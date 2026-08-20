Karina Torres explica el origen de su canal y por qué se enfocó en contenido de viajes

La Licenciada reveló cómo incido su canal de viajes en YouTube (YouTube: @karytorresoficial)

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Karina Torres es una de las creadoras de contenido que más ha crecido en el último año, y buena parte de ese crecimiento tiene una historia detrás que ella misma se encargó de contar.

En una conversación con Aldo Rendón, La Licenciada compartió cómo nació su canal de YouTube, por qué decidió enfocarlo en viajes y qué hay detrás de cada video que publica.

Torres reveló que la inspiración llegó de un referente muy conocido en el mundo del contenido digital en México: Luisito Comunica.

Ver los videos del youtuber le despertó el deseo de grabar en otros países y convertir eso en su proyecto personal.

“He hecho programas en otros países, me voy a grabar a otros países. Y eso fue mi sueño, porque veo a Luisito Comunica, y yo dije: ‘Yo quiero grabar en otro país y andar de inventada’. Y no conozco”, contó Torres.

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Karina compartió con Aldo cómo surgió su canal de viajes (Captura de pantalla )

La logística detrás de los viajes

Lejos de lo que puede parecer desde las redes sociales, los viajes de Karina no siempre vienen con todos los gastos cubiertos.

La creadora explicó que su modelo de trabajo varía, en algunos casos viaja por colaboración con marcas o canales, y en otros corre con gran parte de los gastos de su propio bolsillo.

“Con México al minuto, cuando fui a París y a Brasil, ellos me pagaron, me contrataron para hacer contenido para su canal. Pero lo de esto de migajeras, que me fui a cuatro países, eso lo pagué yo, hice colaboración con Viajes Lili, pero en cuestiones de vuelos, hoteles y todo. Pero ya en cuestiones de gastos, de todo lo que se gastó, yo lo pagué”

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A pesar de todos los gasto realizados Karina aseguró que el proyecto fue de su agrado: “Me fue muy bien. Recuperé lo que invertí, todo, no recuperé ganancias, pero me traje la experiencia”, comentó Torres.

La Licenciada reveló la logística que sigue en su canal (Captura de pantalla )

Un trabajo constante

Karina también dejó claro que detrás de cada video hay una rutina exigente, durante sus viajes no se tomó ni un día libre: la dinámica era llegar, descansar lo mínimo y salir a grabar.

El equipo que la acompañaba era considerable, lo que implicaba una coordinación constante desde las primeras horas del día.

“Un mes desde que nos fuimos, llegamos, descansamos un rato, nos arreglamos y a salir a grabar. Iba mi mánager, un tour mánager, iba el que grababa, el productor, que es José, un cubano, le mando un saludo a José. Iban como cinco de la agencia, entonces, entre todos, organizarme, levantarme temprano, maquillarme, salir a grabar, en ratitos comer, para un video, un día para un video”, relató.

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Gracias a esa constancia, Karina pudo recorrer países como Colombia, Costa Rica y Grecia, entre otros.

En ese trayecto, la colaboración con Viajes Lili fue clave y Torres no dejó pasar la oportunidad de agradecerle a la empresa por haberla acompañado en esa etapa.

Karina Karina ha podido recorrer países como Colombia, Costa Rica y Grecia. Foto: X/@LaCasaFamososUS

Los frutos del trabajo

La relación con el mundo de los viajes no se quedó solo en el contenido, tras su experiencia con esa agencia, Karina se asoció con un amigo que ya tenía una agencia de viajes para crear contenido de forma más regular y con mayor respaldo logístico.

“Y él me dijo: ‘A ver, estás haciendo contenido para tu canal. ¿Te gusta viajar a otros países? ¿Y por qué no lo haces para tu agencia?’ Le digo: ‘¿Cómo que para mi agencia?’ ‘Vamos a ser socios’. Nos asociamos para abrir una agencia, una agencia virtual, porque nuestra agencia es virtual, por una página web”, explicó.

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Con este esquema, los viajes, el hospedaje y los viáticos quedan cubiertos por la propia agencia, lo que le permite planear su contenido con anticipación.

Por ahora, las ganancias todavía no llegan, pero Torres lo asume como parte de la inversión.

“No he visto resultados, no he visto ganancias, porque todo se ha gastado, se ha invertido. Entonces, pues estoy contenta con esto, hermana. Ya me manejo de empresaria”, dijo entre risas.

Por ahora, las ganancias todavía no llegan, pero Torres lo asume como parte de la inversión. (Captura de pantalla )

La formación de Las Perdidas

Karina también aprovechó la conversación para hablar sobre el origen del grupo conocido como Las Perdidas. Contó que la primera en conocer fue a Wendy, y de ahí el círculo fue creciendo de manera natural.

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“Y luego conocí a Paola y Kimberly, luego Evelyn y luego Pamela, muchas jotas, Rubena, Grecia”, recordó. Y al hablar del tamaño del grupo no pudo evitar reírse: “Oye, pero somos un ching*, ¿verdad? Allá en León”.

Todas se dedican a crear contenido en redes sociales y todas tienen un canal en YouTube, lo que las convierte en un colectivo con presencia digital propia.

Kimberly “la más preciosa”, Paola Suarez y Wendy Guevara “las pérdidas” son un éxito en internet (Foto: Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Un apoyo que las hizo crecer a todas

Uno de los puntos que más destacó Aldo Rendón durante la plática fue la forma en que las integrantes del grupo se impulsaron entre sí, sin que ninguna buscara opacar a las demás.

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“Lo que está increíble es eso, que todas se dieron. Floreció una y floreció la otra en lugar de aplastarse”, señaló Rendón.

Torres señaló que el crecimiento en redes de Wendy Guevara fue la razón principal (Captura de pantalla )

Karina atribuyó ese crecimiento colectivo, en gran parte, al papel que jugó Wendy desde el principio, quien fue integrando a todas en sus proyectos y abriendo puertas para cada una.

“Desde que Wendy empezó, que Wendy ya empezó con el video de las perdidas, después nos empezó a meter a todas a las redes sociales y ya después se vinieron a lo de La Casa de los Famosos. Después de ahí, todas, cada una de nosotras ha hecho lo posible por levantar su canal”, afirmó Torres.

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Hasta el momento Karina Torres tiene más de 800,000 suscriptores en YouTube y espera que su participación en La Casa de los Famosos México la lleve a cruzar el millón.