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José Eduardo Derbez y Sofía Castro nos cuentan todo de “Hotel todo incluido”, su nueva serie

En entrevista con “Infobae México”, la dupla actoral habló del proyecto

La serie es la nueva apuesta de ViX
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Sofía Castro y José Eduardo Derbez protagonizan Hotel todo incluido, una nueva serie de comedia en ViX que promete cumplir todos los deseos de su audiencia.

“Es un hotel donde va a estar todo incluido, hasta tus deseos. Se va a cumplir todo”, describe Sofía Castro. La actriz advierte que el problema no es desear, sino hacerlo mal: “A veces el desear algo tanto y no desearlo bien trae complicaciones en la vida”.

Hotel todo incluido mezcla comedia, drama y amor

Hotel todo incluido , en ViX (cortesía)
Hotel todo incluido , en ViX (cortesía)

José Eduardo Derbez define la serie como una historia “muy completa”. “Tiene sus cositas de drama, de incertidumbre, de amor, de desamor”, enumera el actor. Con un elenco amplio en el que los personajes se van rotando, asegura que el público va a conectar con cada historia y con cada personaje.

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Para construir su papel, Sofía Castro recurrió a su director y a sus compañeros de reparto. “Intenté ser una esponja y absorber de todos ellos, porque son extraordinarios actores”, señala. Fue su primera vez haciendo comedia, y cuenta: se dejó guiar.

La dinámica entre el elenco fue, según José Eduardo Derbez, “muy divertida”. El actor recuerda que la convivencia diaria los llevó a conocerse a fondo: sabían qué les molestaba, dónde se estresaban y cómo reaccionar cuando el texto se les iba. “Traías como este estrés de no quieres fallarle a todo el equipo”, dice.

“Todos hicimos una muy bonita familia”

Hotel todo incluido , en ViX (cortesía)
Hotel todo incluido , en ViX (cortesía)

Sofía Castro coincide. “Todos nos llevamos muy bien y todos hicimos una muy bonita dinámica y una muy bonita familia”, afirma la actriz sobre el ambiente que se construyó durante las grabaciones.

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De cara al estreno, José Eduardo Derbez confía en la recepción del público. “Se van a reír mucho, se van a identificar mucho, la pueden ver con toda la familia y se les pasa rapidísimo”, dice. Apunta al humor como factor decisivo: “Más con este humor que caracteriza al mexicano”.

Sofía Castro suma otra razón para verla. “Muestra mucho cómo somos nosotros como mexicanos, cómo es cuando vas de vacaciones a México, cómo es un hotel en México”, explica. Para la actriz, la serie es también un respiro: “Te va a sacar del mundo caótico en el que vivimos y la vas a gozar mucho”.

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