durante meses para llevarlo. “Estuve meses ahorrando para llevarlo al festival”, relató, y añadió que incluso hacía reventas para conseguir el dinero. “Tenía trece años, catorce”, explicó, dejando claro que el esfuerzo ocurrió cuando todavía era una adolescente.

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El regalo terminó convertido en una inesperada decepción

(Instagram)

Rivers relató que preparó una sorpresa especial para el cumpleaños. Sin embargo, cuando llegó el momento de entregársela, el joven vio el regalo y cambió de actitud. Entonces apareció la explicación que, en ese momento, ella aceptó: tenía un “compromiso familiar”. Rosalía reaccionó de inmediato y resumió la situación con una frase: “Fue una excusa”. Rivers coincidió: “Sí”.

Como los boletos finalmente habían quedado en sus manos, decidió acudir al festival acompañada de una amiga. La verdadera sorpresa llegó cuando el evento estaba por terminar. “Adivina quién me topo en el festival con otra persona abrazadísimo y besándose”, relató Rivers, revelando que encontró al cumpleañero con alguien más.

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La anécdota provocó carcajadas y reacciones del público. Rivers contó que durante varios años se quedó con problemas para confiar en otras personas y conocer gente nueva. Rosalía, lejos de dejar la historia en la decepción, decidió convertirla en una reflexión con humor. “Tú como que: ‘¡Feliz cumpleaños!’ Y él como: ‘Feliz decepción’”, lanzó la cantante, provocando nuevas risas entre los asistentes.

Rosalía convirtió la historia en una lección y Ari Gameplays reaccionó

Rivers en el confesionario de Rosalia - (Instagram/@arigameplays)

El momento llegó a uno de sus puntos más comentados cuando Rosalía le hizo ver a Rivers que aquella experiencia también había dejado una enseñanza. “Al final el regalo te lo dieron a ti, Rivers”, afirmó, antes de rematar con una frase que encendió los aplausos: “La capacidad de detectar pendejos a kilómetros de distancia”. Rivers aseguró que aquella situación no volvió a repetirse: “No volvió a pasar por eso, ¿eh? Eso sí”.

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La participación terminó con Rosalía dedicándole otra ovación. “Esta mujer es increíble. Muchas gracias, Rivers”, dijo la cantante, mientras desde el público también se escuchó: “Te amo, Rivers”. Así, una vieja decepción adolescente terminó convertida en una confesión compartida frente a miles de personas y en uno de los momentos más personales de la participación de la streamer.

La conversación, además, continuó fuera del escenario. Después de asistir juntas al concierto, Ari Gameplays compartió una historia relacionada con la aparición de Rivers junto a Rosalía y escribió: “¿Así se ve el cielo?”. La publicación apareció en medio de los rumores sobre una presunta relación entre las dos streamers regiomontanas, aunque ninguna de las dos ha confirmado directamente que exista un romance entre ellas.

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El interés aumentó todavía más después de que se conociera que, tras haber sido vecinas, ahora se mudarían juntas y se convertirían en roomies. Ese dato ha provocado nuevas especulaciones entre sus seguidores, pero, por ahora, cualquier interpretación sobre una relación sentimental permanece precisamente en el terreno de los rumores. Lo que sí quedó registrado fue la peculiar noche de Rivers con Rosalía: una confesión sobre una decepción de adolescencia, una dosis de humor y una frase que seguramente será difícil de olvidar: “Feliz cumpleaños” y “Feliz decepción”.