Armando ‘La Hormiga’ González ya viaja a Grecia y emociona a la afición de Chivas con una promesa

(REUTERS/Daniel Becerril)

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Armando ‘La Hormiga’ González está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. El delantero mexicano ya viaja rumbo a Europa después de que Chivas y el conjunto griego avanzaran de manera definitiva en las negociaciones por su fichaje.

Aunque todavía falta el anuncio oficial de ambos clubes, el acuerdo estaría cerrado. Antes de emprender su viaje, González fue interceptado por la prensa la mañana de este 20 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde habló sobre su llegada a Grecia y dejó una promesa para la afición del Rebaño.

“Estoy muy contento. Gracias a Dios, que me está dando la oportunidad de ir allá (Grecia)”.

El delantero explicó que su decisión estuvo relacionada principalmente con el proyecto deportivo que encontró en el conjunto griego.

“Para mí, el dinero no es lo primordial. Para mí, lo primordial es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho. Es un gran equipo (Olympiacos), es un gran club, el más grande de Grecia y que siempre compite en competencias europeas, entonces quería tomar ese reto. Es algo importante para mi carrera”.

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‘La Hormiga’ González promete volver a Chivas

(Chivas)

Antes de comenzar su aventura en el futbol europeo, ‘La Hormiga’ también tuvo palabras para los seguidores de Chivas y aseguró que tiene contemplado regresar al Guadalajara en el futuro.

“Sé que en un futuro lo voy a hacer muy bien en Europa, regresaré a Chivas y ahí muy pronto se nos dará el título”.

El atacante también habló de uno de los principales atractivos de su nuevo destino: la posibilidad de disputar la Champions League, torneo en el que espera tener participación y marcar goles.

“Es un torneo que yo quiero jugar y meter goles”.

Chivas y Olympiacos habrían cerrado el acuerdo

(Jesús Avilés / Infobae México)

El fichaje está a la espera de que Chivas y Olympiacos hagan oficial la operación. El acuerdo llegó después de varios días de negociaciones y de una mejora importante en la propuesta económica del club griego.

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De acuerdo con el diario RÉCORD, la directiva del Guadalajara aceptó una oferta de 12 millones de dólares, mientras que el conjunto rojiblanco conservará el 20 por ciento de la carta del jugador.

La primera propuesta de Olympiacos había sido de aproximadamente 5 millones de dólares, cantidad que no convenció a Chivas para desprenderse de uno de sus principales activos.

Después de las negociaciones de los últimos días, ambas partes lograron avanzar en los puntos pendientes y el acuerdo quedó cerrado.

De esta manera, Armando ‘La Hormiga’ González dejará Chivas a los 23 años para comenzar su primera aventura en el futbol europeo, con Olympiacos como el nuevo capítulo de su carrera.

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