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Luis R. Conríquez responde al gobierno de Zacatecas tras cancelación de su show por apología del delito

Fans del cantante lo apoyaron y lamentaron que ya no se presentará en la Feria Nacional de Fresnillo 2026

Luis R. Conríquez deja atrás los “corridos bélicos” para volver a su origen con “Muchacho Alegre” (Sony)
Luis R. Conríquez deja atrás los “corridos bélicos” para volver a su origen con “Muchacho Alegre” (Sony)
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El cantante Luis R. Conríquez afirmó que su presentación en la Feria Nacional de Fresnillo 2026 fue cancelada por decisión de las autoridades estatales de Zacatecas, quienes alegaron apología del delito, aunque el músico sostuvo que no tenía previsto interpretar narcocorridos.

¿Qué pasó con el concierto?

La suspensión, ocurrida este 19 de agosto, generó reacciones entre su público y otros cantantes en redes sociales, mientras el gobierno local defendió la medida como parte de sus lineamientos de seguridad.

El evento, que era parte del programa de 13 noches de conciertos para conmemorar el 472 aniversario de Fresnillo, se realizaría el 28 de agosto en el Teatro del Pueblo.

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De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, la cancelación fue resultado de una valoración de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, integrada por instituciones federales y estatales, con el objetivo de evitar espectáculos con mensajes que puedan considerarse apología del delito.

La actuación de Luis R. Conriquez en Ring Royale 2026 generó polémica luego de que interpretara corridos como El Presidente y Triple Lavada. (Captura de pantalla)
La actuación de Luis R. Conriquez en Ring Royale 2026 generó polémica luego de que interpretara corridos como El Presidente y Triple Lavada. (Captura de pantalla)

Las autoridades explicaron que se buscó mantener la convivencia familiar y fortalecer el tejido social, por lo que decidieron sustituir a Conríquez y contratar a otro artista.

Luis R. Conríquez negó que hubiera narcocorridos en su repertorio

Tras la cancelación, Luis R. Conríquez publicó en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a su público en Fresnillo:

“Para toda mi gente de Fresnillo, de antemano les pedimos una disculpa de parte de Luis Cerro y toda su gente. Eh, habíamos hecho el setlist, ya estaba aprobado, no había ningún corrido. Las autoridades estatales decidieron cancelar el evento por... no sé. Entonces, por nada, nos queda cancelado. Les mandamos un saludo a toda la gente que nos esperaba por allá y esperemos nueva fecha para ese ánimo. Saludos”.

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Luis R. Conriquez
La canción se lanza en medio de la polémica por restricciones a los corridos bélicos. (Captura de pantalla)

El artista enfatizó que el programa de canciones había sido revisado y no contemplaba narcocorridos, rechazando que existiera motivo para suspender su participación.

Reacciones en redes sociales: apoyo y molestia entre seguidores

La decisión de las autoridades provocó mensajes de apoyo y decepción en la cuenta del cantante. Entre los comentarios destacados se leyeron frases como “Ánimo apa @luisrconriquezoficial”, “El gobierno de Zac no soportó que llenaras y fueras el mejor día en Fresnillo”, y “No soportaron que vinieras, eras lo mejor que ibas a venir”.

Luis R. Conríquez
Luis R. Conríquez. (Instagram)

Algunos seguidores también criticaron a las autoridades locales y federales, señalando a los gobiernos y figuras políticas responsables de la organización de la feria.

Otros pidieron al cantante que se presentara en privado o en futuras fechas y le expresaron afecto con comentarios como “Amor, no te preocupes, al rato hablamos en la casa” y “Te amo amor”.

Gobierno de Zacatecas defendió la medida por lineamientos de seguridad

Rodrigo Reyes Mugüerza indicó que el objetivo es que la feria sea un espacio de convivencia familiar y que se privilegie la música regional mexicana sin contenidos que exalten la violencia.

El álbum más reciente de Luis R. Conríquez, Muchacho Alegre, debutó en el segundo lugar global de lanzamientos y marca una etapa en la que el cantante afirma dejar atrás los corridos bélicos para enfocarse en sonidos tradicionales del regional mexicano,

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