Centralización de derechos de transmisión: el plan que podría modificar a la Liga MX antes de 2028

La estrategia apuntaría a que los 18 clubes cedan la gestión para el ciclo 2027-2028, con paquetes por días y horarios que unifiquen la oferta. (Ilustración Infobae México/ Jovani Perez)

Guardar

El proyecto de centralización de los derechos de transmisión en la Liga MX se perfila como una de las mayores transformaciones para el futbol mexicano de cara al ciclo 2027-2028.

La posibilidad de que los 18 clubes de la Primera División cedan la gestión de sus derechos televisivos nacionales e internacionales ha abierto el debate sobre cómo se negociarán y distribuirán los ingresos en el futuro.

Los 18 clubes de Primera División cederían la gestión de sus derechos televisivos nacionales e internacionales para negociar en bloque. (Jovani Pérez)

La propuesta buscaría disminuir la brecha económica. Aunque el plan aún estaría en fase de análisis, la centralización podría permitir que los equipos con menos recursos reciban un mayor respaldo financiero y que los aficionados accedan a todos los partidos desde una sola plataforma.

PUBLICIDAD

Hacia un modelo de venta conjunta para los partidos de la Liga MX

La Liga MX estudiaría la opción de asumir la negociación conjunta de los derechos de transmisión, dejando atrás los contratos individuales de cada club.

De acuerdo con el periodista David Medrano, la intención sería ofrecer paquetes de partidos organizados por días y horarios, de forma similar a lo que ocurre en el futbol español.

Las televisoras podrían adquirir transmisiones de varios encuentros en una sola negociación , no de manera aislada.

El modelo priorizaría que todos los partidos tengan la misma calidad de producción audiovisual .

La fragmentación actual, que obliga a los aficionados a contratar varias plataformas, podría eliminarse si se gestionan los derechos de manera centralizada.

El esquema permitiría que las televisoras compren transmisiones de varios encuentros en una sola negociación y no de manera aislada. (Ilustración: Jesús Aviles)

Así, la viabilidad del esquema dependería de los acuerdos entre clubes y de la capacidad de la Liga MX para negociar en conjunto con las televisoras.

Cómo se definiría la asignación económica entre los clubes

Uno de los aspectos centrales de la propuesta sería la distribución de los ingresos derivados de la venta de los derechos televisivos.

Según explicó Medrano, el modelo que se analizaría contempla que el 50 % de la bolsa total se reparta en partes iguales y el otro 50 % se asigne según los resultados deportivos, la audiencia y la infraestructura de cada club.

PUBLICIDAD

El reparto equitativo busca “ echarles la mano a los de abajo ”, es decir, beneficiar a los clubes con menor presupuesto.

Los equipos con mejores números deportivos, mayor afición o mejor infraestructura recibirían una porción adicional de la bolsa.

El acuerdo sobre cómo se determinará el reparto variable todavía no se ha cerrado y continúa bajo discusión en la Liga MX.

El modelo optaría por paquetes de partidos por días y horarios, similar al empleado en competencias de otros país como LaLiga. (Europa Pres)

En otros países donde se aplica la centralización, la distribución se vincula al desempeño en el torneo y la cantidad de seguidores, sin que exista una fórmula única.

Paquetes, fondos de garantía y el posible regreso del ascenso y descenso

El proyecto consideraría la creación de un fondo de garantía para los clubes que asciendan o desciendan, replicando modelos de Europa.

Este mecanismo aseguraría que los equipos recién ascendidos cuenten con un ingreso mínimo por derechos de transmisión, lo que permitiría planear su primera temporada en la máxima categoría con mayor certeza.

La distribución de ingresos consideraría el posible regreso del ascenso y descenso y 50% en partes iguales y 50% según resultados deportivos, audiencia e infraestructura de cada club. (Ilustración: Jovani Pérez)

Además, el posible regreso del ascenso y descenso en la Liga MX se vincularía con este nuevo esquema, ya que facilitaría la estabilidad financiera de los clubes involucrados.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la centralización de los derechos de transmisión en la Liga MX seguiría siendo un plan en desarrollo, sujeto al consenso. Su puesta en marcha podría producirse antes de 2028 si avanzan las negociaciones sobre la gestión, el reparto de ingresos y los criterios de asignación.