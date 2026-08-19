Vinculan a proceso a 3 hombres que fueron capturados con 100 kilos de opio en Baja California. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra tres hombres detenidos en Tijuana, Baja California, con más de 100 kilogramos de opio y un arma de fuego. Los imputados, identificados como José “N”, José Manuel “N” y Norman “N”, fueron interceptados en flagrancia por la Policía Municipal y quedarán recluidos en el Centro de Reinserción Social La Mesa mientras avanza la investigación.

La detención ocurrió cuando elementos de la Policía Municipal interceptaron el vehículo en el que circulaban los tres hombres por el bulevar Gato Bronco, en la colonia Cañón del Padre, al este de Tijuana.

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Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma de fuego corta, cartuchos y 100 kilos, 525 gramos y cinco miligramos de opio, cantidad que la FGR vinculó al delito de posesión con fines de comercio.

Cargos que enfrentan los imputados

Los tres hombres responden por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y posesión de opio con fines de comercio. Ambos ilícitos son del fuero federal y quedan bajo la competencia de la FGR.

Vinculan a proceso a 3 hombres que fueron capturados con 100 kilos de opio en Baja California. FGR

Los imputados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Cómo la FGR construyó el caso

El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, integró los informes policiales que acreditaron la flagrancia en la que fueron sorprendidos los tres detenidos.

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A esos documentos se sumaron dictámenes forenses e informes criminales que permitieron judicializar la carpeta de investigación. Con ese cúmulo de datos de prueba, el MPF solicitó al juez de control la celebración de la audiencia inicial.

La resolución del juez de control

Tras analizar los datos de prueba presentados por la representación federal, el juez de control determinó vincular a proceso a José “N”, José Manuel “N” y Norman “N”.

Como medida cautelar, los tres permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social La Mesa. Esta figura jurídica opera de forma automática al tratarse de delitos que la Constitución cataloga como de especial gravedad.

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El juzgador también concedió dos meses de plazo para la investigación complementaria, periodo en el que la FGR podrá continuar con la integración de pruebas relacionadas con el origen, destino y posible comercialización del opio asegurado.

La prisión preventiva oficiosa y su base constitucional

El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a los jueces a imponer prisión preventiva de forma automática cuando los cargos corresponden a un catálogo de delitos específicos, entre ellos los cometidos contra la salud, categoría bajo la que se clasifica la posesión de opio con fines de comercio.

Vinculan a proceso a 3 hombres que fueron capturados con 100 kilos de opio en Baja California. FGR

Una reforma del 31 de diciembre de 2024 amplió ese catálogo e incorporó una cláusula que prohíbe expresamente cualquier interpretación que pretenda inaplicar o suspender la medida, de acuerdo con un análisis publicado en la revista académica Cuestiones Constitucionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Baja California como corredor de narcóticos

Baja California encabeza los aseguramientos de fentanilo en México. Entre 2018 y mayo de 2026, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército confiscaron en el estado 13 millones 540 mil 46 unidades del opioide sintético.

La organización InSight Crime, en su estudio Cinco modelos de control criminal sobre los mercados de fentanilo en el norte de México, identificó a Mexicali y Tijuana como puntos estratégicos para el trasiego de opioides hacia territorio estadounidense, donde la distribución opera principalmente a través de pandillas locales.

En Tijuana, la Cruz Roja atendió 800 casos de sobredosis por fentanilo durante 2025, según datos citados por el secretario de Salud de Baja California ante Zeta Tijuana. La misma fuente señala que el consumo del opioide registró una caída del 40%, que las autoridades atribuyen a los decomisos de droga y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

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