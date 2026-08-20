Papá de la Hormiga González confirma que llegará al Olympiacos y revela los motivos detrás de su decisión

La inminente llegada de Armando González al Olympiacos de Grecia suma un giro especial con las declaraciones de su padre, Luis Armando “Mandín” González, quien compartió el las razones fundamentales detrás de esta decisión familiar.
El traspaso del delantero de Chivas representa no sólo un salto profesional, sino también el cumplimiento de un sueño visualizado hace años en el entorno González.
El ambiente en Guadalajara ha estado marcado por la expectativa y la emoción en las horas previas a la partida del atacante. La familia, pieza clave en la formación y desarrollo de Armando, ha acompañado cada etapa de la operación, priorizando el crecimiento del jugador.
PUBLICIDAD
La familia González celebra el sueño europeo de Armando
En entrevista con Omar Villa Villa de TV Azteca, Luis Armando González confirmó que la transferencia de su hijo está prácticamente cerrada: “Falta por afinar algunos detalles que ya están por arreglarse, pero me siento muy feliz de que se le haya abierto esta oportunidad a Hormi de ir al futbol de Europa”.
El también exfutbolista reconoció que han sido días de incertidumbre y emociones intensas, pero la posibilidad de ver a Armando cumplir su sueño ha superado cualquier tensión en la familia.
El padre de la Hormiga subrayó la importancia de haber compartido el proceso y de acompañar al delantero en cada uno de sus pasos hacia un nuevo reto.
PUBLICIDAD
El proyecto de Olympiacos y las razones detrás de la decisión
Luis Armando valoró el interés real del Olympiacos y el proyecto deportivo que ofrece: “Es un gran equipo, normalmente están jugando Champions, juegan UEFA. El ir allá, quieras o no, estás en la vitrina de Europa. Es muy claro que van a ver a Armando más allá que si se queda aquí”.
De esta manera, para la familia, la oferta del club griego, y la garantía de proyección internacional, fueron motivos decisivos para aceptar el traspaso.
El “Mandín” también aprovechó el espacio para agradecer el respaldo de la directiva y cuerpo técnico de Chivas, en especial a Gabriel Milito, por su gran acompañamiento durante la negociación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD