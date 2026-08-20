México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Centralización de derechos de transmisión: el plan que podría modificar a la Liga MX antes de 2028

Los aficionados podrían acceder a todos los partidos desde un solo servicio, mientras las televisoras negociarían varios encuentros en un mismo paquete

La estrategia apuntaría a que los 18 clubes cedan la gestión para el ciclo 2027-2028, con paquetes por días y horarios que unifiquen la oferta. (Ilustración Infobae México/ Jovani Perez)
La estrategia apuntaría a que los 18 clubes cedan la gestión para el ciclo 2027-2028, con paquetes por días y horarios que unifiquen la oferta. (Ilustración Infobae México/ Jovani Perez)
Guardar

El proyecto de centralización de los derechos de transmisión en la Liga MX se perfila como una de las mayores transformaciones para el futbol mexicano de cara al ciclo 2027-2028.

La posibilidad de que los 18 clubes de la Primera División cedan la gestión de sus derechos televisivos nacionales e internacionales ha abierto el debate sobre cómo se negociarán y distribuirán los ingresos en el futuro.

Los 18 clubes de Primera División cederían la gestión de sus derechos televisivos nacionales e internacionales para negociar en bloque. (Jovani Pérez)
Los 18 clubes de Primera División cederían la gestión de sus derechos televisivos nacionales e internacionales para negociar en bloque. (Jovani Pérez)

La propuesta buscaría disminuir la brecha económica. Aunque el plan aún estaría en fase de análisis, la centralización podría permitir que los equipos con menos recursos reciban un mayor respaldo financiero y que los aficionados accedan a todos los partidos desde una sola plataforma.

PUBLICIDAD

Hacia un modelo de venta conjunta para los partidos de la Liga MX

La Liga MX estudiaría la opción de asumir la negociación conjunta de los derechos de transmisión, dejando atrás los contratos individuales de cada club.

De acuerdo con el periodista David Medrano, la intención sería ofrecer paquetes de partidos organizados por días y horarios, de forma similar a lo que ocurre en el futbol español.

  • Las televisoras podrían adquirir transmisiones de varios encuentros en una sola negociación, no de manera aislada.
  • El modelo priorizaría que todos los partidos tengan la misma calidad de producción audiovisual.
  • La fragmentación actual, que obliga a los aficionados a contratar varias plataformas, podría eliminarse si se gestionan los derechos de manera centralizada.
rvbiervbbrvnvoenjevnvoenve
El esquema permitiría que las televisoras compren transmisiones de varios encuentros en una sola negociación y no de manera aislada. (Ilustración: Jesús Aviles)

Así, la viabilidad del esquema dependería de los acuerdos entre clubes y de la capacidad de la Liga MX para negociar en conjunto con las televisoras.

Cómo se definiría la asignación económica entre los clubes

Uno de los aspectos centrales de la propuesta sería la distribución de los ingresos derivados de la venta de los derechos televisivos.

Según explicó Medrano, el modelo que se analizaría contempla que el 50 % de la bolsa total se reparta en partes iguales y el otro 50 % se asigne según los resultados deportivos, la audiencia y la infraestructura de cada club.

PUBLICIDAD

  • El reparto equitativo busca “echarles la mano a los de abajo”, es decir, beneficiar a los clubes con menor presupuesto.
  • Los equipos con mejores números deportivos, mayor afición o mejor infraestructura recibirían una porción adicional de la bolsa.
  • El acuerdo sobre cómo se determinará el reparto variable todavía no se ha cerrado y continúa bajo discusión en la Liga MX.
El modelo optaría por paquetes de partidos por días y horarios, similar al empleado en competencias de otros país como LaLiga. (Europa Pres)
El modelo optaría por paquetes de partidos por días y horarios, similar al empleado en competencias de otros país como LaLiga. (Europa Pres)

En otros países donde se aplica la centralización, la distribución se vincula al desempeño en el torneo y la cantidad de seguidores, sin que exista una fórmula única.

