Sin reacción de Trump: Sheinbaum niega respuesta oficial de EEUU por la carta de Andy López Beltrán

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria señala que no ha llegado ninguna comunicación por vía diplomática sobre la misiva dirigida al republicano y evita explicar por qué su excolaborador la envió

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Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre si el gobierno de México ha recibido alguna respuesta oficial de Estados Unidos —ya sea vía el embajador estadounidense, una carta o a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores— respecto a la misiva que Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, envió al presidente Donald Trump.

La respuesta fue breve y directa: “no”, dijo entre risas, sin dar más detalles. Cuando se le preguntó si sabía por qué su excolaborador decidió enviar la carta, la mandataria volvió a responder que no y evitó ahondar en el tema. “Mi opinión sobre el tema ya la conocen, ya pasamos a lo que sigue”, señaló, cerrando así la pregunta y remitiendo a declaraciones previas.

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El origen del conflicto: una visa cancelada

El episodio se remonta a mediados de agosto, cuando López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que Estados Unidos le había cancelado la visa y publicó en redes sociales una carta de tres páginas dirigida directamente a Trump. En el documento, Andy:

Acusó al secretario de Estado, Marco Rubio , y al subsecretario Christopher Landau , de estar detrás de la decisión.

Calificó la medida como “politiquera y propagandística”.

Sostuvo que no existían pruebas en su contra por algún acto “inmoral o delictivo”.

Exigió una respuesta del propio Trump para saber “a qué atenernos”.

Según reportes periodísticos, la carta generó un fuerte revuelo en México, se volvió viral y polarizó a la opinión pública.

Claudia Sheinbaum respalda a Andrés Manuel López Beltrán ‘Andy’ tras la cancelación de su visa de EU

Lo que dijo Sheinbaum en su momento

Cuando el tema estalló, la Presidenta no se deslindó por completo del reclamo de su excolaborador. Sostuvo entonces que la cancelación de visas a “personas políticamente expuestas” responde a un sentido político, pues la medida no se aplica de forma pareja a todos los países, y lo enmarcó como una forma de injerencismo desde Washington.

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Sheinbaum también defendió el derecho de Andy a manifestarse: “Él está en su derecho de contestar y hay que buscar una buena relación con Estados Unidos, pero también hay que decir las cosas. Tiene derecho de escribir lo que él decida”, declaró en aquella ocasión. Sin embargo, descartó abrir una investigación en México contra López Beltrán únicamente a raíz de la decisión estadounidense.

El silencio de Washington

Del lado estadounidense, quien salió a responder fue el propio secretario de Estado, Marco Rubio. Un día después de que Andy publicara su carta, la embajada de Estados Unidos en México retomó en su cuenta de X un video de Rubio en el que, de forma tajante, sostuvo: “Nadie tiene derecho a una visa. Si usted entra a nuestro país como visitante y participa en actividades contrarias a los intereses nacionales de Estados Unidos, le retiraremos la visa”

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La publicación —que no mencionó a López Beltrán por nombre, pero llegó en pleno escándalo— fue acompañada de un mensaje institucional: “Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho”.

Cabe aclarar que el video de Rubio no fue grabado expresamente para el caso de Andy: corresponde a una declaración previa hecha por el secretario durante una conferencia con el canciller húngaro en Budapest. Aun así, el timing de la publicación —justo dos días después de la carta— fue leído por analistas como una respuesta indirecta pero deliberada.

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El video fue compartido este 15 agosto por la embajada de EEUU en México, en medio de la polémica que derivó el retiro de la visa de Andy López Beltrán. Crédito: X - @StateDept

Un vínculo político ya desgastado

Versiones periodísticas apuntan a que la relación entre Sheinbaum y López Beltrán se había deteriorado meses antes del escándalo de la visa, luego de que la Presidenta impulsara su salida de la Secretaría de Organización de Morena, como parte de un reacomodo interno rumbo a la elección intermedia de 2027. Andy, según estas versiones, habría avisado a la mandataria por mensaje de texto —sin compartir el documento completo— que haría pública la cancelación de su visa antes de difundir la carta.

Lo que sigue

Con la respuesta de este jueves, queda claro que, al menos hasta ahora, no existe ningún canal oficial abierto entre el gobierno de Trump y el de Sheinbaum para atender el reclamo de Andy López Beltrán. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han emitido una postura formal sobre el contenido de la carta, y la Presidenta ha optado por no insistir públicamente en el tema.

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