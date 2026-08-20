Sergio Dipp lanza dura crítica sobre el futbol de Grecia ante la posible salida de la Hormiga González

El mexicano besa el escudo de Chivas tras anotarle al Club América (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Armando La Hormiga González habría visitado las instalaciones de Verde Valle por última ocasión como futbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es prácticamente un hecho que el delantero jugará en el Olympiacos de Grecia tras representar a México en el Mundial 2026.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos que La Hormiga González salga de Chivas para fichar con el Olympiacos, entre ellos Sergio Dipp, conductor y analista de ESPN, quien asegura que Grecia es un “gran país para ir de vacaciones pero no para jugar al futbol”.

Incluso, el comentarista deportivo sentenció que el futbol griego es como estar en una “liga de Tercera División en Europa” siendo un “duro golpe de realidad para el futbol mexicano” que cada vez exporta menos jugadores al viejo continente.

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“La Hormiga González a Grecia es un duro golpe de realidad para el futbol mexicano”, dijo. “Grecia es un gran país para ir de vacaciones: Mykonos, Santorini, Atenas, etcétera. No un gran país para ir a jugar al futbol”, complemento Sergio Dipp en su video de redes sociales.

De igual manera, el reportero del líder Mundial indicó que la llegada de Armando González al Olympiacos es “un pésimo mensaje para el futbol mexicano”, porque, según él, “habla de la mala imagen y de la falta de buena reputación que tiene el futbol mexicano en Europa”.

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“La liga griega es una liga de Tercera División en Europa. Que a La Hormiga, que fue campeón goleador con Chivas y mundialista mexicano, solo le haya alcanzado para llegar a Grecia, es un pésimo mensaje para el futbol mexicano y habla de la mala imagen y de la falta de buena reputación que tiene el futbol mexicano en Europa”, criticó Sergio Dipp.

La Hormiga marcó gol en el Clásico Nacional (X / hormiga_glez)

Y para concluir con su mensaje, el periodista cuestionó a La Hormiga González por elegir el futbol de Grecia y reiteró que estar en dicha nación es para ir “de vacaciones”, no para “jugar al futbol”, aun cuando logrará el sueño de jugar en Europa tras su paso por las Chivas del Guadalajara.

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“Aplaudo que se vaya La Hormiga (González). Necesitamos cada vez más futbolistas mexicanos entrenando y compitiendo en Europa. Pero ¿a Grecia? A Grecia de vacaciones, no a jugar al futbol", sentenció Sergio Dipp este miércoles 19 de agosto.

¿Armando González es nuevo jugador de Olympiacos?

La Hormiga González seguirá jugando en Europa con Olympiacos. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Aunque el Club Deportivo Guadalajara todavía no confirma la salida del futbolista, de acuerdo a la información de César Luis Merlo, periodista argentino y especialista en fichajes, informó que Chivas vendió a La Hormiga González por 12 millones de dólares por el 80% de su pase.

De igual manera, en Grecia daban por hecho la llegada del mexicano al Olympiacos. Se esperaba que este día hiciera el viaje para definir los últimos detalles, No obstante Armando González se presentó al entrenamiento del Rebaño Sagrado en Verde Valle.

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¿Encuentro de despedida?

Hormigol pasó varios minutos con los aficionados en Verde Valle. (Crédito especial/ @@jenopistaches / @soyy_majito)

Antes de retirarse de la casa club del conjunto tapatío, La Hormiga descendió de su automóvil para regalar autógrafos a todo el público que esperó afuera de la entrada principal del centro de entrenamiento para desear éxito a su último campeón de goleo en el Futbol Mexicano.

Mujeres y hombres ovacionaron a Armando González cuando se acerco a la reja a reunirse con su club de fans. Al jugador se le vio con una playera oscura y una sonrisa por el arropo recibido por la gente de Chivas que lo extrañará en la perla tapatía.

¿Cuántos años estaría Armando González en Grecia?

Armando González jugará para el Olympiacos. REUTERS/Daniel Becerril

El periodista, Nikos Kotsis, reveló detalles del contrato de La Hormiga, el cual sería por los próximos cinco años. Además, Olympiacos ofrece bonificaciones y una cláusula de venta futura del 20% a las Chivas de Guadalajara y la llegada del jugador estaría prevista para el viernes 21 de agosto.

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De esta manera se convertirá en el primer jugador mexicano en dar el salto al futbol europeo tras la celebración del Mundial 2026, y el tercero en la historia de los futbolistas nacionales en formar parte del Olympiacos griego, después de Nery Castillo y Alan Pulido.