México
Agregar Infobae enGoogle

Sergio Dipp lanza dura crítica sobre el futbol de Grecia ante la posible salida de la Hormiga González

El comentarista deportivo sentenció que la Liga griega está al nivel de una Tercera División en Europa: el jugador de Chivas jugaría en el Olympiacos

Primer plano de un futbolista con camiseta rojiblanca de Chivas que levanta el cuello y señala con el dedo índice hacia arriba.
El mexicano besa el escudo de Chivas tras anotarle al Club América (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Armando La Hormiga González habría visitado las instalaciones de Verde Valle por última ocasión como futbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es prácticamente un hecho que el delantero jugará en el Olympiacos de Grecia tras representar a México en el Mundial 2026.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos que La Hormiga González salga de Chivas para fichar con el Olympiacos, entre ellos Sergio Dipp, conductor y analista de ESPN, quien asegura que Grecia es un “gran país para ir de vacaciones pero no para jugar al futbol”.

Incluso, el comentarista deportivo sentenció que el futbol griego es como estar en una “liga de Tercera División en Europa” siendo un “duro golpe de realidad para el futbol mexicano” que cada vez exporta menos jugadores al viejo continente.

PUBLICIDAD

“La Hormiga González a Grecia es un duro golpe de realidad para el futbol mexicano”, dijo. “Grecia es un gran país para ir de vacaciones: Mykonos, Santorini, Atenas, etcétera. No un gran país para ir a jugar al futbol”, complemento Sergio Dipp en su video de redes sociales.

De igual manera, el reportero del líder Mundial indicó que la llegada de Armando González al Olympiacos es “un pésimo mensaje para el futbol mexicano”, porque, según él, “habla de la mala imagen y de la falta de buena reputación que tiene el futbol mexicano en Europa”.

PUBLICIDAD

“La liga griega es una liga de Tercera División en Europa. Que a La Hormiga, que fue campeón goleador con Chivas y mundialista mexicano, solo le haya alcanzado para llegar a Grecia, es un pésimo mensaje para el futbol mexicano y habla de la mala imagen y de la falta de buena reputación que tiene el futbol mexicano en Europa”, criticó Sergio Dipp.

La Hormiga marcó gol en el Clásico Nacional
La Hormiga marcó gol en el Clásico Nacional (X / hormiga_glez)

Y para concluir con su mensaje, el periodista cuestionó a La Hormiga González por elegir el futbol de Grecia y reiteró que estar en dicha nación es para ir “de vacaciones”, no para “jugar al futbol”, aun cuando logrará el sueño de jugar en Europa tras su paso por las Chivas del Guadalajara.

“Aplaudo que se vaya La Hormiga (González). Necesitamos cada vez más futbolistas mexicanos entrenando y compitiendo en Europa. Pero ¿a Grecia? A Grecia de vacaciones, no a jugar al futbol", sentenció Sergio Dipp este miércoles 19 de agosto.

¿Armando González es nuevo jugador de Olympiacos?

La Hormiga González seguirá sus estudios universitarios en la Anáhuac (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
La Hormiga González seguirá jugando en Europa con Olympiacos. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Aunque el Club Deportivo Guadalajara todavía no confirma la salida del futbolista, de acuerdo a la información de César Luis Merlo, periodista argentino y especialista en fichajes, informó que Chivas vendió a La Hormiga González por 12 millones de dólares por el 80% de su pase.

De igual manera, en Grecia daban por hecho la llegada del mexicano al Olympiacos. Se esperaba que este día hiciera el viaje para definir los últimos detalles, No obstante Armando González se presentó al entrenamiento del Rebaño Sagrado en Verde Valle.

¿Encuentro de despedida?

Hormigol pasó varios minutos con los aficionados en Verde Valle. (Crédito especial/ @@jenopistaches / @soyy_majito)
Hormigol pasó varios minutos con los aficionados en Verde Valle. (Crédito especial/ @@jenopistaches / @soyy_majito)

Antes de retirarse de la casa club del conjunto tapatío, La Hormiga descendió de su automóvil para regalar autógrafos a todo el público que esperó afuera de la entrada principal del centro de entrenamiento para desear éxito a su último campeón de goleo en el Futbol Mexicano.

