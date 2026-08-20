Rosalía brinda al rito de Bad Bunny en Monterrey

La escena resume el tono que ha marcado el paso de la cantante catalana por el país: cercano, desinhibido y lejos del protocolo de las grandes producciones. (Composición fotográfica: Captura de pantalla/REUTERS/Violeta Santos Moura )

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Rosalía protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira en México cuando, durante su única presentación en la Arena Monterrey el 19 de agosto, se sentó sobre su piano blanco y se sirvió un caballito de tequila mientras entonaba una estrofa de “Safaera”, de Bad Bunny: “hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rasta”. El público coreó la emblemática canción.

La escena resume el tono que ha marcado el paso de la cantante catalana por el país: cercano, desinhibido y lejos del protocolo de las grandes producciones.

@rosaliarepa/X

La gira más ambiciosa de Rosalía llega a México

El Lux Tour es la cuarta gira de Rosalía y la más extensa de su carrera: 57 conciertos en tres continentes, arrancó el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia, y cierra el 16 de septiembre en Miami.

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México concentra más fechas que cualquier otro país del recorrido. El tramo local suma siete noches en tres ciudades: dos en la Arena VFG de Guadalajara los días 15 y 16 de agosto, una en la Arena Monterrey el 19 de agosto y cinco en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México los días 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto.

Tras el cierre capitalino, la gira tiene una última parada en San Juan, Puerto Rico, el 3 de septiembre, antes de los shows finales en Orlando y Miami.

Una producción teatral con orquesta en vivo

El repertorio combina 15 canciones del álbum Lux con cinco temas de Motomami —entre ellos “SAOKO”, “BIZCOCHITO” y “Despechá”— y un cover de Frankie Valli, “Can’t Take My Eyes Off You” (rosalia.vt/Instagram)

El espectáculo no es un concierto convencional. La producción —diseñada junto al colectivo de danza francés (La) Horde— mezcla ballet clásico, ópera, cabaret y pop electrónico en cuatro actos más un intermezzo, con diez bailarines en escena y la Heritage Orchestra británica de 22 músicos acompañando a Rosalía en cada fecha.

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El escenario cuenta con un área principal de forma semicircular y una segunda plataforma conectada. Una gran cortina blanca al centro se abre y cierra para introducir cada acto, y funciona a la vez como dispositivo narrativo.

El repertorio combina 15 canciones del álbum Lux con cinco temas de Motomami —entre ellos “SAOKO”, “BIZCOCHITO” y “Despechá”— y un cover de Frankie Valli, “Can’t Take My Eyes Off You”, durante el cual fans suben al escenario. El cierre de cada noche es siempre “Magnolias”.

Una gira marcada por la lluvia y la cercanía con el público

El tramo mexicano arrancó con un contratiempo: el segundo show en Guadalajara, el 16 de agosto, tuvo que suspenderse antes de tiempo por una fuerte tormenta. Fue en esa misma ciudad donde Rosalía fue captada paseando en bicicleta por las calles de la Perla Tapatía, sin escolta ni protocolo, y firmando autógrafos a sus seguidores.

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Ahora, con cinco fechas consecutivas en la capital, la temporada de lluvias vuelve a abrir la misma pregunta que ya respondió la tormenta en Guadalajara: si los shows en el Palacio de los Deportes llegarán a su fin sin incidentes. Las puertas abren a las 20:00 horas y los boletos van desde los $1,227 hasta los $4,947 pesos mexicanos en zona PIT, con categorías VIP por encima de ese rango.

Los días de Rosalía en Guadalajara, humildad, sin escolta ni protocolo

la cantante fue grabada cuando se bajó de su camioneta para tomarse fotografías y platicar con una seguidora que la reconoció en la calle. Accedió con buen ánimo, según mostraron los clips. RSFotos

Antes de los conciertos en la Arena VFG, varios videos difundidos en redes sociales captaron a Rosalía recorriendo las calles de Guadalajara en bicicleta, sin guaruras y sin ningún rasgo de la ostentación habitual en figuras de su talla.

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El paseo no fue el único momento de ese tipo. Días antes, la cantante fue grabada cuando se bajó de su camioneta para tomarse fotografías y platicar con una seguidora que la reconoció en la calle. Accedió con buen ánimo, según mostraron los clips.

Otra escena que circuló en redes la mostró deteniéndose frente a un puesto ambulante que vendía playeras con su imagen —señaladas por internautas como mercancía no oficial— para saludar a los fans y lugareños que se encontraban en la zona.

La reacción en redes fue inmediata: los comentarios destacaron que una figura de proyección global eligiera moverse por la ciudad tapatía como cualquier persona y con gran accesibilidad.

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