Cruz Azul con la obligación de ganar ante un Atlas que busca sorprender en el Azteca

En el torneo pasado, la Máquina dejó fuera al Atlas en 4tos de Final (Mexsport)

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La Máquina Cementera de la Cruz Azul está urgida de los puntos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, luego de conocer la derrota dos veces seguidas, de local y visitante, contra los Potros de Hierro del Atlante FC (2-3) y los Xolos del Club Tijuana (2-1).

Joel Huiqui se mantiene tranquilo a pesar de los resultados negativos del actual campeón del Futbol Mexicano, que, aparte de su actividad en la Liga Mx, sufrió su primer fracaso en esta nueva era al quedar fuera de la Leagues Cup 2026 en el último minuto de su partido ante Chicago Fire (2-1).

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Las bajas de Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Rodolfo Rotondi han diezmado al conjunto cementero. Además, su falta de definición le ha jugado en contra a Cruz Azul que para este fin de semana esos problemas en ataque deberían de verse reducidos cuando reciba al Atlas FC en el Monumental estadio Azteca.

El campeón no la tendrá fácil porque se mide a unos Zorros capaces de sorprender a los celestes al entender el tipo de destilo de juego que solicita el director técnico, Hernán Crespo, para hilvanar su segunda victoria del campeonato regular.

Atlas FC llegará con la moral alta a la Capital Mexicana para enfrentar a los Cruzazulinos, siete días después de vencer en el estadio Jalisco a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con los goles de Manuel Capassio y Luis Esteves.

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Sin embargo, Hernán Crespo no contará con plantel completo, dado que, en el partido contra los Felinos, el jugador mexicano, Juan José Purata, sufrió la tarjeta de expulsión y en consecuencia se perderá el enfrentamiento de este fin de semana contra la Máquina Cementera.

¿Qué lugar ocupa Cruz Azul y Atlas en la tabla general?

La Máquina recibe al Atlas en el estadio Azteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de cuatro fechas disputadas en el Apertura 2026 de la Liga Mx, es el equipo rojinegro quien se posiciona en un mejor lugar de la clasificatoria que la misma Máquina Cementera. Atlas FC es cuarto con nueve puntos y Cruz Azul décimo con 10.

En la fecha 5 si el campeón derrota a los Zorros en el Coloso de Santa Úrsula estarán al parejo en la clasificación, si empatan la diferencia seguirá siendo de tres puntos, pero si Atlas FC vence a Cruz Azul serán seis puntos de distancia y los tapatíos continuarán en la lucha por el liderato del Apertura 2026.

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¿A qué hora comenzará el partido en el Azteca?<b> </b>

El Coloso de Santa Úrsula abrirá sus puertas para el Cruz Azul vs Atlas REUTERS/Eloisa Sanchez

El duelo Cruz Azul-Atlas tomará el horario estelar el próximo sábado 22 de agosto. El silbato del árbitro sonará fuerte en la cancha del Coloso de la alcaldía de Coyoacán en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Últimos resultados entre Cruz Azul y Atlas

La Máquina eliminó a los Zorros en el último torneo. (Foto: Cuartoscuro)

Cruz Azul y Atlas FC se reencuentran en la cancha del Azteca después de cruzarse en la ronda de Cuartos de Final del pasado Clausura 2026: la Máquina eliminó a la Furia con marcador global de 4-2, fruto de sus victorias por 2-3 y 1-0 para seguir su camino al ansiado título de la Liga Mx.

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De la siguiente manera están los antecedentes que Cruz Azul y Atlas FC registran de manera oficial al ser oponentes en el torneo nacional:

Clausura 2026 : Cruz Azul 1-0 Atlas (4tos de Final)

Clausura 2026 : Atlas 2-3 Cruz Azul (4tos de Final)

Clausura 2026 : Cruz Azul 2-0 Atlas

Apertura 2025 : Atlas 3-3 Cruz Azul

Clausura 2025 : Cruz Azul 1-1 Atlas

Apertura 2024 : Atlas 2-2 Cruz Azul

Clausura 2024 : Cruz Azul 2-2 Atlas

Apertura 2023: Atlas 2-0 Cruz Azul

¿Qué otros partidos se jugarán en la jornada 5?

Esta semana se juega la fecha 5 del Apertura 2026. (X@LigaBBVAMX)

Para el viernes 21 de agosto la Liga Mx calendarizó cuatro partidos: Tigres UANL vs Atlante FC, Club León vs Monterrey, FC Juárez vs Club América y Querétaro FC vs Toluca FC