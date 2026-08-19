Hormiga González protagoniza emotiva despedida con aficionados de Chivas

Hormigol pasó varios minutos con los aficionados, firmó autógrafos y se tomó fotos en su aparente último día en el complejo, tras anticiparse su salida del Guadalajara hacia el Olympiacos por 12 millones de dólares. (Crédito especial/ @@jenopistaches / @soyy_majito)

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El delantero Armando González vivió una jornada especial en las instalaciones de Verde Valle, donde fue protagonista de una despedida multitudinaria tras revelarse su salida de Chivas rumbo al futbol europeo.

A lo largo de la jornada, la presencia de seguidores y los gestos del jugador marcaron el cierre de una etapa significativa en el club tapatío. La emoción se hizo presente entre los asistentes, quienes reconocieron su trayectoria desde su debut hasta su consolidación como uno de los goleadores del equipo.

Armando González se despidió de Chivas en Verde Valle tras revelarse su salida rumbo al futbol europeo. (Crédito especial: X/ @soyy_majito)

La transferencia de González al Olympiacos de Grecia, según reportes, quedaría sellada por una cifra de 12 millones de dólares, con un contrato de cinco temporadas y la conservación del 20% de los derechos económicos por parte del Rebaño.

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González agradece el apoyo de la afición en su último día

En la recta final de su ciclo con el club, Armando se tomó el tiempo para convivir con los seguidores que lo esperaban fuera del complejo. El vínculo entre jugador y afición quedó reflejado en la cercanía y los mensajes de aliento.

Firmó autógrafos a decenas de niños y adultos que vestían los colores de Chivas. Recibió camisetas y obsequios de parte de los aficionados, quienes le desearon éxito en su nueva etapa profesional. Se detuvo para tomarse fotografías, respondiendo a cada solicitud y agradeciendo las muestras de cariño.

Armando recibió camisetas y múltiples obsequios de los aficionados. Además firmó autógrafos a decenas de niños y adultos que vestían los colores del Rebaño Sagrado. (Cr´deito especial: X/ @jenopistaches)

La despedida se extendió durante varios minutos, en los que González conversó con algunos integrantes del cuerpo técnico y dejó señales sobre su futuro inmediato.

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Detalles del traspaso hacia Olympiacos

La salida de González habría quedado definida tras semanas de negociaciones entre ambas instituciones. La operación finalizaría con cifras inferiores a la cláusula original, pero con beneficios para el Rebaño a futuro.

La transferencia se cerraría en 12 millones de dólares , por debajo de los 15 millones estipulados en la cláusula de rescisión.

El Olympiacos habría adquirido el 80% de los derechos , mientras Chivas conservaría el 20% para una posible plusvalía.

El delantero firmaría por cinco temporadas y será su primera experiencia en Europa, con expectativas de integrarse de inmediato al plantel griego.

La transferencia de Armando González al Olympiacos se habría cerrado en 12 millones de dólares con contrato de cinco temporadas. REUTERS/Daniel Becerril

Así, la decisión se enmarcaría en una estrategia de transferencias que el club ya aplicó con otros canteranos.

Trayectoria y legado en Chivas

A sus 23 años, Hormiga deja una huella inmensa en el primer equipo luego de un proceso formativo dentro del club desde las categorías inferiores.

Debutó en enero de 2024 ante Santos Laguna en la Liga MX.

Sumó 33 goles oficiales con la camiseta rojiblanca, repartidos entre competencias nacionales e internacionales.

Se despidió tras su aparente último entrenamiento, en medio de la ovación de los presentes y el reconocimiento del cuerpo técnico liderado por Gabriel Milito.

Seguidores reconocen la trayectoria de "La Hormiga" desde su debut hasta su consolidación como goleador del Rebaño. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la despedida de González representa un nuevo capítulo tanto para el jugador como para el club, en un movimiento histórico para los futbolistas mexicanos.

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