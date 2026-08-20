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Papá de la Hormiga González confirma que llegará al Olympiacos y revela los motivos detrás de su decisión

Luis Armando “Mandín” González aseguró que el pase de la estrella de Chivas está prácticamente listo y que sólo resta afinar los últimos detalles

El delantero alista su salida de Guadalajara con el respaldo del club y su entorno familiar, quienes vieron con buenos ojos la propuesta del futbol griego como vitrina internacional. (Especial)
El delantero alista su salida de Guadalajara con el respaldo del club y su entorno familiar, quienes vieron con buenos ojos la propuesta del futbol griego como vitrina internacional. (Especial)
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La inminente llegada de Armando González al Olympiacos de Grecia suma un giro especial con las declaraciones de su padre, Luis Armando “Mandín” González, quien compartió el las razones fundamentales detrás de esta decisión familiar.

El traspaso del delantero de Chivas representa no sólo un salto profesional, sino también el cumplimiento de un sueño visualizado hace años en el entorno González.

El delantero de Chivas se alista para salir de Guadalajara en medio de expectativa por su partida rumbo al futbol de Europa. REUTERS/Henry Romero
El delantero de Chivas se alista para salir de Guadalajara en medio de expectativa por su partida rumbo al futbol de Europa. REUTERS/Henry Romero

El ambiente en Guadalajara ha estado marcado por la expectativa y la emoción en las horas previas a la partida del atacante. La familia, pieza clave en la formación y desarrollo de Armando, ha acompañado cada etapa de la operación, priorizando el crecimiento del jugador.

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La familia González celebra el sueño europeo de Armando

En entrevista con Omar Villa Villa de TV Azteca, Luis Armando González confirmó que la transferencia de su hijo está prácticamente cerrada: “Falta por afinar algunos detalles que ya están por arreglarse, pero me siento muy feliz de que se le haya abierto esta oportunidad a Hormi de ir al futbol de Europa”.

El también exfutbolista reconoció que han sido días de incertidumbre y emociones intensas, pero la posibilidad de ver a Armando cumplir su sueño ha superado cualquier tensión en la familia.

Mandín González señala que el fichaje cumple un sueño trabajado durante años por la familia González. REUTERS/Eloisa Sanchez
Mandín González señala que el fichaje cumple un sueño trabajado durante años por la familia González. REUTERS/Eloisa Sanchez

El padre de la Hormiga subrayó la importancia de haber compartido el proceso y de acompañar al delantero en cada uno de sus pasos hacia un nuevo reto.

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El proyecto de Olympiacos y las razones detrás de la decisión

Luis Armando valoró el interés real del Olympiacos y el proyecto deportivo que ofrece: “Es un gran equipo, normalmente están jugando Champions, juegan UEFA. El ir allá, quieras o no, estás en la vitrina de Europa. Es muy claro que van a ver a Armando más allá que si se queda aquí”.

De esta manera, para la familia, la oferta del club griego, y la garantía de proyección internacional, fueron motivos decisivos para aceptar el traspaso.

El padre del jugador destaca el proyecto deportivo del Olympiacos y su exposición en Champions y UEFA como factor decisivo. REUTERS/Louiza Vradi
El padre del jugador destaca el proyecto deportivo del Olympiacos y su exposición en Champions y UEFA como factor decisivo. REUTERS/Louiza Vradi

El “Mandín” también aprovechó el espacio para agradecer el respaldo de la directiva y cuerpo técnico de Chivas, en especial a Gabriel Milito, por su gran acompañamiento durante la negociación.

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