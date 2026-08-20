Cuál fue el último equipo que Víctor Manuel Vucetich dirigió en la Liga MX

Foto de archivo de DT Víctor Manuel Vucetich. Aeropuerto Juan Santa María, Alajuela, Costa Rica. 14 de octubre de 2013. REUTERS/Juan Carlos Ulate

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Víctor Manuel Vucetich podría regresar a dirigir un club en la Liga MX, luego de supuestos rumores de un retiro de los banquillos, el Rey Midas tendría oportunidad de regresar al máximo circuito de competencia luego del último proyecto que dirigió y que no salió de la mejor manera.

Tigres estaría buscando a Vucetich como nuevo director técnico tras la salida de Guido Pizarro. La operación implicaría el regreso de Vucetich desde el retiro que anunció en julio de 2025 y su vuelta a un club al que ya dirigió en dos etapas.

En las últimas horas, la posibilidad ha cobrado fuerza luego de que David Medrano, reportero de Azteca Deportes, informara que el estratega habría sostenido una reunión con integrantes de la directiva felina para analizar su posible incorporación al proyecto universitario. Hasta ahora, el club no ha confirmado ningún acuerdo.

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¿Cuál fue el último equipo que dirigió Vucetich?

Víctor Manuel Vucetich llegó a Mazatlán FC en mayo de 2024 (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Víctor Manuel Vucetich llegó a Mazatlán FC en mayo de 2024 con el objetivo de hacer competitivo al equipo en la Liga MX. Durante su gestión, dirigió 34 partidos, con saldo de seis victorias, 13 empates y 15 derrotas. El club terminó en el último lugar de la tabla de cocientes en la temporada 2024-2025 y tuvo que pagar la multa más alta por ese motivo. Mazatlán no logró clasificar a la fase final en ninguno de los dos torneos bajo su mando, por lo que la directiva rompió relación con Vucetich, el estratega decidió hacerse a un lado.

En la Leagues Cup 2024, el equipo avanzó hasta los cuartos de final, ganando tres de cinco partidos, lo que representó una de las sorpresas del torneo binacional. Sin embargo, en la Liga MX, los resultados no acompañaron: en el Clausura 2025, Mazatlán finalizó en el lugar 16 de la tabla general con 17 puntos, producto de cuatro triunfos, cinco empates y ocho derrotas.

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Vucetich renunció al cargo en mayo de 2025 por motivos personales, y tras su salida anunció su retiro como entrenador profesional. Durante su breve etapa en Mazatlán, no pudo cumplir los objetivos deportivos planteados por la directiva y el club debió buscar un reemplazo para el siguiente torneo. Los Cañoneros desaparecieron en este Apertura 2026 tras la venta de la plaza a Atlante.

Vucetich renunció al cargo en mayo de 2025 por motivos personales (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

Qué se sabe de Vucetich y la oferta en Tigres

El acercamiento coloca a Vucetich entre las opciones que la institución evalúa con mayor seriedad. La posibilidad destaca porque el técnico había anunciado su retiro del futbol profesional y su eventual destino sería un equipo con el que tiene antecedentes deportivos y una relación marcada por contrastes.

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La relación de Vucetich con Tigres no es nueva. Dirigió al equipo en la temporada 1995-96, cuando ganó la Copa México, pero meses después no pudo evitar el descenso del club. La pérdida de la categoría se consumó el 24 de marzo de 1996, tras la derrota 2-1 ante Rayados de Monterrey en el llamado Clásico del Descenso. A pesar de ese desenlace, Tigres clasificó a la liguilla, aunque fue eliminado por Necaxa.

La directiva ya habría elegido su próximo DT. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images

Más adelante, Vucetich señaló que aquella plantilla realizó una buena temporada y que el descenso pudo evitarse con algunos refuerzos que no llegaron. Años después volvió al banquillo felino para el Invierno 1999 y también dirigió durante el Verano 2000, aunque en esa segunda etapa no logró meter al equipo a la liguilla.

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La posible contratación de Vucetich también tendría una carga simbólica por su identificación con Rayados de Monterrey, club donde vivió la etapa más destacada de su carrera. Con el equipo regiomontano ganó dos títulos de Liga MX y tres campeonatos de Concachampions.