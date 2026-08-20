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Playoffs Liga Mexicana de Beisbol: Diablos es humillado en casa por Pericos en el primer juego de las Series de Zona

Errores defensivos y una mala salida de los lanzadores escarlatas, provocaron que el conjunto emplumado tomara la ventaja en la serie

Errores defensivos y una mala salida de los lanzadores escarlatas, provocaron que el conjunto emplumado tomara la ventaja en la serie. (Pericos Oficial)
Errores defensivos y una mala salida de los lanzadores escarlatas, provocaron que el conjunto emplumado tomara la ventaja en la serie. (Pericos Oficial)
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Los Diablos Rojos del México fueron sorprendidos por los Pericos de Puebla al caer 13-5 en el primer juego de la Serie de Zona de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Los errores defensivos y el pitcheo condicionaron el juego

Los Pericos de Puebla le pasan por encima a los Diablos (Pericos de Puebla)
Los Pericos de Puebla le pasan por encima a los Diablos (Pericos de Puebla)

Desde la primera entrada, los Pericos de Puebla se pusieron al frente con un sencillo productor de dos carreras de Luis Castro, pero inmediatamente respondió Diablos con par de rayitas al término del inning.

Sin embargo, la respuesta visitante no se hizo esperar: Puebla recuperó la ventaja con dos carreras más en el segundo episodio y sumó otra en el tercero para alejarse por tres.

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La reacción de los Diablos llegó con un cuadrangular de Franklin Barreto, quien conectó de dos carreras para acercar a los locales y posteriormente, Singleton empató el encuentro en el quinto capítulo con un jonrón para desatar la euforia de todos los aficionados presentes en el Infierno.

Cuando parecía que el juego se cerraba, el relevo escarlata colapsó: Jean Carlos Mejía permitió tres carreras en la sexta y Jimmy Yacabonis recibió cinco más en la octava, lo cual terminó por hundir las esperanzas de los Pingos.

En la recta final del encuentro, los problemas del bullpen y la falta de apoyo defensivo permitieron a los Pericos despegarse definitivamente.

Pese a los esfuerzos individuales, los Diablos no pudieron frenar la ofensiva poblana y terminaron el juego con una desventaja considerable, lo que obliga al equipo a replantear su estrategia para el siguiente duelo de la serie.

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Calendario del resto de la serie

Trevor Bauer lanzará en el Juego 2. (Instagram: Diablos Rojos Mx)
Trevor Bauer lanzará en el Juego 2. (Instagram: Diablos Rojos Mx)

El segundo juego de la serie entre los Pericos de Puebla y los Diablos Rojos del México está programado para disputarse este jueves 20 de agosto a las 19:00 horas desde el Estadio Alfredo Harp Helú.

Por el conjunto escarlata está programado para lanzar Trevor Bauer, mientras que por el conjunto poblano saltará a la lomita Antonio Santos.

Calendario del resto de la serie

La semifinal se vivió de manera intensa en el Estadio Yu'Va.
Diablos buscará dar vuelta a la página y mandar la serie empatada a Puebla. (IG Diablos Rojos / Guerreros Oaxaca)

A continuación, te presentamos el resto de juegos que tendrá la serie para que no pierdas detalles de cada uno de los encuentros:

  • Juego 1| miércoles 19 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | Pericos de Puebla 13-5 Diablos Rojos del México
  • Juego 2 | jueves 20 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • Juego 3 | sábado 22 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 16:00 horas
  • Juego 4 | domingo 23 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 14:00 horas
  • *Juego 5 | lunes 24 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas
  • *Juego 6 | miércoles 26 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • *Juego 7 | jueves 27 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • *En caso de ser necesario

Los juegos podrán sintonizarse a través de las pantallas de Azteca Deportes, AYM Sports, TVC Deportes e Imagen Televisión.

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