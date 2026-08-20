Aficionados de Chivas llaman “mercenario” a la Hormiga González por irse al Olympiacos sin haber ganado la Liga MX

Su salida del club no cayó nada bien a algunos aficionados. @Chivas.

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La salida de Armando “Hormiga” González de Chivas rumbo al Olympiacos de Grecia está prácticamente cerrada y ha provocado opiniones divididas entre la afición rojiblanca.

El delantero mexicano viajará a Europa para completar los últimos pasos de su incorporación, mientras que su propio padre confirmó que el movimiento está encaminado.

El salto al futbol europeo, sin embargo, también despertó críticas entre algunos seguidores, quienes consideran que el atacante se marcha sin haber conseguido un campeonato de Liga MX con el club que lo formó.

La Hormiga González está a un paso de cumplir su sueño de jugar en Europa

La llegada de la Hormiga González al Olympiacos representa uno de los movimientos más importantes para el futbolista en su todavía corta carrera.

El delantero se convirtió en una de las principales figuras de Chivas durante el último torneo y terminó como campeón de goleo del Clausura 2026, rendimiento que incrementó el interés de clubes del extranjero.

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En los últimos días, las versiones procedentes de Grecia han dado prácticamente por concretado el acuerdo.

Una de las cifras que se han manejado señala que Chivas recibiría 8.5 millones de euros fijos, además de otros dos millones en variables y un porcentaje de una futura venta del atacante.

Aunque en México todavía se mantiene cautela debido a que no existe un anuncio oficial, la información más reciente apunta a que el jugador está cada vez más cerca de dejar Guadalajara.

Incluso, reportes de este 19 de agosto señalan que solamente faltaría que el mexicano plasme su firma para completar formalmente el movimiento.

Para González, la operación significaría cumplir uno de los objetivos que había expresado desde hace tiempo: jugar en Europa.

El propio padre del delantero había señalado anteriormente que entre las metas del futbolista se encontraba llegar al futbol europeo y competir al máximo nivel.

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Tras varios días de suspenso, por fin el delantero mexicano pudo obtener su transferencia al futbol de Europa. (Jesús Avilés | Infobae México)

Aficionados cuestionan que se vaya sin ser campeón con Chivas

Mientras la operación avanza, en redes sociales también aparecieron críticas hacia el delantero. Algunos aficionados consideran que González debió permanecer más tiempo en Chivas para intentar conquistar un título antes de emigrar, especialmente después de convertirse en una de las principales figuras del equipo.

“Que se vaya y ya, ¿para qué el resentimiento? No cumplió y en Chivas no queda más que un jugador más que pasó por el club”, expresó un aficionado al cuestionar la manera en la que termina su etapa con el Guadalajara.

Otra de las opiniones fue todavía más severa y calificó al delantero como “mercenario”, al considerar que priorizó su crecimiento personal sobre la historia del conjunto rojiblanco: “Armando González prefirió ir a Europa a enriquecer la historia de un club griego antes que la historia del equipo de sus amores. Para mí, un mercenario más. Cumplir sus sueños a costa del club solo ratifica una cosa: falta de pertenencia”.

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Las críticas, no obstante, conviven con mensajes de aficionados que consideran que un futbolista mexicano debe aprovechar las oportunidades para emigrar cuando aparecen.

En redes también se ha planteado que permanecer en Liga MX únicamente para buscar un campeonato no necesariamente garantiza que tendrá una oportunidad similar en Europa en el futuro.

La salida de la Hormiga González deja así un debate abierto entre los seguidores de Chivas. Mientras algunos lamentan que se marche sin levantar un título con el Rebaño, otros consideran que el delantero debe aprovechar el momento de su carrera y dar el siguiente paso.

Por ahora, el movimiento con Olympiacos está prácticamente cerrado y solo resta que se cumplan los procedimientos correspondientes para que su aventura europea sea oficial.

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