Mujeres y hombres ovacionaron a Armando González cuando se acerco a la reja a reunirse con su club de fans. Al jugador se le vio con una playera oscura y una sonrisa por el arropo recibido por la gente de Chivas que lo extrañará en la perla tapatía.

¿Cuántos años estaría Armando González en Grecia?

Armando González jugará para el Olympiacos. REUTERS/Daniel Becerril
Armando González jugará para el Olympiacos. REUTERS/Daniel Becerril

El periodista, Nikos Kotsis, reveló detalles del contrato de La Hormiga, el cual sería por los próximos cinco años. Además, Olympiacos ofrece bonificaciones y una cláusula de venta futura del 20% a las Chivas de Guadalajara y la llegada del jugador estaría prevista para el viernes 21 de agosto.

De esta manera se convertirá en el primer jugador mexicano en dar el salto al futbol europeo tras la celebración del Mundial 2026, y el tercero en la historia de los futbolistas nacionales en formar parte del Olympiacos griego, después de Nery Castillo y Alan Pulido.

Temas Relacionados

ChivasLiga MXGreciamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PAN, PRI y MC, vuelven a arremeter contra Andy López Beltrán en la Permanente, mientras Morena acusa a Alito Moreno de “ponerse como tapete” en EEUU

Legisladores de la oposición llevaron carteles de Andy y Juan Ramón López Beltrán, incluso, el senador Añorve transmitió un video donde AMLO se deslinda de amistades de sus hijos, quienes recibieron contratos del gobierno

PAN, PRI y MC, vuelven a arremeter contra Andy López Beltrán en la Permanente, mientras Morena acusa a Alito Moreno de “ponerse como tapete” en EEUU

Pumas buscaría traer a Heriberto Jurado de vuelta a la Liga MX para suplir la baja de Córdova

El ex Necaxa, con más de 80 partidos en Primera División, aparecería en el radar universitario ante la urgencia por sumar desequilibrio en el ataque

Pumas buscaría traer a Heriberto Jurado de vuelta a la Liga MX para suplir la baja de Córdova

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Diputado de Morena Arturo Ávila alista demanda contra Carlos Gutiérrez por daño moral

La acción penal que prevé el legislador guinda se da una semana después de su pleito con su homólogo priista

Diputado de Morena Arturo Ávila alista demanda contra Carlos Gutiérrez por daño moral

Esposa del contralmirante Fernando Farías pide a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden su integridad durante deportación a México

En el video compartido en redes sociales, Mónica Gámez también afirmó que Fernando Farías es inocente y solicitó que sacaran “a los verdaderos culpables”

Esposa del contralmirante Fernando Farías pide a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden su integridad durante deportación a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Esposa del contralmirante Fernando Farías pide a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden su integridad durante deportación a México

De promotor de Morena a acusado: quién es Fausto Corrales, el hombre que estuvo con Héctor Melesio Cuén el día que lo asesinaron

Capturan a Fausto Corrales, testigo del secuestro de “El Mayo” Zambada y la muerte de Melesio Cuén

Vinculan a proceso a 3 hombres que fueron capturados con 100 kilos de opio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Masad Altamimi pone apodo para la dupla de Aldo Rendón y Gema Garoa: Timón y Pumba

Masad Altamimi pone apodo para la dupla de Aldo Rendón y Gema Garoa: Timón y Pumba

Charly López es acusado de abandonar a su mamá enferma, el cantante de Garibaldi se defiende

Equipo de Yahir sale en defensa del cantante ante críticas por su alimentación

Este es el setlist para Rosalía en el Palacio de los Deportes de la CDMX: detalles del LUX Tour

Gobierno de Zacatecas cancela presentación de Luis R. Conríquez por apología del delito

DEPORTES

Pumas buscaría traer a Heriberto Jurado de vuelta a la Liga MX para suplir la baja de Córdova

Pumas buscaría traer a Heriberto Jurado de vuelta a la Liga MX para suplir la baja de Córdova

Cuál fue el último equipo que Víctor Manuel Vucetich dirigió en la Liga MX

Esta fue la pregunta que Gilberto Mora no entendió y se volvió viral

Así fue el recibimiento a Miguel Borja en CDMX: ya tendría fecha de debut con América

Canelo Álvarez en el Estadio Azteca, que necesita Emilio Azcárraga para convencer al boxeador