Paquetes, fondos de garantía y el posible regreso del ascenso y descenso

El proyecto consideraría la creación de un fondo de garantía para los clubes que asciendan o desciendan, replicando modelos de Europa.

Este mecanismo aseguraría que los equipos recién ascendidos cuenten con un ingreso mínimo por derechos de transmisión, lo que permitiría planear su primera temporada en la máxima categoría con mayor certeza.

La distribución de ingresos consideraría el posible regreso del ascenso y descenso y 50% en partes iguales y 50% según resultados deportivos, audiencia e infraestructura de cada club. (Ilustración: Jovani Pérez)
La distribución de ingresos consideraría el posible regreso del ascenso y descenso y 50% en partes iguales y 50% según resultados deportivos, audiencia e infraestructura de cada club. (Ilustración: Jovani Pérez)

Además, el posible regreso del ascenso y descenso en la Liga MX se vincularía con este nuevo esquema, ya que facilitaría la estabilidad financiera de los clubes involucrados.

Hasta el momento, la centralización de los derechos de transmisión en la Liga MX seguiría siendo un plan en desarrollo, sujeto al consenso. Su puesta en marcha podría producirse antes de 2028 si avanzan las negociaciones sobre la gestión, el reparto de ingresos y los criterios de asignación.

Temas Relacionados

Liga MXDónde vertransmisionesmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Susana González: Quién es el papá de su hija Susana Elías que debuta en telenovelas

La actriz Susana González trabajará junto a su hija “Tuti” en su debut en telenovelas, sorprenden con su parecido

Susana González: Quién es el papá de su hija Susana Elías que debuta en telenovelas

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: todos se preparan para la gala

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: todos se preparan para la gala

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Condenan a 90 años de cárcel a una madre que secuestró a su hija para internarla en un centro de rehabilitación en el Edomex

La condena también alcanzó a su cómplice, acusado de llevarse por la fuerza a la mujer en Zinacantepec para encerrarla en un anexo, según acreditó la fiscalía mexiquense

Condenan a 90 años de cárcel a una madre que secuestró a su hija para internarla en un centro de rehabilitación en el Edomex

Alfonso Durazo informa del primer caso de gusano barrenador en Sonora

El mandatario estatal indica que ya se ponen en marcha medidas de vigilancia, contención y control

Alfonso Durazo informa del primer caso de gusano barrenador en Sonora
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Esposa del contralmirante Fernando Farías pide a Sheinbaum y a Harfuch que cuiden su integridad durante deportación a México

De promotor de Morena a acusado: quién es Fausto Corrales, el hombre que estuvo con Héctor Melesio Cuén el día que lo asesinaron

Capturan a Fausto Corrales, testigo del secuestro de “El Mayo” Zambada y la muerte de Melesio Cuén

Vinculan a proceso a 3 hombres que fueron capturados con 100 kilos de opio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres explica el origen de su canal y por qué se enfocó en contenido de viajes

Karina Torres explica el origen de su canal y por qué se enfocó en contenido de viajes

José Eduardo Derbez y Sofía Castro nos cuentan todo de “Hotel todo incluido”, su nueva serie

Susana González: Quién es el papá de su hija Susana Elías que debuta en telenovelas

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: todos se preparan para la gala

Masad Altamimi pone apodo para la dupla de Aldo Rendón y Gema Garoa: Timón y Pumba

DEPORTES

Sergio Dipp lanza dura crítica sobre el futbol de Grecia ante la posible salida de la Hormiga González

Sergio Dipp lanza dura crítica sobre el futbol de Grecia ante la posible salida de la Hormiga González

Pumas buscaría traer a Heriberto Jurado de vuelta a la Liga MX para suplir la baja de Córdova

Cuál fue el último equipo que Víctor Manuel Vucetich dirigió en la Liga MX

Esta fue la pregunta que Gilberto Mora no entendió y se volvió viral

Así fue el recibimiento a Miguel Borja en CDMX: ya tendría fecha de debut con América